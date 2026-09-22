Po smūgio – automobilio sprogimas Kaišiadorių rajone: prabilo ir liudininkai

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Ugnies fakelu virtusį automobilį fiksavo liudininkai rytą, važiuodami autostrada Kaišiadorių rajone. Liepsnos apėmę automobilį „Škoda“, į dangų veržiasi ugnies liežuviai ir juodų dūmų kamuoliai.
Masinė avarija įvyko važiuojant nuo Vilniaus į Kauną, ties Kaišiadorių rajonu. Apie 10 ryto čia susidūrė net keturi automobiliai, akimirksniu nugriaudėjo galingas sprogimas, vienas automobilis užsidegė, kiti gan smarkiai suknežinti, bet laimė, liepsnos į juos nepersimetė.
„Iš karto sprogimas ir gaisras atvira liepsna“, – minėjo BMW vairuotojas Vilius.
Kliuvo ir kita kryptimi, į Vilnių važiavusiam BMW, jį apgadino atskriejusios, tikėtina, sprogusio automobilio dalys.
„Mes važiavome į Vilniaus pusę, jie į Kauną, greičiausiai, čia kamštis buvo. Įvyko avarija sprogimas ir detalių komplektas perskrido į mūsų kelio pusę, nes mes antroje juostoje, jie antroje juostoje, pasitraukėme į kelkraštį, supratome, kad suskaldytas stiklas, automobilio šonas, svarbu žmonės sveiki būtų“, – pasakojo Vilius.
Sužeistieji išvežti į Kauno klinikas
Liudininkai pranešė, kad iš karto po avarijos išvydo ne tik pleškantį automobilį, bet ir šalia jo greitkelyje gulintį žmogų – greičiausiai jį išsviedė sprogimo banga. Greitosios viena paskui kitą lėkė į Kauną, į ligoninę išvežė net tris sužeistuosius – „Škodos“ vairuotoją ir keleivį, bei Volvo keleivę.
Po avarijos greitkelyje buvo visiškai sustojo eismas, nusidriekė milžiniška automobilių eilė. Užfiksavę avarijos aplinkybes pareigūnai leido mašinoms judėti viena juosta. Eismas čia visiškai atnaujintas tik nuo kelio patraukus sumaitotus automobilius ir apanglėjusiu metalo laužu virtusią Škodą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.