Aiškėja, kodėl galėjo įvykti sprogimas Klaipėdos rajono šaudykloje: vieną versiją atmeta griežtai

Medikai pasakojo, kad jei ne šaudyklos personalo profesionaliai suteikta pirmoji pagalba, sužalotas vyras būtų nukraujavęs vietoje.
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Policijos pareigūnai ir tyrėjai vaikštinėjo po Klaipėdos rajone vasarą atidarytą šaudyklą „Juodasis gandras“ ir rinko skeveldras. Toje vietoje vidury dienos nugriaudėjo sprogimas. Iškart įvestas planas „Skydas“, atvyko „Aro“ išminuotojai.
„Apie 14 val. buvo gautas iškvietimas Stirbių kaime, Klaipėdos rajone, šaudykloje, dėl sužeisto vyro. Nedelsiant buvo išsiųstos dvi artimiausios komandos. Komandos pasiekė vietą per 10 minučių“, – sakė Klaipėdos greitosios pagalbos tarnybos atstovė Greta Steigvilė.
Atvykę medikai aptiko sunkiai sužalotą, sąmonę praradusį 53-ejų vyrą.
„Atvykus rasta vyras su plėštinėmis kaklo ir žandikaulio žaizdomis. Aplinkinių teigimu, tai buvo sprogimas. Bet toliau šias aplinkybes nagrinės atitinkamos tarnybos. Suteikus medicininę pagalbą ir stabilizavus paciento būklę, jis buvo nugabentas į gydymo įstaigą tolesniam ištyrimui ir gydymui“, – pasakojo G. Steigvilė.
Anot medikų, vyro gyvybę išgelbėjo šalia buvę asmenys. Jie profesionaliai suteikė pirmąją pagalbą – užspaudė žaizdas ir neleido žmogui nukraujuoti vietoje.
„Turime tam gelbėjimosi krepšį pasiruošę. Ir darbuotojas vienas net su greitąja vyko iki pat ligoninės, vietoje teikė pagalbą. Tam tikrus kursus baigę žmonės yra, suprato, ką daro“, – tikino šaudyklos vadovas Saulius Bardauskis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
Šaudyklos įkūrėjas šiuo metu išvykęs, o įmonės vadovas pasakojo, jog incidentas juos šokiravo. Anot vyro, šaudyklos personalas nei nukentėjo, nei yra sulaikytas. Sprogimą galimai netyčia sukėlė atvykusių asmenų grupė, kuri buvo išsinuomojusi dalį šaudyklos kažkokiems filmavimo darbams ir galimai montavo neaiškios kilmės sprogmenį prie drono.
„Incidento priežastys nėra galutinai nustatytos, todėl nebūtų atsakinga komentuoti galimų įvykio versijų ar atskirų asmenų veiksmų. Suprantame jūsų susidomėjimą įvykiu, tačiau nenorime skleisti nepatvirtintos informacijos. Jei ją turėsime, patikslintą informaciją pateiksime, kai tik galėsime tai padaryti“, – sakė S. Bardauskis.
Sprogimo vietoje policija sulaikė keturis – 29-erių, 35-erių, 39-erių ir 37-erių – vyrus. Kol kas šie yra areštinėje, vyksta apklausos.
„Kai kurie iš jų policijai yra žinomi anksčiau, turėję reikalų su teisėsauga. Bet kol kas nenorėčiau to komentuoti“, – dalijosi prokuroras Ruslanas Ušinskas.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo ir neteisėto disponavimo sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Maksimali subendrinta bausmė už šiuos nusikaltimus yra net iki 15 metų kalėjime.
„Norėčiau pabrėžti, kad tai joks ne teroro aktas. Tai nesusiję su jokiomis trečiomis, priešiškomis valstybėmis. Tiesiog toks fiksuotas įvykis“, – sakė R. Ušinskas.
Tyrėjams baigus sulaikytų vyrų apklausas, prokuroras spręs, ar šiuos suimti, ar išleisti teismo laukti laisvėje.
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