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Neeilinė byla Kaune – prieš teismą stojo Vaišvydavos mokyklos muzikos mokytoja, kuri kaltinama sukėlusi fizinį skausmą penktokui. Incidentas nutiko pernai lapkritį, kai dviem klasėms vyko jungtinė pamoka – vaikai triukšmavo. Bandant nuraminti moksleivius, vienas jų esą mokytojai rėžė.
„Aš nenoriu į kamerą tų žodžių sakyti, bet jei trumpai, mano klientei pasiūlė čiulpti lytinį organą. Prie visų kitų pamokos metu“, – komentuoja advokatas Simas Tokarčakas.
Mokytoja kaltės nepripažįsta
Pedagogė nusprendė įsismarkavusį moksleivį nuvesti pas pavaduotoją. Nors kalbama, kad berniuką neva tempė, sugriebusi ir už kaklo, ir už ausų, advokatas sako, vaizdo medžiaga liudija ką kita.
„Pedagogas, už rankos paėmęs mokinį, nusivedė jį pas direktorių, tai ar tai galima vadinti tempimu už ausų, kažin?“ – klausia advokatas.
Pati mokytoja kaltės nepripažįsta. Dėl situacijos nedaugžodžiauja, esą mokinys plūdosi ne kartą.
„Ne pirmas kartas, tik jau šis kartas buvo labai riebus, negalėjau aš to leisti. Viskas, daugiau nekomentuoju, ačiū“, – teigia mokytoja Ramunė Lukoševičiūtė.
Berniuko mama nedaugžodžiauja
Nukentėjusio berniuko šeima iš pedagogės reikalauja tūkstančio eurų už moralinę žalą. Mama užsienietė, su žurnalistais nekalba.
„Mažametis vaikas patyrė fizinį smurtą, koks tai buvo – kitą kartą pakomentuosime, šiandien nekomentuosime“, – teigia advokatės padėjėja Deimantė Mecelytė.
Byla nagrinėjama neviešuose posėdžiuose, tad prisidengdama nepilnamečio interesais, į kalbas nesileidžia ir prokurorė, net nepatikslina kaltinimo.
Vaišvydavos mokyklos direktorė sako apie incidentą sužinojusi iš karto. Situacija esą labai nemaloni. Kalbėjo ir su pedagoge, ir su berniuko šeima.
„Oficialaus skundo iš mamos negavome jokio, tiesiog ji buvo atvykus pokalbiui“, – komentuoja mokyklos direktorė Deimantė Kudirkienė.
Bendruomenė gina mokytoją
Bet kad šeima kreipsis į teisėsaugą, buvo staigmena. Beje, nukentėjęs berniukas iki šiol lanko tą pačią Vaišvydavos mokyklą – jau eina į šeštą klasę, ten pat dirba ir muzikos mokytoja Ramunė Lukoševičiūtė. Ir net veda tam pačiam moksleiviui pamokas. Tėvai kažko keisti nepageidavo, pokyčių nesiėmė ir mokykla.
„Mokytoja dirba seniai, virš 10 metų, ji nenušalinta nuo pareigų, nes laukiame teismo sprendimo“, – sako D. Kudirkienė.
Direktorė plačiau incidento dėl vykstančių teismų nekomentuoja, bet apie ilgametę pedagogę atsiliepia palankiai:
„Jos darbą vertinu gerai, niekada neturėjome skundų, nebuvo tėvų nusiskundimų, bendruomenė myli.“
Iš tiesų, už mokytoją mūru stoja ir Vaišvydavos bendruomenės pirmininkė.
„Jos rėkiančios nelabai iš viso kas nors yra girdėjęs, ji taikiai, meniškai susitaria su vaikais. Kad vaiko nuvedimas tampa natūraliai smurtu, manau, šiuo atveju smurtas yra įgyvendinamas prieš pačią mokytoją, pasitelkiant institucijas, deja, taip neturėtų būti“, – teigia Vaišvydavos bendruomenės pirmininkė Roberta Ažukaitė.
Teismas bylos nagrinėjimą tęs artimiausiu metu.
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