Vytenis Partikas ir jo buvusioji Justina Partikė paduoti į teismą

Kaip paskelbė naujienų portalas alfa.lt, buvusiai porai ieškinį pateikė VšĮ „Gargždų švara“.
Susikaupė skola
Įstaigos teigimu, 2024–2025 metais jie vengė atsiskaityti už šiukšlių išvežimą bei tvarkymą. Per šį laikotarpį susikaupė skola, todėl iš kiekvieno buvusio sutuoktinio buvo reikalaujama po 77,03 euro.
Teismo verdiktas Partikams galėjo atsieiti dar brangiau, nes papildomai būtų tekę padengti ir antstolių išlaidas.
Vis dėlto teisminių nemalonumų išvengti pavyko: rugsėjo 7 d. „Gargždų švara“ ieškinį atšaukė, kadangi buvę sutuoktiniai visą sumą padengė iki prasidedant teismo posėdžiui.
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