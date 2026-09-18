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TV3 naujienos > Žmonės

Vytenis Partikas ir jo buvusioji Justina Partikė paduoti į teismą

2026-09-18 11:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 11:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Verslininkė Justina Partikė ir jos buvęs vyras, dainininkas bei plaukų meistras Vytenis Partikas, buvo paduoti į teismą.

Verslininkė Justina Partikė ir jos buvęs vyras, dainininkas bei plaukų meistras Vytenis Partikas, buvo paduoti į teismą.

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Kaip paskelbė naujienų portalas alfa.lt, buvusiai porai ieškinį pateikė VšĮ „Gargždų švara“.

(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justina Partikė

Susikaupė skola

Įstaigos teigimu, 2024–2025 metais jie vengė atsiskaityti už šiukšlių išvežimą bei tvarkymą. Per šį laikotarpį susikaupė skola, todėl iš kiekvieno buvusio sutuoktinio buvo reikalaujama po 77,03 euro.

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Teismo verdiktas Partikams galėjo atsieiti dar brangiau, nes papildomai būtų tekę padengti ir antstolių išlaidas.

Vis dėlto teisminių nemalonumų išvengti pavyko: rugsėjo 7 d. „Gargždų švara“ ieškinį atšaukė, kadangi buvę sutuoktiniai visą sumą padengė iki prasidedant teismo posėdžiui.

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Šiuklių verslo sukčiai
Šiuklių verslo sukčiai
2026-09-18 11:49
Lygiai taip pat mano mamai atėjo iš teismo reikalavimas susimokėti, nes pasirodo kad pusę kainos už šiukšles siųsdavo tėvui paštu, kurią jie pavyzdingai sumokėdavo, o jos sąskaita buvo įdėta internete, kurios mama net nematė. Sužinojo apie skolą, kai atėjo iš teismo pranešimas. Žmogus gali nežinoti kad skolingas, kol neužgriūna teismas ir anstoliai....
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