Lietuvos kultūros bendruomenėje – skaudi netektis

Pranešama, kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“ V. Stasaičiui.
Mirė Gargždų miesto garbės pilietis
Socialiniame tinkle „Facebook“ šia liūdna žinia dalijosi Klaipėdos miesto savivaldybė. Jie prisiminė garbės piliečio gyvenimo veiklą ir perdavė užuojautą jo artimiesiems.
„PRO MEMORIA
Vladislovas Stasaitis
Gargždų miesto garbės pilietis
1938–2026
Vladislovas Stasaitis gimė 1938 m. 1961 m. baigė Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą. Gavęs inžinieriaus statybininko diplomą, atvyko dirbti į Klaipėdos rajono tarpkolūkinę statybos organizaciją vyriausiuoju inžinieriumi. 1965 m. išrinktas šios organizacijos vadovu ir išdirbo iki 1991 m.
Jam vadovaujant rajono statybos organizacija buvo vienintelė kaime ir mieste vykdanti statybos bei remonto darbus. Per trisdešimt darbo metų Klaipėdos rajone ir mieste pastatyta daug gamybinės, kultūrinės, poilsio paskirties objektų ir gyvenamųjų namų.
Šios organizacijos dirbantieji taip pat statė sudėtingus pastatus Šilalės, Šilutės, Kretingos rajonuose bei Klaipėdos, Palangos, Neringos miestuose. Jis padėjo statant Gargždų parapijos maldos namus – bažnyčią. Gargždų pramonės rajone pastatyta nauja pavyzdinė respublikoje gamybinė bazė su geromis darbo ir poilsio sąlygomis.
Kolektyve dirbo daugiau kaip 1 000 darbuotojų. Jie dirbo kokybiškai ir sparčiai, turėjo autoritetą tarp užsakovų. Daug metų Vladislovo Stasaičio vadovaujama organizacija buvo respublikos ir tuometinio visasąjunginio lenktyniavimo nugalėtoja, apdovanota piniginėmis premijomis, pereinamosiomis vėliavomis, diplomais, vieną kartą įrašyta į Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje garbės lentą.
Vladislovas Stasaitis turėjo autoritetą tarp kolektyvo dirbančiųjų, ūkių ir rajono vadovų bei Gargždų miesto gyventojų. Jis daug metų buvo renkamas rajono tarybos deputatu, buvo kelių rajono visuomeninių organizacijų narys. Ilgą laiką buvo Gargždų 2-osios vidurinės mokyklos (dabar „Kranto“ progimnazija) tėvų komiteto pirmininko pavaduotoju ir daug prisidėjo prie naujai pastatytos mokyklos materialinės bazės stiprinimo.
Už nuopelnus statyboje ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime 1978 m. Vladislovui Stasaičiui suteiktas Respublikoje nusipelniusio statybininko vardas.
Gargždų miesto garbės piliečio vardas Vladislovui Stasaičiui suteiktas 2008 m.
Atsisveikinti su velioniu galima Gargždų bažnyčios šarvojimo koplyčioje ketvirtadienį (rugsėjo 17 d.) nuo 16 val.Šv. Mišios už velionį bus aukojamos Gargždų bažnyčioje penktadienį (rugsėjo 18 d.) 12 val. Laidojamas Laugalių kapinėse.
Dėl Gargždų miesto garbės piliečio Vladislovo STASAIČIO mirties Klaipėdos rajono savivaldybė nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Aldoną, dukrą Daivą, sūnų Aidą“, – buvo rašoma įraše.
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