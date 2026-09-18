Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos kultūros bendruomenėje – skaudi netektis

2026-09-18 09:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 09:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vakar, rugsėjo 17 dieną, buvo pranešta apie Gargždų miesto garbės piliečio Vladislovo Stasaičio netektį. Bendruomenė perdavė užuojautą velionio šeimai.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Vakar, rugsėjo 17 dieną, buvo pranešta apie Gargždų miesto garbės piliečio Vladislovo Stasaičio netektį. Bendruomenė perdavė užuojautą velionio šeimai.

REKLAMA
0

Pranešama, kada bus galima ištarti paskutinį „sudie“ V. Stasaičiui.

Mirė Gargždų miesto garbės pilietis

Socialiniame tinkle „Facebook“ šia liūdna žinia dalijosi Klaipėdos miesto savivaldybė. Jie prisiminė garbės piliečio gyvenimo veiklą ir perdavė užuojautą jo artimiesiems.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„PRO MEMORIA

Vladislovas Stasaitis

Gargždų miesto garbės pilietis

1938–2026

Vladislovas Stasaitis gimė 1938 m. 1961 m. baigė Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą. Gavęs inžinieriaus statybininko diplomą, atvyko dirbti į Klaipėdos rajono tarpkolūkinę statybos organizaciją vyriausiuoju inžinieriumi. 1965 m. išrinktas šios organizacijos vadovu ir išdirbo iki 1991 m.

REKLAMA
REKLAMA

Jam vadovaujant rajono statybos organizacija buvo vienintelė kaime ir mieste vykdanti statybos bei remonto darbus. Per trisdešimt darbo metų Klaipėdos rajone ir mieste pastatyta daug gamybinės, kultūrinės, poilsio paskirties objektų ir gyvenamųjų namų.

REKLAMA

Šios organizacijos dirbantieji taip pat statė sudėtingus pastatus Šilalės, Šilutės, Kretingos rajonuose bei Klaipėdos, Palangos, Neringos miestuose. Jis padėjo statant Gargždų parapijos maldos namus – bažnyčią. Gargždų pramonės rajone pastatyta nauja pavyzdinė respublikoje gamybinė bazė su geromis darbo ir poilsio sąlygomis.

Kolektyve dirbo daugiau kaip 1 000 darbuotojų. Jie dirbo kokybiškai ir sparčiai, turėjo autoritetą tarp užsakovų. Daug metų Vladislovo Stasaičio vadovaujama organizacija buvo respublikos ir tuometinio visasąjunginio lenktyniavimo nugalėtoja, apdovanota piniginėmis premijomis, pereinamosiomis vėliavomis, diplomais, vieną kartą įrašyta į Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje garbės lentą.

REKLAMA
REKLAMA

Vladislovas Stasaitis turėjo autoritetą tarp kolektyvo dirbančiųjų, ūkių ir rajono vadovų bei Gargždų miesto gyventojų. Jis daug metų buvo renkamas rajono tarybos deputatu, buvo kelių rajono visuomeninių organizacijų narys. Ilgą laiką buvo Gargždų 2-osios vidurinės mokyklos (dabar „Kranto“ progimnazija) tėvų komiteto pirmininko pavaduotoju ir daug prisidėjo prie naujai pastatytos mokyklos materialinės bazės stiprinimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Už nuopelnus statyboje ir aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime 1978 m. Vladislovui Stasaičiui suteiktas Respublikoje nusipelniusio statybininko vardas.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas Vladislovui Stasaičiui suteiktas 2008 m.

Atsisveikinti su velioniu galima Gargždų bažnyčios šarvojimo koplyčioje ketvirtadienį (rugsėjo 17 d.) nuo 16 val.Šv. Mišios už velionį bus aukojamos Gargždų bažnyčioje penktadienį (rugsėjo 18 d.) 12 val. Laidojamas Laugalių kapinėse.

Dėl Gargždų miesto garbės piliečio Vladislovo STASAIČIO mirties Klaipėdos rajono savivaldybė nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Aldoną, dukrą Daivą, sūnų Aidą“, – buvo rašoma įraše.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Mirė gerbiamas Lietuvos visuomenininkas
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Neringos vicemero šeimoje – skaudi netektis
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Lietuvos kultūros bendruomenę sukrėtė skaudi netektis: „Netekome...“
Netektis (nuotr. 123rf.com)
Lietuvos šokių pasaulyje – itin skaudi netektis

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų