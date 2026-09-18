Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Edas Sheeranas – nepavydėtino skandalo centre

2026-09-18 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Renginio užkulisiuose užvirus aršioms diskusijoms, populiarusis atlikėjas Edas Sheeranas atsidūrė nepavydėtino skandalo centre: visuomenės ir kitų muzikantų spaudimas jį užklupo po to, kai iš jo koncertinio turo buvo pašalintas reperis Macklemore.

Ed Sheeran (nuotr. SCANPIX)
GALERIJA (5)

Renginio užkulisiuose užvirus aršioms diskusijoms, populiarusis atlikėjas Edas Sheeranas atsidūrė nepavydėtino skandalo centre: visuomenės ir kitų muzikantų spaudimas jį užklupo po to, kai iš jo koncertinio turo buvo pašalintas reperis Macklemore.

REKLAMA
3

Praėjus dienai po to, kai leidinys „Rolling Stone“ pranešė, jog dainos „Thrift Shop“ reperis buvo išbrauktas iš E. Sheerano turo „Loop“, E. Sheeranas antradienį (rugsėjo 15 d.) savo „Instagram“ paskyroje išplatino ilgą pareiškimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ed Sheeran

Prabilo pats dainininkas

Jame jis pakomentavo šį pašalinimą ir, anot „People“, „išdėstė kai kuriuos faktus“.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš baisiuosi konfliktu tarp Izraelio ir Palestinos. Abiejų pusių patiriama kančia ir skausmas yra žmogiškoji tragedija,“ – teigė jis. „Pasaulyje vyksta per daug karų, sukeliančių neišmatuojamą skausmą, ir nė vienas iš jų neturėtų būti toleruojamas.“

REKLAMA

E. Sheeranas paaiškino, kad kai Macklemore'as praėjusiais metais paprašė prisijungti prie jo turo, jis sutiko, nes „gerbia jį kaip kūrėją“. Jis pridūrė, jog kaip ir kitiems apšildantiesiems atlikėjams, reperiui buvo leista „atlikti paties pasirinktą kūrinių sąrašą“.

Tačiau po pirmųjų Macklemore'o pasirodymų Naujajame Džersyje, kurių metu jis pasisakė už palestiniečius Gazoje, būsimų turo stotelių arenos pranešė, kad „atšauks koncertus“, jei Macklemore'as liks apšildančiuoju atlikėju. Hitų atlikėjas teigė buvęs informuotas, kad problema tapo ne patys pasisakymai, o būdas, kaip jie buvo išsakyti šou metu.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvau informuotas, kad ši pozicija buvo priimta atsižvelgiant į tai, kaip Macklemore'as savo pasirodymo metu perteikė dalį žinutės, o ne į viską, kas buvo pasakyta,“ – teigė E. Sheeranas. „Visą savaitę ilgai kalbėjausi su arenų atstovais, bandydamas nutiesti tiltus. Vienas iš tų žmonių buvo Robertas Kraftas. Taip pat tiesiogiai kalbėjausi su organizatoriais bei abiejų pusių aktyvistais, bandydamas rasti abipusį sprendimą, tačiau arenų ir organizatorių sprendimas buvo galutinis.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anglų dainų autorius ir atlikėjas pabrėžė, kad sprendimą pašalinti Macklemore'ą priėmė koncertų organizatoriai „Messina Touring Group“, su kuriais reperis ir buvo pasirašęs sutartį, o ne jis pats.

„Aš niekada nenuvilčiau gerbėjų, kurie jau turėjo planų, ir nepalikčiau turo komandos bei kitų atlikėjų, kurių pragyvenimas priklauso nuo šio darbo,“ – sakė jis.

REKLAMA

Atsakymas į kritiką ir asmeninė pozicija

E. Sheeranas pažymėjo visada naudojęs savo platformą ir muziką tam, kad „sutelktų įvairių pažiūrų ir kultūrų žmones, ir tai niekada nepasikeis“.

„Tų, kurie yra buvę mano šou, žino, kad jie yra apie vienybę, džiaugsmą, pabėgimą nuo kasdienybės, meilę ir vietą, kurioje kiekvienas jaučiasi laukiamas,“ – rašė jis. „Aš nesu bendrininkas. Turiu asmeninę nuomonę apie šį niokojantį konfliktą. Tai, kad renkuosi nekalbėti viešai, nereiškia, kad jos neturiu ar kad man nerūpi. Tai taip pat nereiškia, kad nepalaikau tam tikrų iniciatyvų savu, asmeniniu būdu.“

REKLAMA

Muzikantas paaiškino, kad nesinaudoja savo profesine platforma politikai todėl, kad jo auditoriją sudaro „jauni žmonės, dažnai vaikai iš įvairių aplinkų“, kurie atėję į koncertus „nesitiki politinio forumo“.

E. Sheeranas pridūrė tikintis, kad siekiant to paties tikslo – taikos – gali egzistuoti „skirtingi požiūriai“. Jis teigė gerbiantis Macklemore'o „stiprybę ginti tai, kuo jis tiki“, tačiau pats renkasi naudoti savo platformą kaip „saugią užuovėją, palaikyti diplomatiją ir išlaikyti atvirus dialogus“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Jei susitelksime tik į tai, kas šaukia garsiausiai, niekas niekada nepasikeis. Yra skirtingų būdų būti pokyčių šalininku,“ – tęsė jis.

Savo pareiškimą jis užbaigė teigdamas, kad praėjusią savaitę praleido „bandydamas tiesti tiltus ir rasti sprendimą, tačiau, deja, to padaryti nepavyko“. Jis pridūrė: „Žinau, kas esu kaip žmogus ir kaip kūrėjas, o tie, kurie žino mano širdį, žino ir mano vertybes.“

REKLAMA

Kiti atlikėjai palieka turą

Kaip praneša „People“, antradienio popietę visi likę E. Sheerano turo apšildantieji atlikėjai ir jo pritariančioji grupė pavyzdžiu paskelbė taip pat pasitraukiantys iš turo. Tarp jų – FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe bei grupė „Beoga“.

„Muzikantai neturi būti nutildomi, kai jie užstoja prispaustuosius. Nusprendžiau pasitraukti iš būsimų turo koncertų su Edu Sheeranu,“ – savo „Instagram“ paskyroje parašė FINNEAS. „Aš palaikau Palestiną ir jos žmones.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų