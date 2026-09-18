Edas Sheeranas – nepavydėtino skandalo centre

Praėjus dienai po to, kai leidinys „Rolling Stone“ pranešė, jog dainos „Thrift Shop“ reperis buvo išbrauktas iš E. Sheerano turo „Loop“, E. Sheeranas antradienį (rugsėjo 15 d.) savo „Instagram“ paskyroje išplatino ilgą pareiškimą.
Prabilo pats dainininkas
Jame jis pakomentavo šį pašalinimą ir, anot „People“, „išdėstė kai kuriuos faktus“.
„Aš baisiuosi konfliktu tarp Izraelio ir Palestinos. Abiejų pusių patiriama kančia ir skausmas yra žmogiškoji tragedija,“ – teigė jis. „Pasaulyje vyksta per daug karų, sukeliančių neišmatuojamą skausmą, ir nė vienas iš jų neturėtų būti toleruojamas.“
E. Sheeranas paaiškino, kad kai Macklemore'as praėjusiais metais paprašė prisijungti prie jo turo, jis sutiko, nes „gerbia jį kaip kūrėją“. Jis pridūrė, jog kaip ir kitiems apšildantiesiems atlikėjams, reperiui buvo leista „atlikti paties pasirinktą kūrinių sąrašą“.
Tačiau po pirmųjų Macklemore'o pasirodymų Naujajame Džersyje, kurių metu jis pasisakė už palestiniečius Gazoje, būsimų turo stotelių arenos pranešė, kad „atšauks koncertus“, jei Macklemore'as liks apšildančiuoju atlikėju. Hitų atlikėjas teigė buvęs informuotas, kad problema tapo ne patys pasisakymai, o būdas, kaip jie buvo išsakyti šou metu.
„Buvau informuotas, kad ši pozicija buvo priimta atsižvelgiant į tai, kaip Macklemore'as savo pasirodymo metu perteikė dalį žinutės, o ne į viską, kas buvo pasakyta,“ – teigė E. Sheeranas. „Visą savaitę ilgai kalbėjausi su arenų atstovais, bandydamas nutiesti tiltus. Vienas iš tų žmonių buvo Robertas Kraftas. Taip pat tiesiogiai kalbėjausi su organizatoriais bei abiejų pusių aktyvistais, bandydamas rasti abipusį sprendimą, tačiau arenų ir organizatorių sprendimas buvo galutinis.“
Anglų dainų autorius ir atlikėjas pabrėžė, kad sprendimą pašalinti Macklemore'ą priėmė koncertų organizatoriai „Messina Touring Group“, su kuriais reperis ir buvo pasirašęs sutartį, o ne jis pats.
„Aš niekada nenuvilčiau gerbėjų, kurie jau turėjo planų, ir nepalikčiau turo komandos bei kitų atlikėjų, kurių pragyvenimas priklauso nuo šio darbo,“ – sakė jis.
Atsakymas į kritiką ir asmeninė pozicija
E. Sheeranas pažymėjo visada naudojęs savo platformą ir muziką tam, kad „sutelktų įvairių pažiūrų ir kultūrų žmones, ir tai niekada nepasikeis“.
„Tų, kurie yra buvę mano šou, žino, kad jie yra apie vienybę, džiaugsmą, pabėgimą nuo kasdienybės, meilę ir vietą, kurioje kiekvienas jaučiasi laukiamas,“ – rašė jis. „Aš nesu bendrininkas. Turiu asmeninę nuomonę apie šį niokojantį konfliktą. Tai, kad renkuosi nekalbėti viešai, nereiškia, kad jos neturiu ar kad man nerūpi. Tai taip pat nereiškia, kad nepalaikau tam tikrų iniciatyvų savu, asmeniniu būdu.“
Muzikantas paaiškino, kad nesinaudoja savo profesine platforma politikai todėl, kad jo auditoriją sudaro „jauni žmonės, dažnai vaikai iš įvairių aplinkų“, kurie atėję į koncertus „nesitiki politinio forumo“.
E. Sheeranas pridūrė tikintis, kad siekiant to paties tikslo – taikos – gali egzistuoti „skirtingi požiūriai“. Jis teigė gerbiantis Macklemore'o „stiprybę ginti tai, kuo jis tiki“, tačiau pats renkasi naudoti savo platformą kaip „saugią užuovėją, palaikyti diplomatiją ir išlaikyti atvirus dialogus“.
„Jei susitelksime tik į tai, kas šaukia garsiausiai, niekas niekada nepasikeis. Yra skirtingų būdų būti pokyčių šalininku,“ – tęsė jis.
Savo pareiškimą jis užbaigė teigdamas, kad praėjusią savaitę praleido „bandydamas tiesti tiltus ir rasti sprendimą, tačiau, deja, to padaryti nepavyko“. Jis pridūrė: „Žinau, kas esu kaip žmogus ir kaip kūrėjas, o tie, kurie žino mano širdį, žino ir mano vertybes.“
Kiti atlikėjai palieka turą
Kaip praneša „People“, antradienio popietę visi likę E. Sheerano turo apšildantieji atlikėjai ir jo pritariančioji grupė pavyzdžiu paskelbė taip pat pasitraukiantys iš turo. Tarp jų – FINNEAS, Lukas Graham, Aaron Rowe bei grupė „Beoga“.
„Muzikantai neturi būti nutildomi, kai jie užstoja prispaustuosius. Nusprendžiau pasitraukti iš būsimų turo koncertų su Edu Sheeranu,“ – savo „Instagram“ paskyroje parašė FINNEAS. „Aš palaikau Palestiną ir jos žmones.“
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