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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tiesioginės transliacijos metu pranešta apie tragediją – žuvo 3 žmonės: iš įvykio vietos plinta šiurpą keliantis vaizdas

2026-09-17 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-17 20:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Tiesioginės transliacijos metu televizijos žiūrovus pasiekė skaudi žinia – vedėja Colleen Williams eteryje patvirtino, kad sudužo naujienas iš oro fiksavęs televizijos sraigtasparnis. Per nelaimę žuvo trys žmonės, tarp jų – žurnalistė ir orlaivio pilotas.

Televizorius, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Tiesioginės transliacijos metu televizijos žiūrovus pasiekė skaudi žinia – vedėja Colleen Williams eteryje patvirtino, kad sudužo naujienas iš oro fiksavęs televizijos sraigtasparnis. Per nelaimę žuvo trys žmonės, tarp jų – žurnalistė ir orlaivio pilotas.

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Sraigtasparnis sudužo Los Andželo Chatsworth rajone, kai televizijos komanda iš oro fiksavo informaciją apie anksčiau tą pačią dieną įvykusią „Metro“ autobuso avariją. Per šią nelaimę žuvo mažiausiai du žmonės, skelbė reuters.com.

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Įvyko nelaimė

NBC4 ir „Telemundo 52“ bendrame pareiškime patvirtino skaudžią žinią.

„Esame labai nuliūdę pranešdami, kad antradienio vakarą Los Andžele į mirtiną avariją pateko sraigtasparnis, teikęs vaizdus iš oro NBC4 ir „Telemundo 52“ naujienų laidoms“, – teigė televizijos.

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„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiųjų šeimoms, draugams ir kolegoms“, – pridūrė jie.

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NBC News nurodė, kad dvi žuvusiosios buvo sraigtasparnių operatorės „Angel City Air“ darbuotojos – žurnalistė ir fotokorespondentė Eliana Moreno bei pilotas George'as Marciniw.

Los Andželo ugniagesių departamento duomenimis, dar du žmonės buvo nugabenti į ligoninę. Į nelaimės vietą atvyko daugiau nei 70 ugniagesių, kurie netrukus užgesino kilusį gaisrą.

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Apie nelaimę tiesioginiame eteryje pranešė ir NBC laidų vedėja Colleen Williams. Ji atskleidė, kad televizijos komanda kurį laiką buvo praradusi ryšį su sraigtasparniu.

„Žinojome, kad praradome ryšį su mūsų žmonėmis, esančiais ten, ir ką tik gavome patvirtinimą, kad iš tiesų „NewsChopper 4“ šiandien, prieš pat 19 valandą, sudužo Chatsworth rajone“, – sakė C. Williams.

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Kol kas nėra aišku, kas sukėlė sraigtasparnio katastrofą. Nelaimės aplinkybės tiriamos.

Užuojautą žuvusiųjų artimiesiems išreiškė ir Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas.

„Mūsų mintys yra su aukomis ir jų šeimomis, nukentėjusiomis nuo šį vakarą Chatsworth rajone įvykusių tragiškų „Metro“ autobuso ir sraigtasparnio avarijų, taip pat su visa NBC4 šeima“, – sakė gubernatorius.

 

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