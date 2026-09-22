Sūnaus netekęs advokatas Vytautas Zelianka įspėja kitus tėvus: „Nesupratome problemos masto“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vos prieš savaitę savo feisbuko paskyroje žinomas teisininkas Vytautas Zelianka pasidalijo asmenine šeimos tragedija – mirė prieš kelias dienas dvidešimt devintojo gimtadienio sulaukęs sūnus Jurgis.
„Radau jį negyvą, namie, lovoje“, – minėjo sūnaus netekęs teisininkas Vytautas Zelianka.
Šeimos vyresnėlis amžinojo poilsio atgulė šalia senelių. O tėvas ryžtasi viešai papasakoti, kas nutiko: sūnus mirė veikiausiai dėl priklausomybės. Šiuo metu teisėsauga atlieka ikiteisminį tyrimą. Sūnus Jurgis, kaip sako Vytautas, sirgo vadinamosiomis dvasios ligomis, o vaistus vartojo net ne vienerius metus.
„Tos priklausomybės, mes čia labiau kalbame apie vaistus. Tai prasidėjo visai nuo įprasto rutininio dalyko, kad jam buvo skirti vaistai, be kurių jis paskui negalėjo gyventi“, – aiškino V. Zelianka.
Gydytojų pagalbos neužteko
Vytauto sūnus Jurgis pats mėgino vaduotis iš jį kamavusių būsenų. Mat gydytojų pagalba, kaip prieš mirtį atviravo jis pats – nebuvo pakankama.
„Ir jis užsiiminėjo savigyda, taip jis, ieškojo būdų. Suaugęs žmogus jis buvo, 29 metus pasiekė, bet sprendžiant iš to, ką aš žinau, jis ieškodavo papildomų galimybių, jis nepasitikėjo gydymo sistema, kuri jam iš esmės bandė padėti, aš nieko nesakau. Ir aš nenoriu čia nieko kaltinti. Bet tiesiog įvyko taip, kad jam nepadėjo tas gydymas“, – pridūrė V. Zelianka.
Nuo mažens, kaip sako teisininkas, jo sūnus buvo kitoks – jautresnis, tylesnis, nemėgo masinių renginių, artimų draugų jisai turėjo, nors jautėsi labai vienišas. Bet buvo išskirtinai gabus vaikas.
Ir tokių žmonių, kaip sako Vytautas Zelianka, po sūnaus laidotuvių pastebėjęs itin daug.
„Mes juos prarandame savo mylimus vaikus dėl to, kad jie yra nesuprasti“, – kalbėjo V. Zelianka.
Ryžęsis viešai pasakoti savo istoriją, Vytautas Zelianka viliasi, kad ji kažkam padės apsaugoti savo vaikus nuo pražūties. Mat kiekvienas turintis vaikų, privalo dar atidžiau pažiūrėti į juos, dar kitaip paties teisininko pavadintus pogrindžio vaikus.
„Mes ir tėvai, kurie jį be galo mylėjome, mes iki galo nesupratome problemos masto. Mes kartais iš tikrųjų... atrodydavo... gal net kaltinome jį, bet žiūrėjome į jį, kaip į tokį sakyčiau, kaip į tokį... patogiai pas tėvus gyvenantį tinginį. Kartais. Bet kaip mes smarkiai klydome iš tikrųjų“, – pasakojo V. Zelianka.
O tuo metu sūnus gyveno aktyvų gyvenimą, bet ne realybėje, o socialinėje erdvėje. Kur ne tik bendravo su likimo draugais, bet ir nelegaliai, kaip sako tėvas, įsigydavo jam taip reikalingų medikamentų.
Būtent jie, kaip sako vaikų psichiatras Linas Slušnys, kaip ir kitos psichotropinės medžiagos didžiulis galvos skausmas specialistams.
„Aš dirbu skubios pagalbos skyriuje Santarose, ir mus visus ten kraupina, kai trylikos metų mergaitė, berniukas prisivartoja galai žino ko. Net nesupranti, ir jie patys nesupranta ko prisivartoja. Ir kai tu paklausi kur tu gavai? Jų dažniausiai būna tokia šypsena – hm... kur čia problema. Pilnas Vilnius“, – aiškino vaikų psichiatras Linas Slušnys.
Narkotikus įsigyja socialiniuose tinkluose
Ir pilni socialiniai tinklai.
„Čia yra sistema, kaip pasiimti, kurioje vietoje, ką tu pasiimsi. To paties pardavėjo tu net nepamatysi“, – sakė L. Slušnys.
Pavyzdžiui, telegram kanale paieškojus galima rasti populiariausių raminamųjų, ir ne tik jų. Pilna piliulių ir Tik Toke, kitose platformose. Bet specialistai sako, kad pirkdami neaiškias medžiagas be gydytojo, galime nusipirkti mirtį.
„Tu net vaisto, kurio ten dozė nurodyta tokia, ji gali būti tris-keturis kartus didesnė. Galų gale, kai tu jau pavartojęs žmogus, išnyksta dažniausiai jo kritika tam tikriems dalykams, ir jis vartoja pakartotinai, ir vieną kartą tas gali baigtis mirtimi“, – įspėjo L. Slušnys.
Gali negrįžtamai paveikti ir kepenis, inkstus, širdį, smegenis. O tokių vaikų ir suaugusių, kaip sako Vilniaus psichikos sveikatos centro vadovas, pastaruoju metu vis daugiau. Tiesa, ne tik padauginusių vaistų.
„Ir šis srautas labai didėja. Ir kas labai liūdna, kad patenka ne šiaip sau abstinencijoje, o labai dažnai patenka ūmiose psichozėse. Labai sunkiose psichozėse. Juos labai sunku gydyti. Kadangi mes visai nežinome, kuo jie apsinuodija. Kokiais vaistais. Dažnai tai yra įvairūs kokteiliai. Kuriuos jie susimaišo iš visiškai priešingų psichotropinių medžiagų“, – pasakojo direktorius Martynas Marcinkevičius.
Ir daugumai naujų sintetinių medžiagų nustatymui – nei toksikologai, nei psichiatrai neturi jokių testų. Jeigu prieš dvidešimt metų specialistai priskaičiuodavo vos keturias-penkias narkotines medžiagas, kurias identifikuodavo ir žinodavo kuo žmogų gydyti tai šiandien...
„Tai dabar priskaičiuojama, kad sintetinių narkotikų daugiau nei tūkstantis įvairių įvairiausių“, – kalbėjo M. Marcinkevičius.
Kodėl sunku užkardyti narkotikų prekeivius?
Per devynis šių metų mėnesius valstybinės vaistų kontrolės tarnyba gavo 36 pranešimus, dėl nelegalios prekybos įtartinomis medžiagomis. Dar daugiau skambučių sulaukia apsinuodijimų konsultacijos kanalas, kur žmones konsultuoja gydytojai toksikologai. Tačiau įveikti negalalius pardavėjus narkotikais ar kitokiomis medžiagomis, sudėtinga.
„Teisės aktai, šiuo metu, vieningo būdo ar paprastai algoritmo, kaip turėtų būti ir kada, ir kas reaguojama, nėra. Kiekviena institucija, ar tai būtų valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, ar tai būtų LR muitinė, policija, vartotojų teisės, Akreditavimo, ryšių reguliavimo tarnyba, visi jie veikia savo kompetencijos ribose“, – tikino direktorė Dovilė Marcinkė.
O pogrindyje kuriasi bendruomenės, kuriose žmonės gydo vienas kitą savo patarimais, ir griebdamiesi šiaudo medžiagas toliau perka iš sukčių, rizikuodami savo gyvybe.
Medikai prašo žmonių savo artimuosius stebėti atidžiau, ir patiems mėginti užkardyti kelią tragedijoms.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.