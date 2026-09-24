KAM šventė už beveik 48 tūkst. eurų užkliuvo ir socialdemokratams: „Atrodo daugokai“

„Aš manau, kad tai atrodo daugokai, nemaža ta suma ir taupymo aspektu išties žvelgiant“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė O. Leiputė.
Ji teigė negalinti vertinti pačios šventės, nes joje nedalyvavo, tačiau viešai paskelbta suma ją stebina.
„Aš sutinku su argumentais, kad motyvacinių dalykų, susijusių su valstybės tarnautojais, tikrai reikia, bet tikiuosi, kad ministras pakomentuos ir detalizuos tą sąmatą pats, kaip jis tai mato“, – sakė politikė.
„Manau, kad organizuojant tokį dalyką buvo atsakingi asmenys ir jie sudarė tą programą“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį pripažino, kad ministerijos darbuotojams surengtai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų, ir pavedė komandai peržiūrėti renginio sąmatą.
Apie KAM surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkst. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios situacijos diskredituoja krašto apsaugos sistemos finansavimą, o premjeras Mindaugas Sinkevičius paprašė ministro Roberto Kauno paaiškinti šventės organizavimo aplinkybes.
Anušauskas: šventę KAM darbuotojams buvo galima surengti gerokai pigiau
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto, apie 4,8 mlrd. eurų.
rašto apsaugos ministerijai (KAM) surengus beveik 48 tūkst. eurų kainavusią šventę darbuotojams, 2020–2024 metais šiai ministerijai vadovavęs konservatorius Arvydas Anušauskas mano, kad renginiui buvo galima išleisti mažesnę sumą lėšų.
„Aš manau, kad politikai, atsakingi už krašto apsaugą, turi įsivertinti vis dėlto, kaip visuomenė žiūri į tuos dalykus“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė A. Anušauskas.
„KAM tikrai turi, kaip sakoma, resursą, bet turi ir patalpas, ir visą kitą, kad darytų tuos pačius renginius, jei jau jų reikia, gerokai, gerokai pigiau“, – pabrėžė politikas.
Buvęs krašto apsaugos ministras sako, kad jo vadovavimo laikais ministerijoje vykdavo tik proginiai renginiai.
„Būdavo proginiai renginiai – kai reikia įteikti apdovanojimus ir laipsnius, valstybės švenčių proga – Kovo 11, Vasario 16 ir Kariuomenės dienos proga“, – Sakė buvęs KAM vadovas.
„Kariuomenės diena vis dėlto krašto apsaugos sistemoje yra kertinė, tai mes negalėjome leisti kur nors kitur pinigų, nes tada jų neliktų šiai svarbiai dienai paminėti“, – pridūrė A. Anušauskas.
Krašto apsaugos ministro paaiškinimų šiuo klausimu jau pareikalavo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda skeptiškai vertino sprendimą surengti beveik 48 tūkst. eurų kainavusią šventę KAM darbuotojams. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
Apie tai, kad KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, pranešė naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.
Pradinėje sąmatoje nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, „Baltos varnos“ – 1452 eurus, Donatas Montvydas – 7865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2178 eurus.
Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.
Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.
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