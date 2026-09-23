Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Seimo komitetas nepritarė siūlymui dėl pagalbinio apvaisinimo vienišoms moterims – sprendimas dar bus svarstomas

2026-09-23 14:46 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 14:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) nepritarė siūlymui vienišoms moterims taikyti pagalbinį apvaisinimą nesant nevaisingumo diagnozei. 

Santaros klinikų priėmimo-skubios pagalbos skyrius Andrius Ufartas/ELTA

Seimo Sveikatos reikalų komitetas (SRK) nepritarė siūlymui vienišoms moterims taikyti pagalbinį apvaisinimą nesant nevaisingumo diagnozei. 

REKLAMA
1

Vis tik šio komiteto pirmininkas socialdemokratas Andrius Busila sako, kad sprendimas – ne galutinis. 

„Mes nepritarėme tam siūlymui, nes kol kas yra koncentruojamasi į pagalbinį apvaisinimą toms moterims, ar poroms, kurios negali susilaukti vaikų dėl medicininių priežasčių“, – Eltai sakė A. Busila. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau tarp Seimo narių pasiūlymų yra Viktorijos Čmilytės-Nielsen pasiūlymas, kuris apie tai ir kalba – mes jį svarstysime po dviejų savaičių. Tai dabar taip sakyti, kad galutinai šitai pozicijai nepritarta, yra per ankstyva“, – akcentavo komiteto pirmininkas. 

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, komiteto nariams kilo klausimų dėl pagalbinio apvaisinimo paslaugų apmokėjimo tvarkos: kurios iš jų turėtų būti mokamos iš valstybės, o kurios – iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Todėl kitus Seimo narių siūlymus nutarta svarstyti spalio 7 dieną. 

REKLAMA

„Tai dabar ministerija yra gavusi užduotį pasitikslinti ir pateikti komiteto nariams aiškią, raštišką poziciją, iš kokių šaltinių kas bus finansuojama, nes šiandien tiesiog negalėjome priimti irgi keleto sprendimų dėl to“, – sakė A. Busila. 

Jo teigimu, trečiadienį vykusio posėdžio metu buvo apsvarstyta apie 50 siūlymų.

Šio įstatymo įgyvendinimui ministerija yra numačiusi skirti apie 1,6 mln. eurų iš PSDF biudžeto. 

REKLAMA
REKLAMA

„Dabartinei įstatymo projekto versijai apie 1,6 mln. eurų prireiktų, iš kurių 1,1 mln. lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių paėmimui ir konservavimui. 0,5 mln. eurų būtų dėl platesnio apvaisinimo prieinamumo, kuris irgi yra vienas iš rezultatų šito įstatymo“, – komiteto nariams teigė sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas.

„Biudžeto lėšų preliminarus poreikis taip pat yra paskaičiuotas – embrionų konservavimo apmokėjimui nuo 2029 m. būtų 550 tūkst. per metus, o lytinių ląstelių ir reprodukcinių audinių laikymui – apie 4,7 mln. iš valstybės biudžeto. Bet čia priklausys nuo laikymo termino“, – kalbėjo viceministras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, ministerija į šiuos duomenis neįtraukė, kiek valstybei kainuotų vaisingumo išsaugojimo paslaugų plėtra.  

Idėją dėl pagalbinio apvaisinimo moterims nepriklausomai nuo medicininės diagnozės posėdžio metu pristatė Lietuvos akušerių ginekologų draugijos Nevaisingumo sekcijos pirmininkas Rimantas Gricius. 

REKLAMA

Jo teigimu, didžiąją dalį vienišų moterų pagalbinio apvaisinimo paslaugas rinktis paskatina socialiniai veiksniai, o ne medicininė diagnozė. 

„Bus dalis vienišų moterų, kurios ir bus nevaisingos dėl tam tikrų medicininių dalykų, bet didžioji dalis, kuri ateis (prašydamos suteikti pagalbinio apvaisinimo paslaugą – ELTA) tai čia yra socialiniai dalykai, čia nėra medicininė indikacija“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

„Iš tikrųjų, jeigu mes leisime vienišoms moterims atlikti pagalbinį apvaisinimą, tai čia nėra būtina nevaisingumo diagnozė, nes jos dažniausiai nebus“, – pabrėžė R. Gricius. 

Siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą

Balandžio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas, kuriuo siūloma liberalizuoti pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimą, užtikrinant vienodas galimybes susilaukti vaikų vienišoms moterims ir nesusituokusioms poroms, įveikė pirmąjį balsavimą Seime. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ir padidinti gyventojų galimybes susilaukti vaikų, taip pat siūloma numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudariusiems asmenims, kartu gyvenantiems ne mažiau nei vienerius metus, ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta. 

Kovą Vyriausybė 2027–2028 m. paskelbė Šeimos metais – aštuonios ministerijos siūlo šeimos politikos priemones, skirtas demografijos krizei spręsti. 

Pernai lapkritį tuometė premjerė Inga Ruginienė pristatė planus keisti vaiko priežiūros atostogų pavadinimą, Vyriausybė paskelbė viešą konkursą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų