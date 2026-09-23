Po galimo priekabiavimo Gruzdžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka

Tai ketvirtadienį pranešė švietimo ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos spaudos konferencijoje po atlikto vidinio tyrimo.
Jis teigė, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų.
„Kol aplinkybės tikslinamos, vaikas neturi likti vienas su darbuotoju, dėl kurio veiksmų kyla įtarimų. Turi būti aiškiai nustatyta, kas priima ir registruoja vaiko pranešimą, kas vertina grėsmę, kas priima sprendimus dėl vaiko apsaugos ir kas informuoja atsakingas institucijas“, – kalbėjo ministrės patarėjas.
Jis nurodė, jog švietimo ministrės įsakymu centro direktorius įpareigotas iki spalio 1 dienos įgyvendinti pateiktas rekomendacijas arba parengti jų įgyvendinimo planą bei apie tai informuoti ministeriją.
Tuo metu klausimas dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kol kas nėra išspręstas. Pasak T. Bičiūno, dėl to toliau diskutuojama.
„Jeigu institucinį modelį būtų nuspręsta keisti, turėtų būti įvertintas poreikis keisti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus. Todėl šiandien dar negalime pasakyti tiksliai, ar tokios procedūros bus įvykdytos“, – sakė ministrės patarėjas.
Savo ruožtu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovė Giedrė Mikalauskienė pabrėžė, kad vien administracinio pavaldumo pakeitimas savaime nebūtinai išspręstų įstaigos teikiamų kompleksinių paslaugų kokybės problemas.
BNS rašė, kad Kėdainių rajone liepą nuo pareigų nušalintas Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas, galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
SADM atstovė sakė, kad Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pavesta įvertinti visų vaikų, esančių vaikų socializacijos centre, situaciją, atsižvelgiant į jų savijautą, saugumą, gaunamą pagalbą ir galimybes konfidencialiai kreiptis į nepriklausomą specialistą.
„Vaiko saugumas nepriklauso nuo ikiteisminio tyrimo baigties. Net jeigu smurto faktui patvirtinti nepakanka duomenų, institucijos turi įvertinti rizikas, užtikrinti vaikui emocinį palaikymą ir padaryti viską, kad jis nepatirtų spaudimo, pakartotinio smurto ar kitų neigiamų pasekmių“, – teigė ministerijos atstovė.
Pasak jos, ministerija taip pat planuoja stiprinti globos centrų, vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijas, organizuoti praktinius mokymus apie darbą su trauminių patirčių turinčiais vaikais.
Kitų atvejų nenustatyta
Tuo metu Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė teigė, kad tarnyba aplankė visas 12 mergaičių, tuo metu gyvenusių socializacijos centre, ir vertino jų savijautą, saugumą bei galimą emocinį poveikį dėl viešumoje paskelbtos informacijos apie incidentą.
„Vertinimo metu daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgiu“, – sakė A. Marčiukaitienė.
Pasak jos, galimai nukentėjusiai mergaitei paskirtas tarnybos teritorinio skyriaus atstovas, kuris palaiko nuolatinį ryšį su vaiku, jo atstovu ir socializacijos centru. Mergaitei taip pat suteikti kontaktai, kuriais ji gali savarankiškai kreiptis į paskirtą atstovą.
A. Marčiukaitienė teigė, kad tarnyba šiuo metu peržiūri procedūras, kaip vaikams, gyvenantiems uždaro ar pusiau uždaro tipo įstaigose, užtikrinti galimybę pranešti apie galimą smurtą neįtraukiant centro darbuotojų.
Po situacijos buvo atliktas ir mergaitės psichologinis įvertinimas bei pateiktos ilgalaikės tęstinės pagalbos rekomendacijos.
„Svarbu kalbėti ir apie tą tęstinę pagalbą, ir kai baigsis vidutinės priežiūros priemonė vaikui, kad pagalba būtų užtikrinta“, – sakė A. Marčiukaitienė.
Tarnybos atstovė taip pat pridūrė, kad iki numatomo jos sugrįžimo likus keliems mėnesiams intensyviai dirbama su visa vaiko aplinka.
„Svarbu dirbti ne tik su pačiu vaiku, bet su visa jo aplinka. Tai yra daroma ir tikrai stengiamasi išnaudoti likusį laiką efektyviai, kad mergaitė jaustųsi ir komfortiškai, ir saugiai, ir kad būtų užtikrinami jos interesai“, – sakė ji.
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