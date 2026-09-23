Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po galimo priekabiavimo Gruzdžių socializacijos centre bus keičiama reagavimo į smurtą tvarka

2026-09-23 13:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 13:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atvejo Gruzdžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atvejo Gruzdžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą.

REKLAMA
0

Tai ketvirtadienį pranešė švietimo ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos spaudos konferencijoje po atlikto vidinio tyrimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė, kad ministerijos sudaryta komisija ir centro atliktas vidaus tyrimas nustatė vidaus reglamentavimo bei jo taikymo trūkumų.

REKLAMA
REKLAMA

„Kol aplinkybės tikslinamos, vaikas neturi likti vienas su darbuotoju, dėl kurio veiksmų kyla įtarimų. Turi būti aiškiai nustatyta, kas priima ir registruoja vaiko pranešimą, kas vertina grėsmę, kas priima sprendimus dėl vaiko apsaugos ir kas informuoja atsakingas institucijas“, – kalbėjo ministrės patarėjas.

REKLAMA

Jis nurodė, jog švietimo ministrės įsakymu centro direktorius įpareigotas iki spalio 1 dienos įgyvendinti pateiktas rekomendacijas arba parengti jų įgyvendinimo planą bei apie tai informuoti ministeriją.

Tuo metu klausimas dėl Gruzdžių vaikų socializacijos centro pavaldumo pakeitimo ir galimo perdavimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kol kas nėra išspręstas. Pasak T. Bičiūno, dėl to toliau diskutuojama.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu institucinį modelį būtų nuspręsta keisti, turėtų būti įvertintas poreikis keisti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus. Todėl šiandien dar negalime pasakyti tiksliai, ar tokios procedūros bus įvykdytos“, – sakė ministrės patarėjas.

Savo ruožtu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovė Giedrė Mikalauskienė pabrėžė, kad vien administracinio pavaldumo pakeitimas savaime nebūtinai išspręstų įstaigos teikiamų kompleksinių paslaugų kokybės problemas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS rašė, kad Kėdainių rajone liepą nuo pareigų nušalintas Gruzdžių vaikų socializacijos centro darbuotojas, galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.

SADM atstovė sakė, kad Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai pavesta įvertinti visų vaikų, esančių vaikų socializacijos centre, situaciją, atsižvelgiant į jų savijautą, saugumą, gaunamą pagalbą ir galimybes konfidencialiai kreiptis į nepriklausomą specialistą.

REKLAMA

„Vaiko saugumas nepriklauso nuo ikiteisminio tyrimo baigties. Net jeigu smurto faktui patvirtinti nepakanka duomenų, institucijos turi įvertinti rizikas, užtikrinti vaikui emocinį palaikymą ir padaryti viską, kad jis nepatirtų spaudimo, pakartotinio smurto ar kitų neigiamų pasekmių“, – teigė ministerijos atstovė.

Pasak jos, ministerija taip pat planuoja stiprinti globos centrų, vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijas, organizuoti praktinius mokymus apie darbą su trauminių patirčių turinčiais vaikais.

REKLAMA

Kitų atvejų nenustatyta

Tuo metu Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė teigė, kad tarnyba aplankė visas 12 mergaičių, tuo metu gyvenusių socializacijos centre, ir vertino jų savijautą, saugumą bei galimą emocinį poveikį dėl viešumoje paskelbtos informacijos apie incidentą.

„Vertinimo metu daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgiu“, – sakė A. Marčiukaitienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, galimai nukentėjusiai mergaitei paskirtas tarnybos teritorinio skyriaus atstovas, kuris palaiko nuolatinį ryšį su vaiku, jo atstovu ir socializacijos centru. Mergaitei taip pat suteikti kontaktai, kuriais ji gali savarankiškai kreiptis į paskirtą atstovą.

A. Marčiukaitienė teigė, kad tarnyba šiuo metu peržiūri procedūras, kaip vaikams, gyvenantiems uždaro ar pusiau uždaro tipo įstaigose, užtikrinti galimybę pranešti apie galimą smurtą neįtraukiant centro darbuotojų.

REKLAMA

Po situacijos buvo atliktas ir mergaitės psichologinis įvertinimas bei pateiktos ilgalaikės tęstinės pagalbos rekomendacijos.

„Svarbu kalbėti ir apie tą tęstinę pagalbą, ir kai baigsis vidutinės priežiūros priemonė vaikui, kad pagalba būtų užtikrinta“, – sakė A. Marčiukaitienė.

Tarnybos atstovė taip pat pridūrė, kad iki numatomo jos sugrįžimo likus keliems mėnesiams intensyviai dirbama su visa vaiko aplinka.

„Svarbu dirbti ne tik su pačiu vaiku, bet su visa jo aplinka. Tai yra daroma ir tikrai stengiamasi išnaudoti likusį laiką efektyviai, kad mergaitė jaustųsi ir komfortiškai, ir saugiai, ir kad būtų užtikrinami jos interesai“, – sakė ji.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų