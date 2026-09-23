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Seimo komitetas – už patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos

2026-09-23 12:27 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 12:27
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Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritaria, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.

Šeima (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) pritaria, kad su savivaldos rinkimais kitąmet reikėtų surengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje.

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Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo septyni komiteto nariai, prieš buvo du, vienas susilaikė.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas – už patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos

Svarstant Seimo nutarimo projektą dėl patariamojo referendumo surengimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas yra papildomas. Seimui bus teikiama pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos – komiteto pozicija. Šis dar nesvarstė minėto klausimo.

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Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę, ar pritaria, kad Konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santuokos, motinystės ir tėvystės.

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Jie turėtų pasirinkti vieną iš dviejų atsakymų: „Taip“ arba „Ne“.

Dabar Konstitucijos 38 straipsnis numato, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę, santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

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VVSK nariai trečiadienį išklausė dvi skirtingas teisininkų pozicijas dėl referendumo teisėtumo.

Buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas ir Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas tvirtino, kad toks patariamasis referendumas prieštarautų Lietuvos Konstitucijai, Europos žmogaus teisių konvencijai, tarptautiniams įsipareigojimams.

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Tuo metu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto prodekano Vyganto Malinausko teigimu, ribojimas surengti patariamąjį referendumą minėtu klausimu būtų neproporcingas ir nepagrįstai varžantis Lietuvos piliečių konstitucines teises.

Teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė-Sakavičienė pabrėžė, kad patariamuoju referendumu Konstitucija nebūtų pakeista.

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„Piliečiai tik pareikštų savo valią dėl siūlomos krypties, o jos įgyvendinimo klausimą toliau spręstų Seimas“, – tvirtino ji.

Pasak viceministrės, Teisingumo ministerijos požiūriu, patariamojo referendumo surengimas neprieštarautų šalies tarptautiniams įsipareigojimams.

Konstitucinis Teismas anksčiau yra pasisakęs, kad „konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto“.

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Seimo Teisės departamentas savo išvadoje dėl nutarimo projekto atkreipė dėmesį, jog siūlymas surengti patariamąjį referendumą „kelia rimtų abejonių dėl atitikties konstituciniams teisinės valstybės, Konstitucijos viršenybės, atsakingo valdymo principams“. Taip pat nurodoma, jog pakeitimai „ignoruotų socialinę tikrovę“.

Teisės departamentas, kaip ir Vyriausioji rinkimų komisija, atkreipė dėmesį ir į tai, kad norint referendumą rengti kartu su savivaldos rinkimais, jame negalėtų balsuoti užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai.

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Komisija yra pabrėžusi, kad teisę balsuoti referendume turi visi Lietuvos piliečiai, nepriklausomai nuo to, kur yra jų deklaruota gyvenamoji vieta, todėl turėtų būti papildomai sudarytos sąlygos užsienyje gyvenantiems lietuviams pareikšti savo valią.

Pagal įstatymą, siūlymą Seimui paskelbti referendumą gali pateikti ne mažiau nei ketvirtadalis parlamentarų. Sprendimą dėl šio siūlymo priima Seimas.

Patariamasis referendumas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų vasario arba kovo mėnesį.

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