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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Širinskienė apie Matjošaitytės neatvykimą į Seimą: klausimo svarstymas už akių negalimas

2026-09-24 10:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 10:13
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Laurai Matjošaitytei ketvirtadienį neatvyksiant į Seimo posėdį, kuriame planuojama spręsti dėl jos atleidimo iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), parlamentarė Agnė Širinskienė sako, kad klausimo svarstymas jai nedalyvaujant kelia teisinių abejonių. Vis dėlto, pasak jos, jeigu ateityje būtų nustatytas tyčinis vengimas atvykti, Seimas galėtų ieškoti kitų sprendimo būdų.

Širinskienė apie Matjošaitytės neatvykimą į Seimą: klausimo svarstymas už akių negalimas (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (70)

Laurai Matjošaitytei ketvirtadienį neatvyksiant į Seimo posėdį, kuriame planuojama spręsti dėl jos atleidimo iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK), parlamentarė Agnė Širinskienė sako, kad klausimo svarstymas jai nedalyvaujant kelia teisinių abejonių. Vis dėlto, pasak jos, jeigu ateityje būtų nustatytas tyčinis vengimas atvykti, Seimas galėtų ieškoti kitų sprendimo būdų.

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„Akivaizdu, kad tas užakinis klausimo tęstinumas negalimas, nes yra buvusi Konstitucinio Teismo (KT) byla (...), kur tiesiog žmogui už akių, sergant, buvo priimti sprendimai. Tai KT labai aiškiai pasakė, kad asmuo turi turėti teisę dalyvauti ir pasiaiškinti“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė A. Širinskienė.

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Vis dėlto parlamentarė neatmeta, kad situacija galėtų keistis, jeigu L. Matjošaitytė pakartotinai be pateisinamų priežasčių neatvyktų į Seimą.

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„Natūralu, jeigu jau bus tyčinis vengimas, tai, matyt, ir kitokie sprendimai turėtų būti. Bet kadangi yra pirmas kartas, tai pirmą kartą žiūrėsime, kokios priežastys yra – ar kažkur tai ilsisi, ar serga, ar dar kažkas“, – teigė ji.

(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimas, Vyriausybė, politikai

A. Širinskienės teigimu, L. Matjošaitytės atleidimo klausimą būtų galima svarstyti jai nedalyvaujant, jeigu pati VRK narė tam neprieštarautų.

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„Jeigu asmuo nepageidauja dalyvauti ir prašo priimti sprendimą už akių, tai, be abejo, situacija keičiasi. Ir, mano galva, tikrai jokio žmogaus teisių pažeidimo nebūtų“, – sakė parlamentarė.

ELTA primena, kad ketvirtadienį Seime planuojama balsuoti dėl L. Matjošaitytės atleidimo iš VRK, tačiau ji Seimo pirmininką Juozą Oleką informavo į posėdį neatvyksianti. Prieš balsavimą L. Matjošaitytė turėjo pateikti parlamentarams paaiškinimus dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie jos galimas konsultacijas „Nemuno aušrai“ prieš 2024 metų Seimo rinkimus.

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Klausimų dėl L. Matjošaitytės veiklos kilo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad ji galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ ir padėti partijai parengti atsakymą VRK. Pati L. Matjošaitytė teigia už konsultacijas negavusi atlygio.

Tyrimus dėl L. Matjošaitytės veiklos yra pradėjusios VRK, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

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Matjošaitytei nepasirodžius Seime, parlamentarai nusprendė atidėti klausimą dėl jos atleidimo iš VRK

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narei Laurai Matjošaitytei neatvykus į posėdį, kuriame Seimas turėjo spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų, parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti. 

Prie klausimo nagrinėjimo parlamentarai grįš spalio 6 d. 

Tokį siūlymą tvirtinant plenarinio posėdžio darbotvarkę iškėlė konservatorė Giedrė Balčytytė. 

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„Kadangi mes nežinome Lauros Matjošaitytės nedalyvavimo priežasčių. Taip pat, mūsų žiniomis, mes neturime gavę sutikimo, kaip Seimas, svarstyti šį klausimą be jos. Iniciatorių vardu norėtume paprašyti perkelti šį klausimą į spalio 6 d. darbotvarkę ir iki to laiko raštu gauti sutikimą, jei Laura Matjošaitytė negali dalyvauti posėdyje, kad klausimą galėtume svarstyti be jos“, – kalbėjo G. Balčytytė.

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Prieš posėdį Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad L. Matjošaitytė posėdyje nedalyvaus, nes yra išvykusi.

Kaip skelbta, ketvirtadienį Seime buvo planuojama balsuoti dėl L. Matjošaitytės atleidimo iš VRK, tačiau ji Seimo pirmininką J. Oleką informavo į posėdį neatvyksianti. 

Prieš balsavimą L. Matjošaitytė turėjo pateikti parlamentarams paaiškinimus dėl žiniasklaidoje paskelbtos informacijos apie jos galimas konsultacijas „Nemuno aušrai“ prieš 2024 metų Seimo rinkimus.

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Praėjusią savaitę opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti L. Matjošaitytę iš pareigų VRK. Šį dokumentą pasirašė parlamentarai iš konservatorių, liberalų ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijų.

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Klausimų dėl L. Matjošaitytės veiklos kilo naujienų portalui „Delfi“ paskelbus, kad ji galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ ir padėti partijai parengti atsakymą VRK. Pati L. Matjošaitytė teigia už konsultacijas negavusi atlygio.

„Delfi“ taip pat skelbė, kad 2024 metų rugsėjį, likus daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK projektą. Laiške ji paprašė R. Puchovičiaus perkelti jos rengtą atsakymą į jo paties sukurtą „Word“ dokumentą tam, kad neliktų jos metaduomenų. 

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VRK praėjusią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad „Nemuno aušros“ atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė L. Matjošaitytė. 

Tyrimus dėl L. Matjošaitytės veiklos yra pradėjusios VRK, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

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ŠIRLI- MIRLI erotinė komedija
ŠIRLI- MIRLI erotinė komedija
2026-09-24 10:28
Tvartas toliau tęsia pilietinį karą prieš RŽ, NA ir asmenis, -"GALIMAI" turėjusius kontaktus su jais...
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2026-09-24 10:40
Širinskienei jau reikia egzorcisto.
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