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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pramogų parko darbuotojas išžagino nepilnametę, tačiau kalėjimo išvengė: prokuratūra nesutinka su teismo sprendimu

2026-09-24 10:06 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 10:06
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Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT), prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo pramogų parko darbuotojui, nuteistam dėl nepilnamečio asmens išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Pramogų parko darbuotojas išžagino nepilnametę, tačiau kalėjimo išvengė: prokuratūra nesutinka su teismo sprendimu (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT), prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo pramogų parko darbuotojui, nuteistam dėl nepilnamečio asmens išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

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Šioje byloje vieno Aukštaitijoje įsikūrusio pramogų parko darbuotojas vasarį Utenos apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl 2024 metų rudenį įvykdyto nepilnametės parko lankytojos išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

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Teismas jam skyrė subendrintą trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.

Nuteistasis taip pat buvo įpareigotas dirbti, mokytis arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jei tai nesusiję su dar

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LNDSDRG
LNDSDRG
2026-09-24 10:58
Tuoj turėtų išleisti ir bartoševicius, štai, jei pavogsit gerą butelį, dviratį ar avilius...- SĖSIT ir ilgai sėdėsit, o jei dar simonkinius ne taip pavadinsi ar musliais piktinsies tai dukart sėsi...
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