Pramogų parko darbuotojas išžagino nepilnametę, tačiau kalėjimo išvengė: prokuratūra nesutinka su teismo sprendimu

Šioje byloje vieno Aukštaitijoje įsikūrusio pramogų parko darbuotojas vasarį Utenos apylinkės teismo buvo pripažintas kaltu dėl 2024 metų rudenį įvykdyto nepilnametės parko lankytojos išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Teismas jam skyrė subendrintą trejų metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams.
Nuteistasis taip pat buvo įpareigotas dirbti, mokytis arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 iki 6 val., jei tai nesusiję su dar
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