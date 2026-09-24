Iki svarbaus įvykio Lietuvoje liko 100 dienų: atvyks apie 30 tūkst. delegatų

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 metų sausio 1-osios iki birželio 30-osios. Tai bus antras kartas, kai valstybei tenka ši pareiga.
Anot Seimo pranešimo, per šį pusmetį parlamente vyks penki aukšto lygio susitikimai ir konferencijos, subursiantys ES valstybių narių nacionalinių parlamentų bei Europos Parlamento atstovus.
Dar vienas renginys numatytas Europos Parlamente Briuselyje.
„Seime susitiks skirtingų valstybių ir politinių jėgų atstovai, todėl bus svarbu ne tik kalbėti patiems, bet ir klausytis bei išgirsti. Kiekvienas atsivešime savo patirtį ir savo idėjas, o mūsų užduotis – apibendrinti geriausias patirtis ir idėjas, ieškoti bendrų vardiklių, susitarti dėl to, kas svarbu mūsų bendrai ateičiai“, – teigė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkės Rasos Budbergytės teigimu, Seimo patvirtinti pirmininkavimo prioritetai atspindi šiandienos Europos iššūkius: saugumo ir gynybos stiprinimą bei paramą Ukrainai, ES plėtros darbotvarkę, Europos konkurencingumo didinimą, vidaus saugumą ir demokratijos atsparumą, socialinio saugumo stiprinimą.
Pasak Seimo vicepirmininkės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės, pirmininkavimas Seimui suteiks galimybę tapti vienu svarbiausių Europos tarpparlamentinio bendradarbiavimo centrų.
„Per pusmetį čia vyks aukšto lygio tarpparlamentiniai renginiai, skirti Europos saugumo ir gynybos, vidaus saugumo, ekonomikos valdymo, mokslo bei kitų aktualių klausimų aptarti. Lietuvos pirmininkavimui teks itin svarbūs klausimai, susiję su ES saugumu, plėtra, konkurencingumu, ES biudžetu. Vilniuje sulauksime nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento atstovų iš visos Europos“, – sakė ji.
Užsienio reikalų ministerijos teigimu, nors didžioji dalis susitikimų, renginių pirmininkavimo metu vyksta Briuselyje, Liuksemburge, pirmininkaujančioje valstybėje rengiamos neformalios Tarybos ir kiti renginiai.
Susirinks apie 30 tūkst. delegatų
Lietuvoje planuojama sulaukti apie 30 tūkst. delegatų, suplanuota apie 350 oficialių renginių.
„Džiaugiuosi, kad į pirmininkavimo procesą aktyviai įsitraukia visa Lietuva. Artimiausiais mėnesiais mūsų šalies nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, savivaldos ir kitų institucijų atstovai telksis pokalbiui apie tai, kas svarbu Lietuvai ir Europai. Daugiau nei 40 iniciatyvų – renginių, diskusijų ir debatų – apims daugumą Lietuvos savivaldybių, jų tikslas vienas – stiprinti Europą Lietuvoje ir Lietuvą Europoje“, – sakė Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.
Į pirmininkavimo renginių kalendorių kitų metų pirmąjį pusmetį įtraukta 80 pelno nesiekiančių organizacijų iniciatyvų. Tarp pagrindinių jų temų – mokslas ir inovacijos, visuomenės atsparumas, skaitmeninė transformacija, žmogaus teisės ir įtrauktis.
Daugiausia renginių planuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau iniciatyvos apims ir kitus Lietuvos miestus bei regionus.
Pirmininkavimą lydės ir specialiai šiai progai parengta tarptautinė sociokultūrinė programa: daugiau nei 370 renginių vyks šešiuose žemynuose, 52 šalyse ir daugiau nei 100 miestų.
Anot Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, programoje numatyti pirmininkavimo pradžios koncertai žymiausiose pasaulio salėse, parodos, kino retrospektyvos, šokio spektakliai, literatūros pristatymai ir kultūrinės diplomatijos iniciatyvos.
„Programa siekiama pristatyti tiek pripažintus Lietuvos kūrėjus, tiek kylančią jaunąją kartą, aprėpti kuo platesnį meno sričių spektrą ir šiuolaikiškai perteikti istorinės atminties temas“, – nurodė ministerija.
Gruodį pasirengimą pirmininkavimui vainikuos oficialus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai komunikacinio identiteto pristatymas – bus pristatyti logotipas, šūkis ir vizualinis stilius.
Pirmąsyk Lietuva ES Tarybai pirmininkavo 2013 metais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.