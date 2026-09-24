Panevėžyje vyras sugalvojo gudrybę: netikrą vairuotojo pažymėjimą bandė iškeisti į tikrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienį, apie 9.25 val., Panevėžyje, Pramonės gatvėje. Čia yra įsikūręs „Regitros“ padalinys.
Vyras (gim. 1961 m.) pateikė netikrą vairuotojo pažymėjimą norėdamas jį pakeisti tikru dokumentu.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.
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