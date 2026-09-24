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Vilniaus Šnipiškėse – naujų būstų bumas: vienas vystytojas investuos net 22 mln. eurų

2026-09-24 09:38 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 09:38
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Nekilnojamojo turto vystytojas „Lithome“ Vilniaus Šnipiškių mikrorajone plėtos du gyvenamuosius projektus, į kuriuos bendrovė ketina investuoti 22 mln. eurų.

Vilniaus centre – naujų būstų bumas: vienas vystytojas investuos net 22 mln. eurų (nuotr. Martyno Ambrazo)

Nekilnojamojo turto vystytojas „Lithome“ Vilniaus Šnipiškių mikrorajone plėtos du gyvenamuosius projektus, į kuriuos bendrovė ketina investuoti 22 mln. eurų.

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Pasak pranešimo, abiejuose projektuose numatyta daugiau kaip 170 butų ir 17 komercinių patalpų.

14 mln. eurų bus investuojama į projektą Kalvarijų g. 174A, kuriam jau išduotas statybos leidimas. Jame numatyta 122 butai ir 9 komercinės patalpos.

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Dar 8 mln. eurų planuojama skirti projektui Giedraičių g. 49, kur numatyta 51 butas ir 8 komercinės patalpos. Statybos leidimą šiam projektui bendrovė žada gauti 2027 metais, o statybų pradžia numatyta antrąjį metų ketvirtį.

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Bendrai 2026 metais „Lithome“ planuoja investuoti 39 mln. eurų – 1,4 karto daugiau nei pernai. Iš šios sumos, 27 mln. eurų numatyta naujiems daugiabučių projektams centrinėje Vilniaus dalyje.

Bendrovės vadovas Igoris Trofimovas teigia, kad didesnį dėmesį centrinei sostinės daliai lemia augantis susidomėjimas gyvenamuoju būstu arčiau centro.

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