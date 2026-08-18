Jokūbas Šiuipys
Garbačiauskaitė-Budrienė pati prašo viešumo: LRT tarybos nariai jau dėsto savo pozicijas
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai antradienį ketinant nagrinėti su visuomeninio transliuotojo generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene susijusį klausimą, dalis Tarybos narių pasisako už tai, kad šis klausimas būtų svarstomas viešai. Vis dėlto galutinį sprendimą dėl šio klausimo nagrinėjimo viešumo Taryba priims prieš pradėdama posėdžiauti.
(25)Aktualijos 2026-09-20
Sinkevičius: iš priedangoms skirtų 30 mln. kol kas panaudota tik 3,7 mln. eurų
Iš priedangoms skirtų 30 mln. eurų kol kas panaudoti tik 3,7 mln. eurų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to, jo teigimu, šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. „Valstybė 2025–2026 metams skyrė 30 mln. eurų iš valstybės Gynybos fondo, kol kas panaudota tik 3,7 milijono“, – penktadienį po susitikimo su savivaldybių merais Vyriausybėje kalbėjo M. Sinkevičius.
Aktualijos 2026-09-18
Motuzas: Kęstutis Budrys vizito JAV metu planuoja susitikti su Rubio
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vizito Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) metu planuoja susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio, sako Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkas Remigijus Motuzas. „Yra planuojami susitikimai (…) su (JAV valstybės sekretoriumi – ELTA) Rubio“, – trečiadienį žurnalistams Seime sakė R. Motuzas.
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Šaukiamas Valstybės gynimo tarybos posėdis
Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukia reguliarų Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį, kuriame bus apžvelgta saugumo situacija, aptartas integruotos oro gynybos sistemos ir antidroninės gynybos priemonių vystymas. Posėdyje taip pat bus vertinamas Krašto apsaugos ministerijos (KAM) biudžeto vykdymas bei pėstininkų kovos mašinų ir šarvuočių įsigijimų eiga.
Aktualijos 2026-09-16
VTEK svarstys Tapino sūnaus įdarbinimo futbolo klube aplinkybes ir Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį svarstys galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus bei futbolo klubo „Žalgiris“ prezidento Andriaus Tapino sūnaus įdarbinimo šiame klube aplinkybes. Kaip Eltai nurodė VTEK, dėl Raudondvario dvaro į komisiją kreipėsi Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Tuo metu, kas pateikė kreipimąsi dėl A. Tapino sūnaus darbo futbolo klube, komisija neatskleidžia.
Aktualijos 2026-09-16
Italijos gynybos ministras: dėl tokių incidentų mūsų karių buvimas rytiniame flange itin svarbus
Į Lietuvą įskridusį droną neutralizavus NATO oro gynybos misiją regione vykdantiems italų naikintuvams, šios šalies gynybos ministras Guido Crosetto pabrėžė, kad tokie incidentai rodo sąjungininkų pajėgų buvimo rytiniame NATO flange svarbą. „Būtent dėl tokių incidentų mūsų karių buvimas rytiniame flange yra labai svarbus – jis užtikrina kolektyvinį saugumą.
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Ką Trumpo pasiuntinys veiks Minske? Perspėja dėl rizikų Lietuvai
Kitą savaitę Baltarusijoje planuojamą dar vieną specialiojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio Johno Coale'o apsilankymą ir Vašingtono dialogą su Minsku Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) vadovai vertina kaip didinantį Aliaksandro Lukašenkos pasitikėjimą savimi.
Aktualijos 2026-09-13
Mindaugas Sinkevičius: tikėtina, kad Trumpo pasiuntinys atvyks į Lietuvą
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai yra žinoma apie planuojamą specialiojo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinio Johno Coale'o vizitą Baltarusijoje. Vyriausybės vadovo teigimu, tikėtina, kad JAV pareigūnas lankysis ir Vilniuje. „Specialusis pasiuntinys J. Coale'as planuoja lankytis Baltarusijoje. Man atrodo, net buvo publikacijos, kur tariamasi dėl didelio kiekio, kelių šimtų įkalintų asmenų, režimo įkalintų asmenų paleidimo.
Aktualijos 2026-09-10
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė: „Mindaugas Sinkevičius negražiai pasielgė“
Iš Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų patraukta olimpietė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė teigia kol kas liekanti Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Vis dėlto parlamentarė sako, kad galutinį sprendimą dėl savo ateities priims po pokalbio su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi bei švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene. „Vakar buvome susitikę su pirmininku Juozu Oleku ir tikrai pasikalbėjau apie savo, mūsų likimą.
Aktualijos 2026-09-10
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Iš Nausėdos kreipėsi į Seimą: „Šiandien raginu ir kviečiu“
Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad prasidedanti Seimo rudens sesija taps atskaitos tašku Vyriausybei ir naujai suformuotai koalicijai susitelkti bei įgyvendinti likusius kadencijos darbus. Šalies vadovas taip pat ragina išlaikyti investicijas į gynybą ir imtis realių sprendimų dėl blogėjančios demografinės situacijos.
Aktualijos 2026-09-10
Vyriausybė – prieš siūlymą neapmokestinti darbdavių išmokų gimus vaikui
Vyriausybė trečiadienį pritarė išvadai, kuria siūloma nepritarti Seimo narės Gintarės Skaistės iniciatyvai gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) neapmokestinti dalies darbdavio darbuotojui išmokamos pašalpos gimus vaikui ar jį įsivaikinus. Vyriausybė pritarė įstatymo projekto siekiui skatinti gimstamumą ir kurti palankesnes sąlygas auginti vaikus, tačiau nepritarė siūlomoms teisinio reguliavimo priemonėms.
2026-09-09
Martynas Katelynas pasakė, kada turėtų paaiškėti kandidatas į VSAT vadus
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako jau žinantis, kas galėtų tapti naujuoju Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadu. Vis dėlto kandidato pavardės ministras kol kas neatskleidžia. „Žinau, bet dar nesakysiu“, – trečiadienį žurnalistams teigė M. Katelynas, paklaustas, ar jau aišku, kas bus paskirtas VSAT vadovu. Pasiteiravus, kada visuomenei galėtų būti pranešta apie kandidatą į tarnybos vadovus, ministras teigė besitikintis, kad tai paaiškės dar rugsėjį.
Aktualijos 2026-09-09
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Meras kalba apie tragišką Klaipėdos centrinio pašto būklę: premjeras žada ieškoti sprendimų
Premjeras Mindaugas Sinkevičius su kultūros ir finansų ministrais žada ieškoti sprendimų dėl prastėjančios Klaipėdos centrinio pašto pastatų būklės. Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus teigia, kad savivaldybė galėtų perimti objektą ir pati rūpintis jo sutvarkymu, jeigu tam būtų skirtas valstybės finansavimas. „Tikrai turėsime grįžti prie šitos temos. (...) Kultūros ministrui grįžus iš komandiruotės šitą klausimą kelsiu, nes jis svarbus ir valstybei, ir savivaldai.
Aktualijos 2026-09-08
Sinkevičienė apie savo karjerą: ji nėra mano vyro politinės biografijos priedas
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė, pastaruoju metu sulaukusi klausimų dėl savo profesinės veiklos Kauno rajono savivaldybėje ir viešojoje įstaigoje „Raudondvario dvaras“, tikino darbą bei karjerą kūrusi savarankiškai. A. Sinkevičienė pabrėžė savivaldybėje pradėjusi dirbti dar 2013 metais, iki santuokos, o į karjeros valstybės tarnybą pateko laimėjusi centralizuotą konkursą.
Aktualijos 2026-09-08
Nausėdos patarėja Skaisgirytė apie Vėgėlės kelionę į Briuselį: jis atstovauja tik sau
Komentuodama Seimo nario Igno Vėgėlės kelionę į Briuselį susitikti su Kinijos atstovais, prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad parlamentaras šiuo atveju neatstovauja Lietuvai, Vyriausybei ar Seimui. Pasak jos, politikas gali atstovauti nebent sau ar parlamentarų grupės pozicijai. „Tikrai parlamentarai turi teisę važiuoti į Briuselį, susitikinėti – čia nėra uždrausta. Tik reikia suprasti, kad šiuo atveju ponas Vėgėlė atstovauja tik ponui Vėgėlei.
Aktualijos 2026-09-08
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Vyriausybė planuoja modernizuoti bent tūkstantį priedangų
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatoma iki 2028 m. modernizuoti ne mažiau kaip 1 tūkst. priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Plane numatyta, kad iki 2028 m. trečiojo ketvirčio turėtų būti modernizuota ne mažiau kaip 1 tūkst. priedangų – sustiprintas jų atsparumas ir (ar) jos pritaikytos asmenims su negalia.
2026-09-05
Vilnius imasi neformaliojo švietimo pertvarkos: štai ko sieks
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė 2027–2029 metų neformaliojo švietimo strategijai. Ja siekiama didinti neformaliojo švietimo prieinamumą įvairaus amžiaus vilniečiams, plėsti veiklų pasiūlą, tobulinti finansavimo modelį bei sukurti vieningą informavimo apie mieste vykstančias veiklas sistemą.
Lietuva ruošiasi skirti dar daugiau gynybai, bet ekspertai perspėja: sistema tam nepasiruošusi
Valstybės kontrolei (VK) konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, Krašto apsaugos ministerija (KAM) tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui, dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. VK audito duomenimis, neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24 proc.
Aktualijos 2026-08-30
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Pokyčiai šiuose Vilniaus darželiuose: neliks grupių rusų ir lenkų kalbomis
Vilniaus miesto savivaldybės taryba trečiadienį pritarė dviejų sostinės lopšelių-darželių struktūros pertvarkai. „Žemuogėlėje“ nebebus steigiamos grupės, kuriose ugdymas vykdomas rusų kalba, o „Pakalnutėje“ – grupės, kuriose ugdymas vykdomas lenkų kalba. Abiems sprendimų projektams sostinės savivaldybės taryba pritarė bendru sutarimu.
Aktualijos 2026-08-29
Vyriausybės vėlavimas stabdo įstatymų priėmimą Seime: Sinkevičius ragina ministrus spartinti darbus
Vyriausybė vėluoja Seimui pateikti beveik 80 išvadų dėl įstatymų projektų. Ministrų dėmesį į šią problemą atkreipęs premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino kolegas sparčiau atlikti darbus. Seimo vicepirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen abejoja, ar tokie raginimai padės ir pažymėjo, kad dėl užsitęsusio išvadų rengimo dalis klausimų parlamente tiesiog įstringa. Artėjant Seimo rudens sesijai, M. Sinkevičius paragino ministrus peržiūrėti jų vadovaujamose ministerijose rengiamas Vyriausybės išvadas.
Aktualijos 2026-08-29
Juozas Olekas apie PUPP kartelę: jos įgyvendinimui nebuvo pasirengta
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nuo 2022 m., kai buvo priimtas sprendimas susieti pagrindinio išsilavinimo įgijimą su pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatais, nebuvo tinkamai pasirengta šio reikalavimo įgyvendinimui. Todėl, anot jo, dabar reikėtų padaryti pauzę ir iš naujo įvertinti situaciją. „Aš manau, kad nuo sprendimo priėmimo, nuo 2022 metų, niekas nebuvo padaryta.
Aktualijos 2026-08-25
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Urbanas: Rakonių pastatą būtų galima laikinai perduoti šauliams
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Vilniaus rajono taryboje Waldemaras Urbanas sako matantis galimybę pritarti Rakonių mokyklos pastato perdavimui Lietuvos šaulių sąjungai (LŠS). Vis dėlto, anksčiau tokiu siūlymu abejojęs politikas galutinę poziciją dar ketina aptarti su frakcijos kolegomis. Kaip skelbė LRT, Vilniaus rajone veikianti Tado Kosciuškos šaulių kuopa dėl patalpų į savivaldybę kreipėsi dar prieš metus.
Įsipareigojimas rezidentams dirbti regionuose: paaiškino, kada „atsiranda prievolė atidirbti“
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis palankiai vertina Seimo priimtą sprendimą dėl papildomų rezidentūros vietų, susietų su įsipareigojimu po studijų dirbti regionuose. Pasak ministro, nuo 2027 m. planuojamos 60 papildomų vietų ilgainiui galėtų prisidėti prie gydytojų trūkumo ir pacientų eilių regionuose mažinimo. „Iš tiesų ne kartą esu sakęs, kad vertinu palankiai, dar ir dėl to, kad, man atrodo, yra labai svarbu komunikaciškai apgręžti šią situaciją.
Aktualijos 2026-08-20
Olekas nesulaukia arkivyskupo Grušo atsakymo dėl susitikimo? Sureagavo ir Vilniaus arkivyskupija
Teismui perdavus bylas, kuriose du kunigai kaltinami seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimo pornografija su vaikais, Seimo pirmininkas Juozas Olekas išreiškė norą susitikti su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Vis dėlto, pasak parlamento vadovo, kol kas atsakymo jis nesulaukė. „Taip, aš paprašiau susitikimo (...) ir iš arkivyskupo laukiame atsakymo“, – trečiadienį žurnalistams sakė J. Olekas.
Aktualijos 2026-08-19
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Širinskienė apie premjero žmonos įdarbinimo aplinkybes: reikia paaiškinimo
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime seniūnė Agnė Širinskienė sako, kad LRT tyrimų skyriaus paviešintos premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo aplinkybės Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje „Raudondvario dvaras“ kelia rimtų klausimų. Pasak parlamentarės, situaciją turėtų paaiškinti ir A. Sinkevičienę įdarbinę asmenys, ir ji pati.
Aktualijos 2026-08-19
Prezidentūra apie incidentą pasienyje: įspėja – tai gali pasikartoti
Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad incidentas pasienyje, kurio metu nukentėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas, kol kas vertintinas kaip pavienis atvejis. Vis dėlto, anot jo, tai yra aiškus signalas, kad tokie dalykai gali pasikartoti, todėl būtina įvertinti, kaip geriau apsaugoti pareigūnus.
Aktualijos 2026-08-18