Macronas apie galimus Rusijos išpuolius: „Ar tai gali įvykti? Mano atsakymas yra taip“

„Kadangi europiečiai padeda ukrainiečiams, tai (...) Europa gali tapti taikiniu“, – pareiškė jis.
Atsakydamas kaip pavyzdžius E. Macronas paminėjo kibernetines atakas ir dezinformacijos operacijas, taip pat rugpjūčio pradžioje surengtą išpuolį prieš Leipcigo oro uostą Vokietijoje. Jis patikslino, kad Prancūzijoje nebuvo įvykęs joks išpuolis, prilygstantis tam, kuris įvyko Leipcige.
„Bet kai jūs man užduodate klausimą: ar tai gali įvykti? Mano atsakymas yra taip“, – pareiškė jis.
„Galiu jums pasakyti, kad Rusija vis dažniau vykdo priešiškus, o kartais ir nusikalstamus veiksmus Europos šalių atžvilgiu“, – priduria jis.
Interviu metu jis taip pat kalbėjo ir apie galimą mobilizaciją Rusijoje. E. Macrono teigimu, „keletas požymių rodo, jog Rusija ruošiasi“ naujai mobilizacijai.
E. Macrono vertinimu, Maskva šiuo metu siunčia signalą, kad yra „pasirengusi patirti dar daugiau aukų, kad užimtų visą Donbasą“.
Anot jo, Rusijai, norint užkariauti šioje srityje dar nekontroliuojamas teritorijas, esant dabartiniam tempui, reikės žengti į priekį dar „pusantrų ar dvejų metų“, „patiriant siaubingus nuostolius ir sukeliant kančias Ukrainai“.
„Kokia yra mūsų atsakomybė? Padėti Ukrainai pasipriešinti. Tai darome nuo pat pradžių“, – pabrėžė jis.
Nauja 300 000 karių mobilizacija Rusijoje „yra scenarijus, kuris mums atrodo tikėtinas“, pridūrė jis.
„Bloomberg“: prakalbus apie mobilizaciją, Rusijos pareigūnai bando perkelti turtą į užsienį
Pasigirdus gandams apie naują mobilizaciją, aukšto rango Rusijos pareigūnai pastaruosius mėnesius bando atsidaryti sąskaitas užsienio bankuose ir perkelti savo turtą į užsienį, praneša nepriklausomas rusų leidinys „Meduza“, cituodamas naujienų agentūros „Bloomberg“ gautus dokumentus.
Agentūros „Bloomberg“ duomenimis, panašiai elgiasi ir karo prievolės tarnybų darbuotojai, kurie taip pat pataria savo draugams bei giminaičiams išvykti iš Rusijos.
Daugiau informacijos agentūros „Bloomberg“ pranešime nepateikiama.
Spėlionės, kad Rusija po rinkimų į Valstybės Dūmą – žemuosius Rusijos parlamento rūmus – gali paskelbti naują mobilizaciją, sklando jau kelias savaites. Šią informaciją patvirtina ir leidinio „Meduza“ šaltiniai, Vakarų žiniasklaida bei Ukrainos pareigūnai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra pareiškęs, kad Rusijos valdžia šį rudenį neva planuoja mobilizuoti iki 300 tūkst. žmonių.
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad Ukrainos pareigūnai savo pareiškimais apie galimą mobilizaciją bando „ideologiškai sudrumsti padėtį“ Rusijoje. Komentuodamas šiuos gandus, Vladimiras Putinas pažymėjo, kad „šiandien nėra jokio scenarijaus, pagal kurį reikėtų mobilizacijos“, o tokius pranešimus pavadino „visiška nesąmone“ ir „informaciniu išpuoliu“ prieš Rusiją.
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