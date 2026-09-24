Zelenskis prabilo atvirai apie patiriamą stresą: „Stengiuosi gyventi dėl gerų žmonių“

Paklaustas, ar vis dar tai daro, jis atsakė, kad nebe, kadangi sūnus jau paaugęs.
„Nežinau. Nesu tikras, ar tikrai su tuo susiduriu. Ne, turiu omenyje, kad mes stengiamės atlikti savo darbą taip, kad... Net jei tai nereiškia, kad žmonės tave gerbs. Svarbu tai, kad po karo ir pasibaigus prezidento kadencijai galėtum toliau gyventi savo šalyje, vaikščioti gatvėmis, ir niekas nenorėtų tavęs nužudyti ar nekęstų“, – sako jis.
V. Zelenskis pabrėžia, kad per dieną dalyvauja sudarant šimtus sandorių, tai nepatogu, jautru.
„Kartais žinai, kad net nenori to daryti, bet turi. Taip, daug dalykų. Ir būtent todėl viskas susiję su tuo, kaip tu žiūri į savo darbą, savo šalį ir savo žmones. Galiausiai viskas sukasi aplink žmones.
Taigi žmonės suteikia tau energijos gyventi, bet yra ir tokių, kurių nekenti, ir jie atima visą tavo energiją. Taip, būtent dėl to viskas ir sukasi. Todėl stengiuosi gyventi dėl gerų žmonių. Tikiuosi, kad aplink mus yra daug gerų žmonių. Tikiuosi“, – priduria V. Zelenskis.
ISW: Rusija atmeta energetinių paliaubų idėją ir siekia tęsti karą
Rusija nerodo noro diplomatinėmis priemonėmis susitarti su Ukraina dėl paliaubų ir, anot JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų, siekia tęsti karą, kad įgyvendintų savo maksimalistinius tikslus, praneša naujienų portalas UNIAN.
„Aukšto rango Kremliaus pareigūnai faktiškai atmetė JAV ir Ukrainos pasiūlytas ribotas paliaubas energetikos sektoriuje ir toliau rodo Rusijos nenorą dalyvauti prasmingose taikos derybose“, – teigia ISW.
Analitikai atkreipė dėmesį į rugsėjo 22 d. JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio pareiškimą, kad karas Ukrainoje turėtų baigtis „derybomis pasiektu susitarimu“, o ne kurios nors šalies „karine pergale“.
Rugsėjo 23 d. M. Rubio susitiko su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu ir po susitikimo pareiškė, kad Rusija ir Ukraina „parodė susidomėjimą“ ribotomis paliaubomis, apimančiomis maisto produktų ir energijos išteklių tiekimą. Tačiau JAV valstybės sekretorius pažymėjo, kad toks susitarimas „karo neišspręstų“ ir galėtų tapti tik pagrindu siekti platesnio susitarimo.
Tuo metu Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo paklausus, ar Vakarų siūlymai dėl energetinių paliaubų tėra retorika, jis su tuo „visiškai“ sutiko. ISW vertinimu, taip D. Peskovas faktiškai atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlymą susitarti nevykdyti ilgojo nuotolio smūgių energetikos infrastruktūrai.
Savo ruožtu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Rusijos pajėgos gali pasiekti visus Maskvos karo tikslus mūšio lauke. ISW vertinimu, šie tikslai prilygsta visiškai Ukrainos kapituliacijai.
„Putino ir Peskovo pareiškimai rodo, kad Kremlius ir toliau nenori sutikti su jokiomis diplomatinėmis paliaubomis ar taikos pasiūlymais, kurie neatitinka maksimalistinių Rusijos reikalavimų dėl visiškos Ukrainos kapituliacijos ir paklusimo Rusijos reikalavimams“, – teigiama analizėje.
Kaip skelbė „Unian“, rugsėjo 22 d. Niujorke Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su JAV prezidentu D. Trumpu ir perdavė jam pasiūlymus dėl energetinių paliaubų. V. Zelenskis tikisi, kad D. Trumpas perduos šiuos pasiūlymus V. Putinui. Ukraina yra pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau abejojama, ar joms pasirengusi Rusija.
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