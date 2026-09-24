Žiniasklaida: Rusijos ultimatumas Armėnijai – reikalauja paklusti arba atjungs dujas

„Hraparak“ pašnekovų teigimu, Maskva galėtų išvengti tokios įvykių eigos, jei Jerevanas atsisakys aptarinėti tolesnį Rusijos karinės bazės Giumri likimą ir atsisakys veiksmų prieš bendroves su Rusijos kapitalu. Tarp jų minimos „Pietų Kaukazo geležinkelis“ ir „Gazprom“.
Dar vienas Maskvos reikalavimas, kaip teigia laikraštis, yra Armėnijos pasirinkimas tarp Eurazijos ekonominės sąjungos (EAES) ir Europos Sąjungos. Jerevanas, be kita ko, privalo arba atšaukti įstatymą dėl eurointegracijos proceso pradžios, arba nustatyti referendumo šiuo klausimu datą.
Be to, Maskva neva reikalauja nutraukti į Rusiją orientuotų politikų baudžiamąjį persekiojimą ir paskirti ministro pirmininko pavaduotoją, kurio kandidatūra būtų priimtina Kremliui.
Anksčiau, gegužės 26 d., Rusija jau įspėjo Armėniją apie galimybę vienašališkai nutraukti susitarimą dėl gamtinių dujų, naftos produktų ir neapdorotų deimantų tiekimo, jei Jerevanas toliau judės narystės ES link.
Armėnija ieško alternatyvų Rusijos dujoms ir plečia rinkas
Armėnija ir toliau beveik visiškai priklauso nuo Rusijos dujų tiekimo. 2025 metais „Gazprom“ į respubliką eksportavo apie 2,7 mlrd. kubinių metrų kuro. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad lengvatinė kaina Jerevanui siekia 177 JAV dolerius (apie 150 eurų) už tūkstantį kubinių metrų. Kremliuje taip pat buvo pareikšta, kad Armėnijai išstojus iš EAES, dujų kaina jai bus tiekiama rinkos kaina.
Rugsėjo 16 d. Armėnijos Saugumo Tarybos sekretorius Alenas Simonianas pareiškė, kad respublika geba pakeisti Rusijos tiekimą pirkimais iš Azerbaidžano, Turkijos ir Irano. Į pastabą apie mažesnę Rusijos dujų kainą jis atsakė, kad kuras „naudojamas kaip politinė valiuta“. „O kas sakė, kad dujų kaina matuojama tik doleriais?“ – klausė A. Simonianas.
Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas anksčiau pareiškė, kad Jerevanas, nepriklausomai nuo Maskvos sprendimų dėl dujų kainos, ieškos kitų tiekimo šaltinių. Jo teigimu, tai susiję su politiniu kursu – „plėtoti nepriklausomybę ir valstybingumą“.
Maskvos ir Jerevano prekybos santykiai taip pat pablogėjo. Pastaruosius šešis mėnesius Rusijos ir Armėnijos santykiai tapo labiau įtempti. Pradedant gegužės mėnesiu, Maskva įvedė apribojimus įvairių prekių įvežimui iš Armėnijos, įskaitant alkoholį, daržoves, vaisius, žuvį, pieno produktus ir gėles.
Pirmieji armėniškos produkcijos importo ir tranzito draudimai atsirado nedaug laiko prieš birželio 7 d. parlamento rinkimus. Po N. Pašiniano partijos pergalės ir Jerevano sprendimo pateikti paraišką dėl įstojimo į ES, tokių apribojimų skaičius žymiai išaugo.
Atsakydama į tai, Armėnijos valdžia pradėjo nukreipti eksportą į kitas rinkas, įskaitant Europos šalis.
ES naikina muitus Armėnijai, kad atsvertų Rusijos spaudimą
Ketvirtadienį Europos Sąjunga (ES) panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos.
ES šalys patvirtino dvejiems metams sustabdančios importo muitus maždaug 80 proc. Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino liepą Europos Komisijos pateiktą pasiūlymą.
„Stipriname savo paramą Armėnijai ir jos žmonėms, kurie nepaisydami išorės spaudimo aiškiai pasirinko kelią į Europą“, – sakė šiuo metu ES pirmininkaujančios Airijos užsienio reikalų ministrė Helen McEntee.
„Šiandienos sprendimas padės Armėnijos ekonomikai, nukentėjusiai nuo prekybos ribojimų, ir rodo, kad mūsų partnerės visada gali pasikliauti ES“, – sakė ji.
Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su ES, nusivylusi tuo, kad, jos manymu, Rusija nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimynu Azerbaidžanu.
Praėjusį mėnesį Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas sakė, kad jo šalis netrukus pradės rengti paraišką dėl narystės ES.
Armėnijos artėjimas prie ES supykdė Rusiją, tradiciškai vieną didžiausių Armėnijos prekybos partnerių. Šių metų pradžioje Maskva įvedė draudimus ir ribojimus įvairioms Armėnijos importo prekėms, įskaitant vaisius, daržoves, gėles ir gėrimus.
Žemės ūkio produktai, įskaitant abrikosus, bulves ir medų, yra tarp daugelio prekių, kurioms, Briuselio teigimu, bus naudinga laikina prekybos liberalizacija.
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