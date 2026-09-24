Po skambaus Zelenskio atsakymo apie kelionę į Maskvą – Kremliaus pareiškimas

Pasak Kremliaus atstovo, Rusija kol kas negirdėjo apie oficialų Ukrainos prezidento atsisakymą atvykti į Rusijos sostinę.
„Zelenskis neatsisakė atvykti į Maskvą. Bent jau aš apie tai negirdėjau“, – sakė D. Peskovas.
Be to, Kremliaus atstovas atkreipė dėmesį į aktyvią Ukrainos prezidento viešąją veiklą JAV. Jis pažymėjo, kad V. Zelenskis šiuo metu „daro daug pareiškimų“, dalyvaudamas renginiuose Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.
Zelenskis nesusilaikė
Vakar JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Rusijos propagandistai V. Zelenskiui uždavė provokuojantį klausimą, kada jis ketina vykti į Maskvą, rašo „RBC-Ukraina“.
„Ant raketos b***“, – atsakė Ukrainos prezidentas.
Anksčiau V. Zelenskis kategoriškai atmetė galimybę susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Maskvoje. Kartu jis viešai pakvietė Kremliaus vadovą atvykti į Kyjivą.
Pažymėtina, kad D. Peskovas anksčiau pareiškė, jog Rusija V. Putino ir V. Zelenskio susitikimui svarsto tik Maskvą.
Pasak Kremliaus atstovo, svarstymai apie kitą derybų vietą yra netinkami.
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