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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po skambaus Zelenskio atsakymo apie kelionę į Maskvą – Kremliaus pareiškimas

2026-09-24 13:56 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-24 13:56
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pasak Rusijos vadovo Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, kol kas esą neatsisakė dalyvauti derybose Maskvoje, į kurias jį anksčiau kvietė Rusijos pusė. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad į Maskvą vyktų nebent „ant raketos“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pasak Rusijos vadovo Vladimiro Putino atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo, kol kas esą neatsisakė dalyvauti derybose Maskvoje, į kurias jį anksčiau kvietė Rusijos pusė. Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad į Maskvą vyktų nebent „ant raketos“.

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Pasak Kremliaus atstovo, Rusija kol kas negirdėjo apie oficialų Ukrainos prezidento atsisakymą atvykti į Rusijos sostinę.

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„Zelenskis neatsisakė atvykti į Maskvą. Bent jau aš apie tai negirdėjau“, – sakė D. Peskovas.

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Be to, Kremliaus atstovas atkreipė dėmesį į aktyvią Ukrainos prezidento viešąją veiklą JAV. Jis pažymėjo, kad V. Zelenskis šiuo metu „daro daug pareiškimų“, dalyvaudamas renginiuose Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Zelenskis nesusilaikė

Vakar  JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Rusijos propagandistai V. Zelenskiui uždavė provokuojantį klausimą, kada jis ketina vykti į Maskvą, rašo „RBC-Ukraina“.

„Ant raketos b***“, – atsakė Ukrainos prezidentas.

Anksčiau V. Zelenskis kategoriškai atmetė galimybę susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Maskvoje. Kartu jis viešai pakvietė Kremliaus vadovą atvykti į Kyjivą.

Pažymėtina, kad D. Peskovas anksčiau pareiškė, jog Rusija V. Putino ir V. Zelenskio susitikimui svarsto tik Maskvą.

Pasak Kremliaus atstovo, svarstymai apie kitą derybų vietą yra netinkami.

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aha
aha
2026-09-24 14:07
Navalnas taip pat važiavo į Maskvą teisybės ieškoti...
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Rusam
Rusam
2026-09-24 14:17
Niekas milijardu nekisa už savu žudynės kaip Ukrainoje...tai kuriam fronte Jarmakas kariauja?
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As
As
2026-09-24 14:12
Su kacapais tik taip ir bazarint
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