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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paklaustas, kada atvyks į Maskvą, Zelenskis nesusilaikė: „Ant raketos b***“

2026-09-24 07:29 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 07:29
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Niujorke, kur į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją susirinko pasaulio lyderiai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Rusijos žurnalisto klausimo, kada ketina atvykti į Maskvą. Ukrainos vadovas į klausimą atsakė trumpai ir nevengdamas keiksmažodžių.

Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Niujorke, kur į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją susirinko pasaulio lyderiai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Rusijos žurnalisto klausimo, kada ketina atvykti į Maskvą. Ukrainos vadovas į klausimą atsakė trumpai ir nevengdamas keiksmažodžių.

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„Ant raketos, b***“, – taip V. Zelenskis atsakė įkyriam Rusijos žurnalistui, kuris kamantinėjo, kada jis atvyks į Maskvą.

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Primename, kad Kremlius teigia, jog Vladimiras Putinas pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu tik Maskvoje.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Zelenskis: Ukraina pasirengusi paliauboms dėl smūgių energetikos objektams

Ukraina tebėra pasirengusi dalinėms paliauboms su Rusija, kurios apimtų išpuolius prieš energetikos objektus, antradienį sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

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Ukraina susilaikytų nuo išpuolių prieš visus energetikos sektoriaus objektus, po derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu JT Generalinių debatų Niujorke kuluaruose sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, Jungtinės Valstijos perduos šį pasiūlymą Rusijai.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau šį pasiūlymą atmetė ir vietoj to nurodė, kad būtina siekti visapusiško taikos susitarimo.

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Kartu V. Zelenskis pabrėžė, kad D. Trumpas neprašė jo susilaikyti nuo atakų prieš kokius nors taikinius, įskaitant Rusijos naftos pramonės objektus.

Prieš kelias dienas JAV prezidentas dėl Jungtinėse Valstijose augančių dyzelino kainų apkaltino ukrainiečių atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

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zelenskis šaunuolis
zelenskis šaunuolis
2026-09-24 08:09
nepavarkim but ukraina. putka jau senai apsitriedes iš bunkerio neišlipa,u ukrainos kariai pereina i puolima. slava ukraine!!!
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Tik pyst ruskeliui per snukį
Tik pyst ruskeliui per snukį
2026-09-24 08:54
Maladiec Zelenskis. Kitaip gyvuliai ruskiai nesupranta kas jiems sakoma. Jų kalboje be keiksmažodžių nelabai yra kitų žodžių.
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O tai ką
O tai ką
2026-09-24 08:03
Jis turi atsakyti , Putinas tai į Kijevą nevyksta
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