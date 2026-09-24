Paklaustas, kada atvyks į Maskvą, Zelenskis nesusilaikė: „Ant raketos b***“

„Ant raketos, b***“, – taip V. Zelenskis atsakė įkyriam Rusijos žurnalistui, kuris kamantinėjo, kada jis atvyks į Maskvą.
Primename, kad Kremlius teigia, jog Vladimiras Putinas pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu tik Maskvoje.
Zelenskis: Ukraina pasirengusi paliauboms dėl smūgių energetikos objektams
Ukraina tebėra pasirengusi dalinėms paliauboms su Rusija, kurios apimtų išpuolius prieš energetikos objektus, antradienį sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukraina susilaikytų nuo išpuolių prieš visus energetikos sektoriaus objektus, po derybų su JAV prezidentu Donaldu Trumpu JT Generalinių debatų Niujorke kuluaruose sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, Jungtinės Valstijos perduos šį pasiūlymą Rusijai.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau šį pasiūlymą atmetė ir vietoj to nurodė, kad būtina siekti visapusiško taikos susitarimo.
Kartu V. Zelenskis pabrėžė, kad D. Trumpas neprašė jo susilaikyti nuo atakų prieš kokius nors taikinius, įskaitant Rusijos naftos pramonės objektus.
Prieš kelias dienas JAV prezidentas dėl Jungtinėse Valstijose augančių dyzelino kainų apkaltino ukrainiečių atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
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