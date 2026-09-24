Kyjive aidėjo vienas sprogimas po kito: Zelenskis kreipėsi į sąjungininkus

Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų gamybos
Ukraina ir Suomija trečiadienį pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos.
Susitarimą, leidžiantį perduoti technologijas, Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
A. Stubbas spaudos konferencijoje sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti „efektyviau ir pigiau“.
„Ukrainai kovoje reikalinga visa mūsų parama. Tuo pačiu metu šis bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. Mokydamiesi iš Ukrainos patirties, stipriname savo pačių pajėgumus“, – socialiniame tinkle parašė A. Stubbas.
Savo ruožtu V. Zelenskis šį susitarimą pavadino „svarbiu žingsniu siekiant bendrai apsaugoti mūsų žmones ir užmegzti dar tvirtesnę partnerystę tarp mūsų šalių“.
„Mes visada pasirengę pasidalinti su artimiausiais draugais tuo, kas mums padėjo apsaugoti gyvybes“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos lyderis.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1540 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 24 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 523 980 karių, iš kurių 1 540 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 367 priešo tankus, 25 402 šarvuotąsias kovos mašinas (+15), 50 240 artilerijos sistemų (+24), 2 154 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 669 oro gynybos sistemas (+4), 443 karo lėktuvus (+1), 356 sraigtasparnius, 2 727 antžeminių robotų sistemas (+4), 531 352 nepilotuojamuosius orlaivius (+792), 5 111 sparnuotųjų raketų, 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 152 782 transporto priemones ir kuro cisternas (+229), 4 740 specialios paskirties įrangos vienetų (+3).
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
Nawrockis skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: priminė dviejų pasaulinių karų tragediją
Rusija demonstruoja tą pačią imperinę puikybę, kuri praeityje atvedė prie dviejų pasaulinių karų katastrofų, trečiadienį per Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 81-osios sesijos bendruosius debatus perspėjo Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.
Zelenskis prabilo apie galimą susitikimą su Trumpu ir Putinu: įvardijo vietą ir datą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų Rusija ir JAV ir kuris galėtų duoti realių rezultatų, galėtų įvykti gruodžio mėnesį Majamyje, gruodžio 12 dieną vyksiančio G20 viršūnių susitikimo metu.
ES pasiuntė žinią Rusijos gyventojams: patys galite nuversti Putiną ir užbaigti karą
Europos Komisijos atstovė Arianna Podesta pareiškė, kad Rusijos piliečiai gali nuversti Vladimiro Putino režimą, taip užbaigdami karą prieš Ukrainą ir pakeisdami padėtį savo šalyje, rašo „The Moscow Times“.
Paklaustas, kada atvyks į Maskvą, Zelenskis nesusilaikė: „Ant raketos b***“
Niujorke, kur į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją susirinko pasaulio lyderiai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Rusijos žurnalisto klausimo, kada ketina atvykti į Maskvą. Ukrainos vadovas į klausimą atsakė trumpai ir nevengdamas keiksmažodžių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
telegram/eva_sunrose (naujas karštas video)
instagram/evasun_shine13
cb/sunshine13_
tiktok/_lumina_rose
Kyjive aidėjo vienas sprogimas po kito: Zelenskis kreipėsi į sąjungininkus
Per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, ketvirtadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Šis apšaudymas yra dar vienas intensyvėjančių tolimojo nuotolio atakų serijos epizodas, Kyjivui ir Maskvai Jungtinėse Tautose (JT) signalizuojant apie ketinimą eskaluoti smūgius, o tai mažina diplomatinių sprendimų perspektyvas.
Kaip pranešė AFP žurnalistai, ketvirtadienį buvo girdėti daugiau nei 20 sprogimų, o Ukrainos oro pajėgos prieš tai įspėjo, kad miesto link skrieja Rusijos balistinės raketos.
„Sprogimai Kyjive. Sostinė patiria balistinių raketų ataką. Likite slėptuvėse!“ – „Telegram“ žinutėje rašė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai V. Zelenskis susitiko su JAV Kongreso nariais vizito Jungtinėse Valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai.
„Pagrindiniais (Rusijos) atakos taikiniais vėl tapo Kyjivas ir civilinė infrastruktūra – gyvenamieji namai, gimdymo namai, energetikos objektai bei logistikos centrai. Jau žinoma apie du žuvusius žmones“, – „Telegram“ tinkle rašė V. Zelenskis.
V. Klyčko ankstyvą ketvirtadienio rytą pranešė, kad per išpuolį buvo sužeisti šeši asmenys.
Ukrainos Juodosios jūros uoste Odesoje vietos pareigūnai pranešė, kad dėl Rusijos smūgių buvo apgadinta medicinos įstaiga, švietimo institucija ir gyvenamieji pastatai.
Pastarosios atakos įvyko praėjus dienai po Rusijos smūgių serijos, nusinešusios mažiausiai septynias gyvybes Ukrainoje ir sukėlusios gaisrus Kyjive.
Maždaug tris milijonus gyventojų turinti Ukrainos sostinė pastarosiomis dienomis tapo itin intensyvių dronų atakų taikiniu, didėjant tolimojo nuotolio smūgių skaičiui abiejose fronto linijos pusėse.
Netrukus prieš ketvirtadienį nugriaudėjusius sprogimus Ukrainos oro pajėgos paskelbė įspėjimą, kad Rusijos balistinės raketos skrieja link Kyjivo, jo apylinkių bei į šiaurę nuo sostinės esančios Černihivo srities.
„Kiekviena tokia ataka įvyksta todėl, kad spaudimas agresoriui vis dar nėra visiškas, o Rusija mano, kad gali tęsti savo balistinį terorą“, – rašė V. Zelenskis, ragindamas Jungtines Valstijas tiekti raketų perėmimo sistemas ir griežtinti sankcijas.
Trečiadienį kalbėdamas JT Saugumo Taryboje Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad jo šalis „neketina daryti pauzės“ kare prieš kaimyninę valstybę.
V. Zelenskis kiek anksčiau JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke pareiškė, kad jo pajėgos šią žiemą smogs Rusijos šildymo ir energetikos objektams, vėl griežtai kritikuodamas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.
„V. Putinas visada ieško kažko, kas padėtų jam nužudyti daugiau žmonių už kiekvieną žemės kilometrą, užgrobti daugiau teritorijos ir pasisavinti dar vieną šalį, užuot tiesiog sustojus ir tvarkius savo paties valstybę“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
„Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai atšiauri, tačiau atsakydami neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik priversti Rusiją taip pat pajusti skausmą“, – pridūrė jis.
Naujienų agentūros AFP atlikta ginkluotų konfliktų stebėsenos organizacijos ACLED duomenų analizė parodė, kad per pirmąsias 18 rugsėjo dienų Rusija įvykdė daugiau smūgių Kyjivo regione nei per bet kurį pilną mėnesį nuo karo pradžios, išskyrus 2022-ųjų kovą.