Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
59
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Kyjive aidėjo vienas sprogimas po kito: Zelenskis kreipėsi į sąjungininkus

2026-09-24 06:59 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-09-24 06:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, ketvirtadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, ketvirtadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA
59

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:59

Kyjive aidėjo vienas sprogimas po kito: Zelenskis kreipėsi į sąjungininkus

Per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai du žmonės, ketvirtadienį pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Šis apšaudymas yra dar vienas intensyvėjančių tolimojo nuotolio atakų serijos epizodas, Kyjivui ir Maskvai Jungtinėse Tautose (JT) signalizuojant apie ketinimą eskaluoti smūgius, o tai mažina diplomatinių sprendimų perspektyvas.

Kaip pranešė AFP žurnalistai, ketvirtadienį buvo girdėti daugiau nei 20 sprogimų, o Ukrainos oro pajėgos prieš tai įspėjo, kad miesto link skrieja Rusijos balistinės raketos.

„Sprogimai Kyjive. Sostinė patiria balistinių raketų ataką. Likite slėptuvėse!“ – „Telegram“ žinutėje rašė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai V. Zelenskis susitiko su JAV Kongreso nariais vizito Jungtinėse Valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai.

„Pagrindiniais (Rusijos) atakos taikiniais vėl tapo Kyjivas ir civilinė infrastruktūra – gyvenamieji namai, gimdymo namai, energetikos objektai bei logistikos centrai. Jau žinoma apie du žuvusius žmones“, – „Telegram“ tinkle rašė V. Zelenskis.

V. Klyčko ankstyvą ketvirtadienio rytą pranešė, kad per išpuolį buvo sužeisti šeši asmenys.

Ukrainos Juodosios jūros uoste Odesoje vietos pareigūnai pranešė, kad dėl Rusijos smūgių buvo apgadinta medicinos įstaiga, švietimo institucija ir gyvenamieji pastatai.

Pastarosios atakos įvyko praėjus dienai po Rusijos smūgių serijos, nusinešusios mažiausiai septynias gyvybes Ukrainoje ir sukėlusios gaisrus Kyjive.

Maždaug tris milijonus gyventojų turinti Ukrainos sostinė pastarosiomis dienomis tapo itin intensyvių dronų atakų taikiniu, didėjant tolimojo nuotolio smūgių skaičiui abiejose fronto linijos pusėse.

Netrukus prieš ketvirtadienį nugriaudėjusius sprogimus Ukrainos oro pajėgos paskelbė įspėjimą, kad Rusijos balistinės raketos skrieja link Kyjivo, jo apylinkių bei į šiaurę nuo sostinės esančios Černihivo srities.

„Kiekviena tokia ataka įvyksta todėl, kad spaudimas agresoriui vis dar nėra visiškas, o Rusija mano, kad gali tęsti savo balistinį terorą“, – rašė V. Zelenskis, ragindamas Jungtines Valstijas tiekti raketų perėmimo sistemas ir griežtinti sankcijas.

Trečiadienį kalbėdamas JT Saugumo Taryboje Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad jo šalis „neketina daryti pauzės“ kare prieš kaimyninę valstybę.

V. Zelenskis kiek anksčiau JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke pareiškė, kad jo pajėgos šią žiemą smogs Rusijos šildymo ir energetikos objektams, vėl griežtai kritikuodamas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

„V. Putinas visada ieško kažko, kas padėtų jam nužudyti daugiau žmonių už kiekvieną žemės kilometrą, užgrobti daugiau teritorijos ir pasisavinti dar vieną šalį, užuot tiesiog sustojus ir tvarkius savo paties valstybę“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.

„Ukrainiečiai supranta, kad ši žiema mums gali būti labai atšiauri, tačiau atsakydami neturėsime kito pasirinkimo, kaip tik priversti Rusiją taip pat pajusti skausmą“, – pridūrė jis.

Naujienų agentūros AFP atlikta ginkluotų konfliktų stebėsenos organizacijos ACLED duomenų analizė parodė, kad per pirmąsias 18 rugsėjo dienų Rusija įvykdė daugiau smūgių Kyjivo regione nei per bet kurį pilną mėnesį nuo karo pradžios, išskyrus 2022-ųjų kovą.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

09:11

Ukraina ir Suomija pasirašė susitarimą dėl dronų gamybos

Ukraina ir Suomija trečiadienį pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos.

Susitarimą, leidžiantį perduoti technologijas, Niujorke vykstančios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubbas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

A. Stubbas spaudos konferencijoje sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti „efektyviau ir pigiau“.

Ukrainai kovoje reikalinga visa mūsų parama. Tuo pačiu metu šis bendradarbiavimas yra abipusiai naudingas. Mokydamiesi iš Ukrainos patirties, stipriname savo pačių pajėgumus“, – socialiniame tinkle parašė A. Stubbas.

Savo ruožtu V. Zelenskis šį susitarimą pavadino „svarbiu žingsniu siekiant bendrai apsaugoti mūsų žmones ir užmegzti dar tvirtesnę partnerystę tarp mūsų šalių“.

„Mes visada pasirengę pasidalinti su artimiausiais draugais tuo, kas mums padėjo apsaugoti gyvybes“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ukrainos lyderis.

Skaityti daugiau

TAIP PAT SKAITYKITE:

09:01

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1540 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. rugsėjo 24 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 523 980 karių, iš kurių 1 540 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 367 priešo tankus, 25 402 šarvuotąsias kovos mašinas (+15), 50 240 artilerijos sistemų (+24), 2 154 raketų paleidimo sistemas (+2), 1 669 oro gynybos sistemas (+4), 443 karo lėktuvus (+1), 356 sraigtasparnius, 2 727 antžeminių robotų sistemas (+4), 531 352 nepilotuojamuosius orlaivius (+792), 5 111 sparnuotųjų raketų, 35 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 152 782 transporto priemones ir kuro cisternas (+229), 4 740 specialios paskirties įrangos vienetų (+3).

Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.

Skaityti daugiau
REKLAMA
REKLAMA
08:35

Nawrockis skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: priminė dviejų pasaulinių karų tragediją

Rusija demonstruoja tą pačią imperinę puikybę, kuri praeityje atvedė prie dviejų pasaulinių karų katastrofų, trečiadienį per Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 81-osios sesijos bendruosius debatus perspėjo Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis.

REKLAMA
08:34

Zelenskis prabilo apie galimą susitikimą su Trumpu ir Putinu: įvardijo vietą ir datą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų Rusija ir JAV ir kuris galėtų duoti realių rezultatų, galėtų įvykti gruodžio mėnesį Majamyje, gruodžio 12 dieną vyksiančio G20 viršūnių susitikimo metu.

REKLAMA
REKLAMA
07:36

ES pasiuntė žinią Rusijos gyventojams: patys galite nuversti Putiną ir užbaigti karą

Europos Komisijos atstovė Arianna Podesta pareiškė, kad Rusijos piliečiai gali nuversti Vladimiro Putino režimą, taip užbaigdami karą prieš Ukrainą ir pakeisdami padėtį savo šalyje, rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
07:35

Paklaustas, kada atvyks į Maskvą, Zelenskis nesusilaikė: „Ant raketos b***“

Niujorke, kur į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją susirinko pasaulio lyderiai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sulaukė Rusijos žurnalisto klausimo, kada ketina atvykti į Maskvą. Ukrainos vadovas į klausimą atsakė trumpai ir nevengdamas keiksmažodžių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
Rubio įvardijo, kaip baigsis karas Ukrainoje: nugalėtojų nebus (15)
Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
Ukraina pasmerkė ES sprendimą: „Maskva švenčia“ (8)
Susitikimas su Sviatlanas Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Cichanouskaja perspėja apie Rusijos planus: grėsmė kyla ne tik Ukrainai, bet ir Europai (16)
Kirilas Dmitrijevas BNS Foto
Karas Ukrainoje. „Reuters“: Putino pasiuntinys vyksta į Niujorką – susitiks su Trumpo komanda (195)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
kėdainiai
kėdainiai
2026-09-24 09:11
senas pirdyla Trampas JTO kalboje privarė triedalo kad ale ptrie jo ekonomika stipri, degalai pigūs, o gaza džihadistų lizdas
Atsakyti
kėdainiai
kėdainiai
2026-09-24 09:10
sekame panelę Ievą sunshine soc. tinkluose!
telegram/eva_sunrose (naujas karštas video)
instagram/evasun_shine13
cb/sunshine13_
tiktok/_lumina_rose
Atsakyti
PILIETIS
PILIETIS
2026-09-24 07:46
Rusofašistai yra karo nuskaltėliai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (59)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų