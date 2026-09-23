„Jam neužtenka Donbaso“: Zelenskis prakalbo apie Putino planus

„Po to Putinas dar kartą aiškiai parodys pasauliui, kad jam neužtenka net mūsų Donbaso. Jis nori daugiau mūsų miestų – Odesos ir Charkivo, Dnipro ir kitų. Kažkas Kremliuje net paskelbė vaizdą su užrašu „Kyjivo link“, – sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat perspėjo, kad Rusija turi pretenzijų ne tik Ukrainai, bet ir kitoms šalims, įskaitant Moldovą.
„Ji (Rusija – ELTA) nuolat grasina Lenkijai ir Baltijos šalims. Rusija visiškai nepaiso Pietų Kaukazo ir Vidurinės Azijos šalių suvereniteto“, – perspėjo Ukrainos prezidentas, ragindamas pasaulio lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos.
Be to, V. Zelenskis JT Generalinėje Asamblėjoje minėjo, kad Rusija į savo ginkluotųjų pajėgų gretas karui prieš Ukrainą verbuoja 47 valstybių piliečius, įskaitant žmones iš Šiaurės Korėjos, Ganos, Nepalo, Tadžikistano, Indijos, Jemeno, Kenijos, Zimbabvės, Kubos, Baltarusijos, Sudano ir Pietų Afrikos Respublikos.
Kaip pranešta, Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Pavlo Palisa teigė, kad V. Putinas nurodė karinei vadovybei iki šių metų gruodžio 31 d. pasiekti Luhansko ir Donecko sričių administracines ribas, tačiau, pasak jo, tai nerealu.
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