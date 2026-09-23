URM siūlo uždrausti dviem Rusijos oligarchams atvykti į Lietuvą 5 metams

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), ministras kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Martyną Katelyną, siūlydamas abiem verslininkams penkeriems metams uždrausti atvykti į šalį.
„Pagal viešai prieinamus duomenis, A. Usmanovas ir M. Fridmanas yra vieni įtakingiausių Rusijos Federacijos verslininkų, veikiantys ekonomikos sektoriuose, kurie yra svarbus pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už vykdomą agresiją prieš Ukrainą“, – nurodė ministerija.
URM taip pat rengia teisės aktus, kuriais bus siūlomas A. Usmanovo ir M. Fridmano lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.
Kaip rašė BNS, kurį laiką sankcijų panaikinimui priešinosi Latvija, tačiau galiausiai atsisakė savo veto.
Ukraina sukritikavo sprendimą panaikinti turto įšaldymą ir draudimą atvykti dviem milijardieriams, teigdama, kad Bendrija vietoj to turėtų didinti spaudimą Maskvai.
Kita vertus, pagal pasiektą susitarimą dėl karo Ukrainoje ES sankcijos maždaug 3 tūkst. kitų asmenų pratęsiamos trejiems metams. Į šį sąrašą įtrauktas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Be šio susitarimo ES rizikavo, kad sankcijų galiojimas nutrūks.
Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.
Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“ (FT), šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.
Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.
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