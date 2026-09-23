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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Jungtinėse Tautose – Zelenskio kalba: „Putinas yra nulinis pacientas“

2026-09-23 21:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 21:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė kalbą pasaulio lyderiams Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, praneša „Sky News“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis EPA
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė kalbą pasaulio lyderiams Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, praneša „Sky News“.

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Antradienį Niujorke jis susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, kuris vėliau sakė, kad jų derybos buvo labai produktyvios.

Tačiau vėliau Vašingtonas surengė atskiras derybas su Rusija ir patvirtino, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas buvo pakviestas į vėliau šiais metais vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20) viršūnių susitikimą.

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V. Zelenskis savo kalbą JT trečiadienį pradėjo pacituodamas D. Trumpo įrašą socialiniame tinkle „Truth Social“, kuriame JAV prezidentas pareiškė, kad Rusija prarado savo naftos pramonės kontrolę.

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„Sunku įsivaizduoti labiau žeminantį pralaimėjimą valstybei, kuri yra nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė ir taip didžiuojasi savo naftos eksportu“, – sakė V. Zelenskis.

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Pasak V. Zelenskio, JAV prezidentas yra teisus sakydamas, kad nesibaigiantis karas Ukrainoje turi baigtis.

„Nežinau nė vieno pasaulio lyderio, kuris sakytų kitaip. Nežinau nė vieno žmogaus, kuris atvirai pasisakytų už šį karą, išskyrus vieną“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje V. Putiną.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Abejonės V. Putino nuovokumu

Be to, Ukrainos prezidentas suabejojo, ar V. Putinas yra „nuovokus ir nuosaikus“ ir teigė, kad Rusijos vadovas yra pasirengęs prarasti 248 karius dėl kiekvieno šiemet užimto kilometro.

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Pasak jo, Rusijai šiemet pavyko užimti tik kiek daugiau nei 1 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos, kurios nemažą dalį Kyjivas jau išlaisvino.

„Per aštuonis mėnesius 248 tūkst. (Rusijos karių – ELTA) žuvo arba buvo sunkiai sužeisti“, – sakė V. Zelenskis.

Tada V. Zelenskis prabilo apie V. Putino „draugą“ Kim Jong Uną ir pareiškė, kad Šiaurės Korėjos lyderis pasiuntė savo karius „sustiprinti silpnąsias Rusijos kariuomenės vietas“.

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„Šiaurės korėjiečiai taip pat patyrė nuostolių, didelių nuostolių. Tikriausiai matėte transliaciją iš Pchenjano, kai ten buvo pagerbti žuvusieji“, – sakė V. Zelenskis.

V. Zelenskis klausė, kodėl Šiaurės Korėjos kariai turėtų žūti dėl karo Ukrainoje, ir apkaltino Kim Jong Uną naudojant juos kaip „valiutą“, kad mainais ką nors gautų.

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Ukrainos lyderis teigė, kad Ukraina netgi yra perdavusi Šiaurės Korėjos karo belaisvių Pietų Korėjai, ir pridūrė, kad šiuos karius nelengva paimti į nelaisvę gyvus, nes kai kurie iš jų verčiau nusižudytų nei patektų į nelaisvę.

„Putinas – nulinis pacientas“

Pasak V. Zelenskio, užuot tiesiog sustojęs ir valdęs savo šalį, V. Putinas nuolat ieško, kas galėtų padėti jam nužudyti daugiau žmonių.

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„Ar po viso to apskritai galite įsivaizduoti jį be karo? Jis yra nulinis pacientas – tas, nuo kurio ši karo idėja plinta vis toliau. O kur tik ji išplinta, ten atneša vien skausmą, nestabilumą, naujų pavojų ir, žinoma, naujų krizių“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, kuo daugiau veiksmų laisvės turi Rusijos prezidentas, tuo pavojingesnis pasaulis tampa visiems kitiems.

„Todėl nulinis pacientas turi būti sustabdytas. Jam turi būti atimta galimybė veikti ir toliau skleisti šį blogį“, – sakė V. Zelenskis.

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d
d
2026-09-23 22:03
zelenskis kasdien viešai klykauja, kad nori taikos ir siekia derybų su putinu-rusija. tuo pat metu viešoje kalboje pasapalioja, kad putinas yra "nulinis pacientas", po tokio išsišokimo sunku tikėtis kad putinas kalbės su zelenskiu. sprendžiant pagal tokius išsišokimus zelenskis serga ypač aštria forma asmenybės susidvejinimo, dar vadinamo šizofrenija. logiškai dėliojant gaunasi, kad nulinis pacientas yra pats zelenskis.
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Unian tryda
Unian tryda
2026-09-23 22:06
Zeliono ujobko dar nepaleidžia nuo kokso bei epilepsijos priepolio
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Z1000
Z1000
2026-09-24 01:33
Tai ir maldauja po visą pasaulį o čia papezejo klaunas iš 95 kvartalines o ruskiui vienodai
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