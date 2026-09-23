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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

JT – Sybihos žinutė Lavrovui: „Norėjote Kyjivo per 3 dienas, dabar dega Maskva“

2026-09-23 21:22 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 21:22
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Ukraina yra pasirengusi ugnies nutraukimui, tačiau Rusija toliau trukdo taikos procesui ir kelia grėsmę visam pasauliui, teigė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha per Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį.

Andrijus Sybiha (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Ukraina yra pasirengusi ugnies nutraukimui, tačiau Rusija toliau trukdo taikos procesui ir kelia grėsmę visam pasauliui, teigė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha per Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį.

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A. Sybiha pabrėžė, kad Rusijos karas turi pasekmių, kurios pranoksta Ukrainos ribas, įskaitant grėsmę pasauliniam maisto saugumui, kurią kelia Maskvos pastangos sutrikdyti Ukrainos grūdų eksportą.

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Jis teigė, kad agresoriaus nuolaidžiavimas negali užtikrinti ilgalaikės taikos, ir paragino tarptautinę bendruomenę apriboti išteklius, kuriais disponuoja Rusijos karinė mašina.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Kreipėsi į Lavrovą

Taip pat savo kalbos metu jis kreipėsi Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą, kuris taip pat buvo tame posėdyje.

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„Jūs norėjote užimti Kyjivą per tris dienas, tad kaip atsitiko, kad po ketverių metų dega Maskva?“ – klausė A. Sybiha.

Užsienio reikalų ministras taip pat teigė, kad Rusija nebeturėtų būti laikoma didžiąja valstybe.

„Rusija nebėra didžioji valstybė. Tai pasaulinė problema, kuriai reikia pasaulinio sprendimo“, – pabrėžė A. Sybiha.

Jis taip pat pakartojo, kad Ukraina yra pasirengusi ugnies nutraukimui, ir paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Rusijai, kad būtų sudarytos sąlygos konstruktyvioms deryboms.

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Egis
Egis
2026-09-23 21:26
Matau, kad hujevas dega nesustodamas, mgagagagavavavcgagafafgaga
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