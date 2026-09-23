JT – Sybihos žinutė Lavrovui: „Norėjote Kyjivo per 3 dienas, dabar dega Maskva“

A. Sybiha pabrėžė, kad Rusijos karas turi pasekmių, kurios pranoksta Ukrainos ribas, įskaitant grėsmę pasauliniam maisto saugumui, kurią kelia Maskvos pastangos sutrikdyti Ukrainos grūdų eksportą.
Jis teigė, kad agresoriaus nuolaidžiavimas negali užtikrinti ilgalaikės taikos, ir paragino tarptautinę bendruomenę apriboti išteklius, kuriais disponuoja Rusijos karinė mašina.
Kreipėsi į Lavrovą
Taip pat savo kalbos metu jis kreipėsi Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą, kuris taip pat buvo tame posėdyje.
„Jūs norėjote užimti Kyjivą per tris dienas, tad kaip atsitiko, kad po ketverių metų dega Maskva?“ – klausė A. Sybiha.
Užsienio reikalų ministras taip pat teigė, kad Rusija nebeturėtų būti laikoma didžiąja valstybe.
„Rusija nebėra didžioji valstybė. Tai pasaulinė problema, kuriai reikia pasaulinio sprendimo“, – pabrėžė A. Sybiha.
Jis taip pat pakartojo, kad Ukraina yra pasirengusi ugnies nutraukimui, ir paragino tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Rusijai, kad būtų sudarytos sąlygos konstruktyvioms deryboms.
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