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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija nuolat atakuoja Odesą: Ukraina priversta ieškoti sprendimų – minimos Baltijos šalys

2026-09-23 19:54 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 19:54
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Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai.

Rusija smogė Odesai: užsiliepsnojo laivas (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai.

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Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija, skelbia „Ukrinform“.

Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras Tarasas Vysockis susitiko su Estijos regioninių reikalų ir žemės ūkio ministru Hendriku Johannesu Terrasu ir aptarė Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą padarinius, alternatyvius eksporto maršrutus ir paramą Ukrainos ūkininkams.

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T. Vysockis pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.

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„Apie 70 proc. žemės ūkio produkcijos reikia realizuoti užsienio rinkose. Daugiau kaip 90 proc. produkcijos buvo eksportuojama per Juodosios jūros uostus. Rusijos atakos prieš civilinius laivus ir uostų infrastruktūrą kelia didelę grėsmę Ukrainos ekonomikai ir tarptautinių maisto tiekimo grandinių stabilumui. Plėtojame alternatyvius maršrutus, tačiau jų pajėgumai riboti“, – sakė ministras.

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Pasak jo, alternatyviais maršrutais šiuo metu galima išgabenti apie 44 proc. reikiamo eksporto kiekio. Ukraina šį rodiklį gali padidinti iki 50 proc., tačiau toliau didinti eksportą neatkūrus uostų veiklos būtų itin sunku.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Minimos Baltijos šalys

Viena iš galimybių – naudotis Europos, taip pat ir Baltijos šalių, uostais, tačiau pagrindinė kliūtis čia yra didelės logistikos išlaidos. Gabenant Ukrainos grūdus Baltijos maršrutu, vienos tonos transportavimo išlaidos padidėja maždaug 100 JAV dolerių. Tokiomis sąlygomis Ukrainos žemės ūkio produkcijos gamintojai patys nepajėgia padengti tranzito per Gdansko, Klaipėdos, Liepojos ar Hamburgo uostus išlaidų.

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Ukrainos skaičiavimais, per Baltijos šalių uostus būtų galima eksportuoti iki 20 mln. tonų grūdų, tačiau papildomoms logistikos išlaidoms padengti reikėtų 1,5–2 mlrd. JAV dolerių. Ukraina dėl finansinės paramos jau kreipėsi į Europos Sąjungą (ES) ir kitus tarptautinius partnerius.

Ministrai taip pat aptarė grūdų kilmės tikrinimą ir pastangas užkirsti kelią galimam Europos logistikos infrastruktūros naudojimui grūdų iš Rusijos ir laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų tranzitui. Ukraina pasirengusi pasidalyti su partneriais grūdų kilmės tikrinimo metodika, kurią sukūrė kartu su Jungtine Karalyste.

Taip pat aptarta parama smulkiesiems ūkininkams ir papildomos finansinės priemonės Ukrainos žemės ūkio produkcijos gamintojams.

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Egis
Egis
2026-09-23 20:02
Kątik patikrinau telegramą prie kavos, dzieve kiek šian gražų vaizdelių iš urinos, mano mokesčiai keliauja tenai neveltui, mgagagagagagagagagaga
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Z1000
Z1000
2026-09-24 02:13
Odesą dega uostai uždaryti kujavas dega 40 dienų peremoga ir ką klumpiai kuras tokia kainą o asilų transportas tik pas ruskius juodas pavydą ka
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Julijona
Julijona
2026-09-24 04:28
Nieko mes apmokėsim visas išlaidas. Esam turtingi. Pasiskolinsim apmokėsim.
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