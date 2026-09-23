Nemalonumai Artūrui Orlauskui – nesutarimus su Algiu Ramanausku sprendžia teisme: gresia kalėjimas?

Kas įvyko, aiškinasi TV3 televizijos laidos „Be Tabu“ komanda.
Neseniai A. Orlauskas pralaimėjo bylą prieš Andrių Tapiną, nes pripasakojo, kad jis esą pokerio turnyruose ištaškė Ukrainai suaukotus pinigus. Dabar internete A. Orlauskas pripasakojo, kad Algis Ramanauskas neva yra pijokas. Kad pragėrė peliuko Sūrskio vaidmenį.
„Jo teorija yra viena – kad turiu priklausomybių. Iš laidos, kurioje jis dalyvavo pas Rūtą Janutienę, akivaizdu, kad aš turiu problemų su alkoholiu, bet naudoja daugiskaitą, tai man atrodo, kad jis implikuoja kitas medžiagas – narkotines, psichotropines, bet alkoholis tikrai. Aš neįsivaizduoju, kaip jis gali pagrįsti kažką kitą“, – teigia A. Ramanauskas.
Apšmeižė?
Teisme A. Orlauskas sako, kad Algio pijoku nevadino. Tik išgeriančiu.
„Žmogus gali įsižeisti ir dėl to, kad – geras oras, o man atrodo, kad blogas, ir įsižeidžia. Čia jis save išvadino alkoholiku, aš taip nesakiau, to niekur nėra pasakyta. Bet jis pasidarė išvadas, kad aš taip norėjau pasakyti. Aš pasakiau, kad jis nėra abstinentas, tai žmogus, išgeriantis, nėra alkoholikas“, – tikina A. Orlauskas.
O štai ką iš tiesų R. Janutienės laidoje sakė A. Orlauskas:
„Ten dar buvo priežasčių ir kitų. Su įvairiais vartojimais, su kolektyvo darbo trukdymu, kai atvažiuoja ne formoje pilietis ir tiesiog negali filmuoti. Jei žmogus atvažiuoja ne formoje ir ne kartą, dažnai ir vis dažniau, tai prasidėjo vidiniai neramumai, nes trikdo visą komandą, čia gi jis ne vienas pavedė. Ir montuotojai, ir operatoriai, ir režisierius turi susiplanavę darbą, tų problemų buvo jau seniai.“
A. Ramanauskas pateikė savo istorijos pusę.
„Jokių vėlavimų dėl alkoholizmo nebuvo. Dviratyje („Dviračio šou“ – aut. past.) su Šapausku mes Peliukus darome nuo 2003 metų, manęs ten nėra nuo 2024, tai 21 metai. Tų vėlavimų būta, bet dažniau Dviratis vėluodavo dėl užlaikytų filmavimų, nes vėlavimai 10–15 minučių. O mano dėl alkoholio – nebūta, tą paliudijo ir Dviračio komanda, pats Haris Mackevičius, Gricius, dar keli žmonės. Žmogus meluoja, nes taip sudėliota jo operacinė sistema, jis kitaip negali. Matau tame delizūrinį momentą, matau tame psichopatiją. Yra žmonių, kuriems reikia meluoti – kaip Tucker’is Karlsonas, kaip R. Janutienė, tas pats A. Orlauskas“, – aiškina A. Ramanauskas.
Buvę kolegos susitiko teisme
O anksčiau A. Ramanauskas su A. Orlausku buvo darbiniai kolegos.
„Mes pažįstami ir labai gerai sutardavom, nepaisant to, kad skirtingų politinių požiūrių, bet visada buvo draugiškas santykis. Mes dirbome Šventojoje „Titanike“, aš vesdavau renginius 5–6 metus iš eilės, jis buvo programos dalyvis. Beje, pasakodavo labai nešvankius anekdotus vakarinėje dalyje. Tai pažįstami esame seniai ir buvo geri kolegiški santykiai“, – sako A. Ramanauskas.
„Mes juk ne vienerius metus kartu dirbome. Santykiai buvo ir aš ant jo nepykstu, o ko čia pykti ant žmogaus? Kiekvienas galime turėti skirtingas nuomones. Jis priklauso konservatorių partijai, aš nepriklausau, mūsų pažiūros skiriasi, bet mes visada normaliai bendravom, aš nematau problemų ir dabar. Tai, kad jis įsižeidė, čia kiekvieno asmeninis reikalas“, – sako A. Orlauskas.
A. Ramanauskas sako, kad santykiai subjuro po to, kai A. Orlauskas pradėjo savo aktyvizmą Šeimų marše. Ir A. Orlauskas esą pasidarė labai labai piktas. Anksčiau toks nebuvo.
„Aš nesėsiu ant to madingo arkliuko, kad jis yra Napoleonas, kaip jį kolegos yra už nugaros ne kartą vadinę. Ne, mes visi turime kompleksų, ką galiu pasakyti, kad jis yra be proto piktas žmogus, ką mes matome iš jo lauko, kai jis ką nors sako, tai daro labai piktu veidu. Kai tas gėdingas klipas – „Kelkis Lietuva“, ten visa Lietuva sprogo iš juoko“, – teigia A. Ramanauskas.
„Nežinau, kiekvieną galit įvardinti, kaip norit, etikečių klijavimas – toks, anoks, negražus, plikas, tai ką dabar turiu dėl to pergyventi. Yra pasakymas – aš ne doleris, kad visiems patikčiau“, – tikina A. Orlauskas.
Jei Artūras Orlauskas būtų pripažintas kaltu, jam grėstų viešieji darbai, areštas, bauda ar net laisvės atėmimas iki vienerių metų. Už žodžius reikia atsakyti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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