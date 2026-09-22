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Neįprastas radinys Seimo nario Visocko krepšyje – oro uoste sulaukė nemalonumų: teko pasiaiškinti

2026-09-22 19:25 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-22 19:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimo narys Paulius Visockas – išties įdomus ir nestandartinis politikas. Jis mėgsta leisti laiką su „geležinėmis mažulėmis“. Jas, sveriančias po 24 kilogramus, Seimo narys vežiojasi visur, nes sportuoja profesionaliai, o ne mėgėjiškai. Laidos „Be tabu“ komanda mėgino išsiaiškinti, ar dėl jų politikas ir sulaukė nemalonumų oro uoste?

Seimo narys Paulius Visockas – išties įdomus ir nestandartinis politikas. Jis mėgsta leisti laiką su „geležinėmis mažulėmis“. Jas, sveriančias po 24 kilogramus, Seimo narys vežiojasi visur, nes sportuoja profesionaliai, o ne mėgėjiškai. Laidos „Be tabu“ komanda mėgino išsiaiškinti, ar dėl jų politikas ir sulaukė nemalonumų oro uoste?

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Politiko propaguojamos sporto šakos esmė – per 10 minučių kuo daugiau kartų pakelti svarmenis į viršų, o padėti jų ant žemės negalima. Beje, seimūnas yra šio sporto Europos čempionas asmeninėje įskaitoje, o su komandos draugais iškovojo bronzą.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paulius Visockas, laida „Be tabu“

Nemalonumai oro uoste

Prie svarsčių kilnojimo 50-metį politiką iš Zapyškio atvedė ne politika, o mokykla – 20 metų jis dirbo fizinio ugdymo mokytoju. Vyras pripažįsta, kad sportuodamas prisižiūri ir mitybą:

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„Cepeliną gal valgau kartą metuose, nežinau, kokia proga. Pats savo valia jo niekada nesirenku ir neužsisakau. Jeigu taip atsitinka, kad aplinka man jį padovanoja, be abejo, suvalgau, neignoruoju. O dažniausiai valgau įvairiausius troškinius, grynos mėsos produktus – vištieną ar kitą rūšį. Žuvį labai mėgstu, daržoves“, – pasakojo vyras.

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Dėl šio hobio P. Visocko kuprinėje galima rasti keistų dalykų, pavyzdžiui, baltų miltelių. Skraidindamasis papildus miegui, (kurie gali pasirodyti it psichotropinės medžiagos), kelionės metu politikas oro uosto darbuotojų sustabdytas nebuvo, tačiau tikino, kad užkliuvęs yra dėl medalių – kaip už per didelį metalo kiekį.

„Tilpo medaliai į kuprinę, bet patikroje dėl didelio metalo kiekio teko visus daiktus išskleisti, parodyti ir paaiškinti, kas čia yra ir kodėl mano bagažas signalizuoja tam tikra spalva“, – sakė vyras.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

LAIDĄ TIESIOGIAI ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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