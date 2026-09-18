Keistuolės etiketės nebijanti Karolina rėžė atvirai: „Identifikuoju save kaip fėją“

Atsirado tokių, kurie pasimetė ir klausė – kodėl tiek daug Paleistinos vėliavų? Šis gestas piktino žydų bendruomėnę.
„Palaikau „Pride“ idėją, bet šį kartą nelabai suprantu komunikacijos: priekyje matyti Palestinos vėliavos, o ne „Pride“, – sakė eitynių dalyvis Mantas.
Išvydęs tarp eitynių dalyvių Palestinos vėliavas, neišlaikė Kauno žydų bendruomenės vadovas Gercas Žakas. Jis eisenos dalyviams pasiūlė kelionę į Gazą.
Žmones piktino Palestinos vėliavos
Tačiau atsirado ir tokių, kurie paaiškino tokį eitynininkų sprendimą. Anot „Pride“ eitynių dalyvės Perlos – tai solidarizavimasis su queer bendruomene.
„Mes solidarizuojamės su visais queer žmonėmis – ne tik Lietuvoje, bet ir Palestinoje, ant kurių dabar krenta bombos. Izraelis, bombarduodamas Palestinos žmones, neužtikrina queer žmonių teisių pasauliniu lygmeniu, o vienintelis būdas tai išspręsti – panaikinti Izraelį kaip valstybę.
Koks skirtumas, kad ten tai (homoseksualumas) yra kriminalizuota? Bombos neklausia, ar tu gėjus, ar ne: jos krenta ant tavęs ir tu miršti. Ką tu padarysi? Taip, ten baudžiama už tai, kad moteris myli moterį, o vyrai myli vyrus... Tačiau juos taip pat baudžia ir Izraelis: žudydamas juos, jis neskiria, gėjai jie ar ne. Čia yra esminis klausimas, kurį reikia kelti. Taip, tai, kad santykiai yra kriminalizuoti, nėra gerai, bet tai nepakeičia fakto, jog pagrindinė problema yra Izraelio agresija“, – pasakojo dalyvė Perla.
„Identifikuoju save kaip fėją“
Eiseną, kurioje planavo dalyvauti apie 5 000 žmonių, bet susirinko tik keli šimtai, saugojo gausios policijos pajėgos. Šįkart eitynėse daug kalbama apie queer atstovus ir jų teises (queer – tai žmonės, kuriems svarbi ne lytis, o pats žmogus).
„Aš vadinu save queer, tokia keistuole. Šis renginys, šis „Pride“, yra vieta susitikti visiems queer žmonėms. O kodėl nepasipuošus, kodėl nepasirodžius? (...) Identifikuoju save kaip fėją, tad blizgučiai ir panašūs akcentai būtent tai ir reiškia“, – mintimis dalijosi eitynių dalyvė, elfė Karolina.
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Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.
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