Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
124
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Keistuolės etiketės nebijanti Karolina rėžė atvirai: „Identifikuoju save kaip fėją“

BE TABU
2026-09-18 07:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-18 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kaune įvyko LGBTQ+ eitynės. Įprastai tokiose eitynėse žengia spalvingi, ryškūs ir linksmi netradicinės orientacijos dalyviai. Šį kartą pirmose eilėse, eitynininkų gretas papildė ir plasdančios Palestinos vėliavos.

Kaune įvyko LGBTQ+ eitynės. Įprastai tokiose eitynėse žengia spalvingi, ryškūs ir linksmi netradicinės orientacijos dalyviai. Šį kartą pirmose eilėse, eitynininkų gretas papildė ir plasdančios Palestinos vėliavos.

REKLAMA
124

Atsirado tokių, kurie pasimetė ir klausė – kodėl tiek daug Paleistinos vėliavų? Šis gestas piktino žydų bendruomėnę.

„Palaikau „Pride“ idėją, bet šį kartą nelabai suprantu komunikacijos: priekyje matyti Palestinos vėliavos, o ne „Pride“, – sakė eitynių dalyvis Mantas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(73 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kaune prasidėjo „Kaunas Pride“ eitynės – reikalaujama lygių teisių švietimo, sveikatos srityse

Išvydęs tarp eitynių dalyvių Palestinos vėliavas, neišlaikė Kauno žydų bendruomenės vadovas Gercas Žakas. Jis eisenos dalyviams pasiūlė kelionę į Gazą.

REKLAMA
REKLAMA

Žmones piktino Palestinos vėliavos

Tačiau atsirado ir tokių, kurie paaiškino tokį eitynininkų sprendimą. Anot „Pride“ eitynių dalyvės Perlos – tai solidarizavimasis su queer bendruomene.

REKLAMA

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Chaosas „Pride“ eitynėse: paleista dūmų šaškė, vyras išvestas jėga (Oresto Gurevičiaus nuotr.)

„Mes solidarizuojamės su visais queer žmonėmis – ne tik Lietuvoje, bet ir Palestinoje, ant kurių dabar krenta bombos. Izraelis, bombarduodamas Palestinos žmones, neužtikrina queer žmonių teisių pasauliniu lygmeniu, o vienintelis būdas tai išspręsti – panaikinti Izraelį kaip valstybę.

Koks skirtumas, kad ten tai (homoseksualumas) yra kriminalizuota? Bombos neklausia, ar tu gėjus, ar ne: jos krenta ant tavęs ir tu miršti. Ką tu padarysi? Taip, ten baudžiama už tai, kad moteris myli moterį, o vyrai myli vyrus... Tačiau juos taip pat baudžia ir Izraelis: žudydamas juos, jis neskiria, gėjai jie ar ne. Čia yra esminis klausimas, kurį reikia kelti. Taip, tai, kad santykiai yra kriminalizuoti, nėra gerai, bet tai nepakeičia fakto, jog pagrindinė problema yra Izraelio agresija“, – pasakojo dalyvė Perla.

REKLAMA
REKLAMA

„Identifikuoju save kaip fėją“

Eiseną, kurioje planavo dalyvauti apie 5 000 žmonių, bet susirinko tik keli šimtai, saugojo gausios policijos pajėgos. Šįkart eitynėse daug kalbama apie queer atstovus ir jų teises (queer – tai žmonės, kuriems svarbi ne lytis, o pats žmogus).

„Aš vadinu save queer, tokia keistuole. Šis renginys, šis „Pride“, yra vieta susitikti visiems queer žmonėms. O kodėl nepasipuošus, kodėl nepasirodžius? (...) Identifikuoju save kaip fėją, tad blizgučiai ir panašūs akcentai būtent tai ir reiškia“, – mintimis dalijosi eitynių dalyvė, elfė Karolina.

LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Lol
Lol
2026-09-18 07:50
Dauguma matomai psichiatrinės ligoninės pacientai fėjos, napolionai ir t.t.
Atsakyti
Nesvarbu
Nesvarbu
2026-09-18 07:35
Nu kokie idiotai prigimde situ debilu
Atsakyti
Senis
Senis
2026-09-18 09:14
Man dar trūksta iki pensijinio amžiaus. Bet save identifikuoju, kaip pensininką. Eisiu ir aš į pydarų paradą. Protestuosiu prieš SODRA, kad man nemoka pensijos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (124)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų