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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Putinas nelaimi, bet ir nepralaimi“: Zelenskis atskleidė, kiek teritorijos užėmė rusai

2026-09-23 19:26 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Tadas Kalvaitis
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-23 19:26
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie šių metų tendencijas, susijusias su nuožmiais mūšiais karo lauke. Anot jo, frontas praktiškai įšaldytas, reikšmingos pažangos nėra, o Rusijos okupantai patiria milžiniškus nuostolius.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis papasakojo apie šių metų tendencijas, susijusias su nuožmiais mūšiais karo lauke. Anot jo, frontas praktiškai įšaldytas, reikšmingos pažangos nėra, o Rusijos okupantai patiria milžiniškus nuostolius.

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Tačiau problema ta, kad karo iniciatoriui, Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui, didelė žmonių gyvybių kaina nėra veiksnys, kuris priverstų nutraukti karą. Apie tai Ukrainos vadovas kalbėjo interviu leidiniui „The Wall Street Journal“.

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Padėtis mūšio lauke Putinui nėra sėkminga. Jis nelaimi – tai tiesa. Bet jis ir nepralaimi – tai taip pat tiesa, nes jam žmonių netektys nėra nuostoliai. Ukrainai mūsų žmonių praradimas yra nuostoliai“, – pažymėjo V. Zelenskis.

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Taip pat, anot V. Zelenskio, Rusijos diktatorius nelaimės karo, nes situacija mūšio lauke yra beveik visiškai įšaldyta.

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„Pavyzdžiui, šiais metais jis okupavo apie 890 kvadratinių kilometrų, o mes atkovojome 800. Kalbu apie įvairias kryptis“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Taigi, remiantis Ukrainos prezidento pateiktais skaičiais, Rusijos pajėgų ir Ukrainos pajėgų teritorinių laimėjimų skirtumas šiemet sudaro apie 90–100 kv. km.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Ryškėja užimamos teritorijos kaina

„Gerai, tarkime, kad tai 100 papildomų kvadratinių kilometrų per metus. Tai kelis kartus mažiau nei anksčiau, kai jie užimdavo maždaug 3–4 tūkst. km per metus. Dabar tai 100, o jis dėl to prarado 270 tūkst. žmonių. Tai žuvusieji arba sunkiai sužeistieji, kurie nebegrįš į frontą“, – pareiškė V. Zelenskis.

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Anot Ukrainos prezidento, ryškėja 100 kv. km. užėmimo kaina.

„Jis nelaimi, bet jis ir nepralaimi. Jo visuomenė praranda žmones, pinigus, o 100 km – tai niekas. Kaina yra tokia didelė“, – pareiškė V. Zelenskis.

Tuo pačiu, pasak V. Zelenskio, nepaisant žmogiškųjų nuostolių, V. Putinas nejaučia, kad reikia sustoti.

„Tai yra problema“, – pabrėžė jis.

Analitikų vertinimas

Tuo tarpu JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai rugsėjo 19 d. paskelbtoje analizėje rašė, kad Rusijos gynybos ministerija ir toliau smarkiai perdeda Rusijos pajėgų pažangą fronto linijoje, siekdama sukurti melagingą naratyvą apie Rusijos laimėjimus mūšio lauke, skirtą vidaus ir tarptautinei auditorijai.

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Rugsėjo 19 d. Rusijos Gynybos ministerija pareiškė, kad nuo 2026 m. pradžios Rusijos pajėgos Ukrainoje užėmė daugiau nei 5 300 kvadratinių kilometrų ir daugiau nei 220 gyvenviečių.

ISW analitikai, remdamiesi surinktais įrodymais, vertina, kad 2026 m. Rusijos pajėgos užėmė 147,7 kvadratinių kilometrų ir 40 gyvenviečių, tačiau neteko 20 gyvenviečių.

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Įskaitant teritorijas, į kurias Rusijos pajėgos įsiskverbė, bet kurių nekontroliuoja, bendras Rusijos užimtas plotas šiais metais siekia 718,8 kvadratinių kilometrų, o tai vis dar gerokai mažiau nei teigia Rusijos Gynybos ministerija savo rugsėjo 19 d. pranešime.

ISW, remdamasis stebėtais įrodymais, vertina, kad, kita vertus, Ukrainos pajėgos 2026 m. išlaisvino mažiausiai 972,56 kvadratinių kilometrų ir 60 gyvenviečių.

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Analitikai pabrėžia, kad Rusijos Gynybos ministerijos rugsėjo 19 d. teiginiai yra dalis ilgalaikių Kremliaus pastangų pasinaudoti perdėtais teiginiais apie pažangą mūšio lauke, siekiant įtikinti Ukrainą ir jos partnerius, kad Ukrainos gynyba žlugs ir kad Ukraina turėtų pasiduoti, susidūrusi su tariamai neišvengiama Rusijos pergale.

 

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Vaje
Vaje
2026-09-23 19:34
Zelia meluoja ir ne raudonuoja
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