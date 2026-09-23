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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje įkalinta teatro režisierė uždaryta į bausmės izoliatorių: sveria vos 42 kg

2026-09-23 18:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 18:03
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Įkalinta Rusijos teatro režisierė Jevgenija Berkovič, kritikavusi Maskvos karą prieš Ukrainą ir atliekanti beveik šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, buvo uždaryta į bausmės izoliatorių ir dabar sveria vos 42 kilogramus, trečiadienį AFP pranešė jos advokatė.

Jevgenija Berkovič (nuotr. Telegram)
GALERIJA (23)

Įkalinta Rusijos teatro režisierė Jevgenija Berkovič, kritikavusi Maskvos karą prieš Ukrainą ir atliekanti beveik šešerių metų laisvės atėmimo bausmę, buvo uždaryta į bausmės izoliatorių ir dabar sveria vos 42 kilogramus, trečiadienį AFP pranešė jos advokatė.

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41-erių J. Berkovič rašė antikarines eiles ir 2024 m. buvo įkalinta dėl kaltinimų terorizmu. Ji laikoma 3-iojoje pataisos kolonijoje Kostromos srityje, į šiaurės rytus nuo Maskvos.

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„Ji vėl uždaryta į bausmės izoliatorių – jau trečią kartą“, – AFP sakė jos advokatė Ksenija Karpinskaja. Pasak jos, J. Berkovič į izoliatorių buvo uždaryta rugsėjo 16 d., o iš jo turėtų būti paleista spalio 1 d.

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Advokatei pirmadienį dar pavyko susitikti su J. Berkovič.

K. Karpinskaja sakė, kad anksčiau J. Berkovič į izoliatorių buvo uždaryta už tai, kad „žygiavo ne koja kojon, nelaikė rankų už nugaros“.

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„Ji labai sulyso ir dabar sveria vos 42 kilogramus“, – sakė K. Karpinskaja.

Advokatė pridūrė, kad J. Berkovič negauna visų jai paskirtų psichiatrijoje vartojamų vaistų.

Žmogaus teisių organizacija „Memorial“ J. Berkovič ir dramaturgę Svetlaną Petrijčiuk, įkalintą toje pačioje byloje, laiko politinėmis kalinėmis.

Abi moterys buvo nuteistos už „terorizmo pateisinimą“ 2021 m. pjesėje apie Rusijos moteris, suviliotas tekėti už „Islamo valstybės“ kovotojų, tačiau daugelis šią bylą siejo su J. Berkovič kritika karui Ukrainoje.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Laikraščio „Novaja Gazeta“ redaktorius, Nobelio premijos laureatas Dmitrijus Muratovas interviu CNN atkreipė dėmesį į J. Berkovič bylą. Rusija ir laikraštį, ir patį D. Muratovą yra paskelbusi „užsienio agentais“.

D. Muratovas parodė J. Berkovič nuotraukas, darytas teismo proceso pradžioje, ir neseniai už grotų darytą nuotrauką, kurioje ji atrodo gerokai sulysusi. „Tai yra kankinimas“, – sakė D. Muratovas.

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Jis paragino tarptautinę bendruomenę padėti išlaisvinti Rusijos politinius kalinius, o į Maskvą derybų dėl Ukrainos vykstančius JAV pasiuntinius Steve‘ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį – spausti Kremlių dėl šio klausimo.

„Ponas Witkoffas Maskvoje jau lankėsi aštuonis ar daugiau kartų ir, duok Dieve, lankysis toliau. Tačiau man kyla klausimas: kai jis išvyksta, jo lėktuvas grįžta tuščias“, – sakė D. Muratovas.

„Kodėl jis negali paprašyti pono Putino, su kuriuo palaiko gerus santykius, paleisti kelių politinių kalinių, kad jie galėtų išskristi kartu su juo?“

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