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Ministras Budrys su kolege iš Lichtenšteino aptarė paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą

2026-09-23 19:09 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 19:09
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Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos paraštėse užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Lichtenšteino vicepremjere, užsienio reikalų, aplinkos ir kultūros ministre Sabine Monauni aptarė paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą.

Kęstutis Budrys

Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos paraštėse užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Lichtenšteino vicepremjere, užsienio reikalų, aplinkos ir kultūros ministre Sabine Monauni aptarė paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą.

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Kaip trečiadienį pranešė ministerija, K. Budrys pakvietė Lichtenšteiną aktyviau prisidėti prie ilgalaikio Ukrainos atstatymo ir jungtis prie Lietuvos įgyvendinamų paramos bei atstatymo projektų.

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Taip pat aptartos galimybės telkti tarptautinių partnerių pastangas, kad Ukrainos atstatymas būtų ilgalaikis ir tvarus.

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„Lietuvai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė išlaikytų vieningą poziciją dėl Rusijos atsakomybės už Ukrainoje vykdomus nusikaltimus“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

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Ministras padėkojo Lichtenšteinui už aktyvų bendradarbiavimą Specialiojo tribunolo klausimu ir jo kėlimą daugiašaliuose formatuose, įskaitant JT ir Europos Tarybą.

Be to, K. Budrys paragino Lichtenšteino verslą aktyviau investuoti Lietuvoje ir išnaudoti abiejų šalių potencialą plėtojant bendradarbiavimą didelę pridėtinę vertę kuriančiuose sektoriuose – informacinių technologijų, finansinių technologijų, duomenų apdorojimo, gyvybės mokslų ir kitose aukštųjų technologijų srityse.

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