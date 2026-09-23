Ministras Budrys su kolege iš Lichtenšteino aptarė paramą Ukrainai, dvišalį bendradarbiavimą

Kaip trečiadienį pranešė ministerija, K. Budrys pakvietė Lichtenšteiną aktyviau prisidėti prie ilgalaikio Ukrainos atstatymo ir jungtis prie Lietuvos įgyvendinamų paramos bei atstatymo projektų.
Taip pat aptartos galimybės telkti tarptautinių partnerių pastangas, kad Ukrainos atstatymas būtų ilgalaikis ir tvarus.
„Lietuvai svarbu, kad tarptautinė bendruomenė išlaikytų vieningą poziciją dėl Rusijos atsakomybės už Ukrainoje vykdomus nusikaltimus“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Ministras padėkojo Lichtenšteinui už aktyvų bendradarbiavimą Specialiojo tribunolo klausimu ir jo kėlimą daugiašaliuose formatuose, įskaitant JT ir Europos Tarybą.
Be to, K. Budrys paragino Lichtenšteino verslą aktyviau investuoti Lietuvoje ir išnaudoti abiejų šalių potencialą plėtojant bendradarbiavimą didelę pridėtinę vertę kuriančiuose sektoriuose – informacinių technologijų, finansinių technologijų, duomenų apdorojimo, gyvybės mokslų ir kitose aukštųjų technologijų srityse.
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