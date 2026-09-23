Lietuva ir Niujorko valstija pradeda naują ekonominio bendradarbiavimo etapą

Užsienio reikalų ministerijos (URM) teigimu, 1991 m. pasirašytas memorandumas buvo vienas pirmųjų Lietuvos susitarimų po nepriklausomybės atkūrimo ir svariai prisidėjo prie šalies ekonominės transformacijos.
„Šiandien atnaujiname istorinę partnerystę ir keliame ją į naują lygį. Mūsų tikslas – ne tik stiprinti dialogą, bet ir pasiekti konkrečių rezultatų: glaudesnio verslo ir mokslo bendruomenių bendradarbiavimo, didesnių technologijų perdavimo galimybių, naujų investicijų ir inovacijų projektų“, – pranešime spaudai cituojamas K. Budrys.
Niujorko valstija yra viena didžiausių JAV ekonomikų, kur BVP 2025 m. siekė apie 2,3 trln. USD, todėl pagal ekonomikos dydį ji yra tarp trijų pirmaujančių JAV valstijų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.