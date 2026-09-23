„Karas Ukrainoje gali persimesti į kitas šalis“: po susitikimo su Lavrovu – Rubio susirūpinimas

„Vienas iš daugelio mums susirūpinimą keliančių dalykų, susijusių su Rusijos ir Ukrainos karu, yra tai, kad jis gali metastazuoti ir išplisti į kitas vietas“, – sakė M. Rubio žurnalistams Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.
„Jis gali persimesti kitur – dėl hibridinio išpuolio, diversijos ar nesusipratimo. Tarkime, koks nors pilotas nuskrido ne ten, kur reikia, ir staiga prasideda tiesioginiai kariniai veiksmai.“
„Tokie dalykai kelia susirūpinimą. Apie tai kalbame per daugelį susitikimų su įvairiomis šalimis, nes tai iš tiesų kelia nerimą“, – sakė M. Rubio.
Susitiko su Lavrovu
M. Rubio tai pareiškė netrukus po susitikimo Niujorke su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.
Hibridinis karas paprastai reiškia karinių, ekonominių, žvalgybos ir propagandos metodų derinimą. Jis gali apimti kibernetines atakas ir dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama paveikti visuomenės nuomonę, taip pat ir prieš rinkimus.
Žurnalistas konkrečiai paklausė M. Rubio apie įtariamą Rusijos mėginimą surengti diversiją Vokietijos Leipcigo oro uoste, tačiau valstybės sekretorius savo platesniame atsakyme šio atvejo tiesiogiai nekomentavo.
Rugpjūčio pradžioje netoli Ukrainos krovininio lėktuvo šiame oro uoste buvo rastas sprogmenimis užtaisytas dronas. Vokietijos vyriausybė dėl šio incidento apkaltino Rusiją.
D. Trumpas kaltina Rusiją atakuojant Ukrainos sąjungininkes
JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę apkaltino Rusiją vykdant išpuolius prieš Ukrainą remiančias šalis.
„Jie jau maždaug penkerius metus atakuoja Ukrainos sąjungininkes. Manau, visi su tuo sutinka“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas, žurnalisto paklaustas apie Lenkijoje reiškiamą susirūpinimą.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas anksčiau perspėjo, kad tikisi Rusijos išpuolių tiek prieš Ukrainą, tiek prieš ją remiančias šalis padažnėjimo.
Pasak D. Tusko cituotų žvalgybos vertinimų, pagalbą Ukrainai teikiančios šalys, įskaitant Lenkiją, gali susidurti su dronų ir raketų atakomis, kurios būtų surengtos taip, kad atrodytų atsitiktinės.
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Kodėl nespaudžiate Rusijos, kad ji sužinotų savo karo kainą?
Slava Ukraini, sėkmės Jums!!!