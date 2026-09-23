Sikorskis kreipėsi į Lavrovą: „Pasakyk savo viršininkui, kad jau gana“

„Rusijos Federacijos atstovams noriu pasakyti: jau daugiau nei 12 metų bandote užkariauti Donbasą, o Kyjivą – daugiau nei ketverius. Jus sustabdė didvyriška Ukraina, šalis, kurios BVP sudaro dešimtadalį Rusijos BVP, o Lenkijos BVP sudaro beveik pusę jūsų BVP. Europos BVP yra 10 kartų didesnis nei jūsų. NATO BVP yra 25 kartus didesnis nei jūsų. Viskas, ką galite, tai žudyti žmones, bet laimėti jūs negalite“, – sakė R. Sikorskis.
Raginimas Lavrovui nutraukti karą
Jis paragino Rusiją nutraukti savo imperialistinį karą ir nekelti pavojaus Europai bei visam pasauliui.
„Nustokite griauti Rusijos ateitį, Sergejau. Žinau, kad klausotės. Pasakyk savo viršininkui, kad jau gana“, – kreipėsi R. Sikorskis į Rusijos užsienio reikalų ministrą, kuris anksčiau išėjo iš salės.
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