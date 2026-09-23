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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sikorskis kreipėsi į Lavrovą: „Pasakyk savo viršininkui, kad jau gana“

2026-09-23 22:50 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 22:50
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Trečiadienį per diskusijas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą: „Sergejau, pasakyk savo viršininkui, kad jau užtenka“, rašo „TVP Info“.

Radoslawas Sikorskis BNS Foto
GALERIJA (23)

Trečiadienį per diskusijas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą: „Sergejau, pasakyk savo viršininkui, kad jau užtenka“, rašo „TVP Info“.

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„Rusijos Federacijos atstovams noriu pasakyti: jau daugiau nei 12 metų bandote užkariauti Donbasą, o Kyjivą – daugiau nei ketverius. Jus sustabdė didvyriška Ukraina, šalis, kurios BVP sudaro dešimtadalį Rusijos BVP, o Lenkijos BVP sudaro beveik pusę jūsų BVP. Europos BVP yra 10 kartų didesnis nei jūsų. NATO BVP yra 25 kartus didesnis nei jūsų. Viskas, ką galite, tai žudyti žmones, bet laimėti jūs negalite“, – sakė R. Sikorskis.

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Raginimas Lavrovui nutraukti karą

Jis paragino Rusiją nutraukti savo imperialistinį karą ir nekelti pavojaus Europai bei visam pasauliui.

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„Nustokite griauti Rusijos ateitį, Sergejau. Žinau, kad klausotės. Pasakyk savo viršininkui, kad jau gana“, – kreipėsi R. Sikorskis į Rusijos užsienio reikalų ministrą, kuris anksčiau išėjo iš salės.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Kartai
Kartai
2026-09-23 23:13
10 kartų , 25 kartus didesnis BVP, ir ką , maldaujat paliaubų ,nes nebeturit nei ginklų , nei pinigėlių ... O iš rytų vis lekia ir lekia
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