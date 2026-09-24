Lietuva imasi veiksmų: be ES sankcijų likę rusų oligarchai bus įtraukti į nacionalinį sankcijų sąrašą

„Su premjeru apie tai esame kalbėję, ir po pokalbio su premjeru nusprendėme, kad siūlysime įtraukti į nacionalinį sankcijų sąrašą tuos du minimus asmenis“, – ketvirtadienį teigė Martynas Katelynas.
Anot jo, A. Usmanovas ir M. Fridmanas į neįleidžiamų asmenų sąrašą bus įtraukti dėl grėsmės Lietuvos saugumui.
Užsieniečių teisinės padėties įstatymas numato, kad užsieniečiui uždraudžiama atvykti į Lietuvą ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, jeigu jis gali kelti grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai.
Sprendimą jam uždrausti atvykti į Lietuvą užsienio reikalų ministro siūlymu priima vidaus reikalų ministras.
Pasak M. Katelyno, užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio teikimas dar negautas, bet diplomatijos vadovas yra pranešęs, kad toks siūlymas bus.
„Pagal viešai prieinamus duomenis, A. Usmanovas ir M. Fridmanas yra vieni įtakingiausių Rusijos Federacijos verslininkų, veikiantys ekonomikos sektoriuose, kurie yra svarbus pajamų šaltinis Rusijos Federacijos vyriausybei, atsakingai už vykdomą agresiją prieš Ukrainą“, – nurodė Užsienio reikalų ministerija.
Ji pranešė taip pat rengianti teisės aktus, kuriais bus siūlomas A. Usmanovo ir M. Fridmano lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.
Anksčiau Latvija ir Estija pranešė šiems dviem verslininkams taikysiančios nacionalines sankcijas.
BNS rašė, kad reikalaujant kelioms valstybėms ES panaikino sankcijas minėtiems Rusijos oligarchams.
Paryžiaus pareigūnai kaip prašymo atšaukti sankcijas A. Usmanovui motyvą nurodė „nacionalinio saugumo“ interesus, tačiau atsisakė viešai pateikti daugiau detalių.
Kaip pranešė laikraštis „Financial Times“, šis reikalavimas gali būti susijęs su galimu susitarimu dėl Prancūzijos piliečių, laikomų Azerbaidžane, paleidimo.
Liuksemburgas, pasak diplomatų, sankcijų M. Fridmanui atšaukimo reikalavo dėl to, kad šis oligarchas padavė šalį į teismą dėl 15 mlrd. eurų žalos atlyginimo už jo turto įšaldymą pagal ES sankcijas.
Latvijos vyriausybės duomenimis, A. Usmanovas yra įtakingas Rusijos verslininkas, turintis ryšių su Rusijos režimo vadovu Vladimiru Putinu, ir yra pagrindinis „USM Holdings“ akcininkas.
M. Fridmanas taip pat įvardijamas kaip Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimas verslininkas ir pagrindinis „Alfa Group“ akcininkas.
ES valstybės narės antradienį sutarė trejiems metams pratęsti sankcijas beveik 3 tūkst. asmenų ir subjektų, susijusių su Rusijos agresija.
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