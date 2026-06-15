Jūratė Skėrytė
Kultūros paveldui – naujas fondas: paaiškėjo, kada jis turėtų pradėti veikti
Kultūros paveldo fondas, skirtas finansuoti paveldosaugos projektus, turėtų pradėti veikti 2028 metais, sako kultūros viceministrė Lina Baublienė. Šią savaitę per Seimo Kultūros komiteto posėdį ji pranešė, kad jau apsispręsta dėl fondo finansavimo modelio. „Buvo atliktas tyrimas ir rekomenduotos trys formos, kokiomis galima būtų veikti. Tokie mini, midi ir maksi planai, pagal kuriuos siūlytas fondo įsteigimas.
(2)Aktualijos 2026-09-20
„Visuotinės gynybos“ vadovas apie „aušriečių“ įtarimus: mano sąžinė rami
Opozicinės „Nemuno aušros“ atstovams apkaltinus asociaciją „Visuotinė gynyba“ spaudimu politikams, šios vadovas Tomas Godliauskas atmeta įtarimus dėl neskaidrios veiklos ir sako, kad pagrindinis organizacijos uždavinys – didinti visuomenės atsparumą. „Mes keliame klausimus dėl valstybės pasirengimo atsparumo klausimais. Mano sąžinė yra švari“, – ketvirtadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė jis.
Aktualijos 2026-09-17
Sinkevičius prakalbo apie Lietuvoje numuštą droną: prasitarė, kiek gali užtrukti tyrimas
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad gali užtrukti, kol bus ištirta, į ką buvo nutaikytas Lietuvoje antradienio naktį numuštas dronas su sprogmenimis. „Kaip suprantu, specialistai iš pirminio vertinimo traktuoja, kad tos mikroschemos, kurios pakeičia drono kryptį ir koordinates, vadinkime taip, jos yra paveiktos.
Aktualijos 2026-09-17
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Matjošaitytės laukia klausimai Seime: turės pasiaiškinti dėl konsultacijų „Nemuno aušrai“
Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviesti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narę Laurą Matjošaitytę atsakyti į klausimus dėl jos teiktų konsultacijų partijai „Nemuno aušra“. „Surinktas reikalingas parašų skaičius iškviečiant Laurą Matjošaitytę į Seimą, tačiau ji nekviečiama, atidėliojama ir net rugsėjo 22 dieną nėra kviečiama.
Aktualijos 2026-09-17
Remigijui Žemaitaičiui – prastos žinios iš Etikos sargų
Seimo Etikos ir procedūrų komisija trečiadienį pripažino „Nemuno aušros“ pirmininką Remigijų Žemaitaitį pažeidus etikos kodeksą. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Aktualijos 2026-09-16
Veryga apie įvykį prie Kauno mečetės: reikia matyti, kaip iki to atėjome
Vertindamas praėjusią savaitę prie Kauno mečetės surengtą baikerių akciją, valdančiajai koalicijai priklausančios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga ragina prisiminti, kas ją inspiravo. „Ko man labai norėtųsi šitoje istorijoje, kad tas paskutinis įvykis neužgožtų viso bendro paveikslo. Ta prasme, kad matytume, kaip mes iki to atėjome“, – trečiadienį Žinių radijui sakė jis.
Aktualijos 2026-09-16
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Lenkijos pajūryje rastas dronas, sureagavo ir Kaunas: susitarta su Lenkija bendradarbiauti
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad antradienio naktį NATO naikintuvų numušto drono tyrimas kurį laiką užtruks, siekiant detaliai išanalizuoti surinktas jo detales. „Tyrimas šiek tiek užtruks, kadangi surinktos nuolaužos turi būti kruopščiai analizuojamos. Reikia suprasti, kad dronų korpusai iš esmės yra labai panašūs. Turiu galvoje medžiagą, iš ko dronai yra pagaminti, gana panašūs įvairių tipų dronai“, – trečiadienį LRT radijui sakė jis.
Aktualijos 2026-09-16
Paaiškėjo, kas tapo Seimo Kultūros komiteto vadove
Parlamentarui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui sutikus atsisakyti pareigų, Seimo Kultūros komiteto pirmininke trečiadienį išrinkta buvusi kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Jos kandidatūrai pritarta bendru sutarimu. „Šiandien Kultūros komiteto pirmininko pareigas perduodu Vaidai Aleknavičienei, ne atsistatydinu, bet perduodu“, – komiteto nariams pabrėžė K. Vilkauskas.
Aktualijos 2026-09-16
Iš Žemaitaičio – dvi skirtingos versijos dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijos partijai
Opozicinės „Nemuno aušros“ partijos pirmininkas, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis antradienį pateikė dvi skirtingas versijas dėl dabartinės Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės teiktos konsultacijos partijai prieš Seimo rinkimus. Politikas BNS sakė, kad L. Matjošaitytės „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui siųstas laiškas su parengtu partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektu iš tiesų yra pačių „aušriečių“ surašytas dokumentas.
Aktualijos 2026-09-15
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Seime surinkti parašai dėl nepasitikėjimo VRK nare Laura Matjošaityte
Seime antradienį surinkti reikalingi parašai pradėti nepasitikėjimo procedūrą Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nare Laura Matjošaityte. Nepasitikėjimo pareiškimą pasirašė 33 Seimo nariai iš opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir valdančiosios Demokratų frakcijų.
Aktualijos 2026-09-15
Martynas Katelynas apie migraciją: „Nematyti šitos problemos būtų klaida“
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad policija tinkamai reagavo į įvykius prie mečetės Kaune, kai apie šimtas baikerių triukšmavo ir demonstravo kiaulės galvą. „Policijos funkcija buvo toje vietoje užtikrinti visuomenės saugumą. (...) Situacija, mano nuomone, buvo suvaldyta, tai nepavirto į riaušes. Jeigu ten nebūtų buvę policijos, realiai tai būtų virtę riaušėmis. Tad policija savo darbą atliko tinkamai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė jis.
Aktualijos 2026-09-15
Pusšimtis politikų siūlo trečdaliu mažinti referendumui surengti reikalingų parašų skaičių
Pusšimtis parlamentarų siūlo keisti Konstituciją ir trečdaliu sumažinti privalomajam referendumui surengti reikalingą piliečių parašų skaičių. Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė BNS sakė surinkęs 53 Seimo narių parašus dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl Konstitucijos keitimo.
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Ingrida Šimonytė: paramos šeimai paketas – ne pagal kišenę
Seimo narė konservatorė Ingrida Šimonytė sako, kad valdančiųjų pateiktas vadinamasis paramos šeimai paketas už beveik 800 mln. eurų gali išauginti valstybės skolą ir yra ne pagal kišenę. „Vis vien tos priemonės turės būti finansiškai pagrįstos.
Aktualijos 2026-09-11
Robertas Kaunas: gali vėluoti „nereikšminga“ divizijos infrastruktūra, įranga
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad gali vėluoti „nereikšminga“ kariuomenės nacionalinei divizijai reikalinga infrastruktūra, bet ypatingos grėsmės neįgyti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų nėra. „Kol kas tokios grėsmės identifikuota nėra. Su kariuomene irgi šnekame, kariuomenė turi namų darbus pasidariusi ir juos vykdo. Divizijos vystymas nėra tik statiniai ir įsigijimai, tai yra ir personalas“, – BNS ketvirtadienį sakė R. Kaunas.
Seimas pradėjo rudens sesiją – apsvarstys daugiau kaip 500 įstatymų projektų
Seimas ketvirtadienį pradėjo rudens sesiją, per ją parlamentarai planuoja apsvarstyti daugiau kaip 500 įstatymų projektų. „Šiandien pradedame penktąją Seimo sesiją. Tai sesija, kuri turi ir simbolinę reikšmę, nes jos metu ne tik spręsime pradėtus darbus, bet ir žymėsime šiai kadencijai svarbią ribą – darbo pusiaukelę“, – pradėdamas sesiją sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Aktualijos 2026-09-10
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Laurynas Kasčiūnas: divizija iki 2030-ųjų gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo
Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuvos kariuomenės nacionalinė divizija gali nepasiekti viso operacinio pajėgumo iki 2030-ųjų, kaip planuojama. „Mes dabar Valstybės kontrolę turėjome dėl gynybos įsigijimų. Iš to, ką mes matome, turbūt vis drąsiau galima pasakyti vieną labai paprastą dalyką: 2030 metais tikslas turėti pilno operacinio pajėgumo Lietuvos diviziją gali būti nepasiektas“, – žurnalistams ketvirtadienį kalbėjo L. Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-09-10
Kauno rajono savivaldybė žada inicijuoti tyrimą dėl giminių ir socdemų įdarbinimo Raudondvario dvare
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris žada inicijuoti tyrimą dėl Socialdemokratų partijos, giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. „Iš tiesų bus pradėtas, inicijuotas tas tyrimas. Šiuo metu jis dar nėra pradėtas, tai bus“, – trečiadienį nuotoliu prisijungęs į Seimo Antikorupcijos komisijos posėdį sakė jis.
Aktualijos 2026-08-26
Virginijus Sinkevičius: skelbiant dažnių konkursus tarp sąlygų turėtų būti atsarginis stočių maitinimas
Dėl savaitgalį siautusios audros daliai gyventojų likus be elektroninio ryšio, tiekėjams reikėtų įvesti privalomą reikalavimą, kad visos ryšio stotys būtų aprūpintos atsarginiu maitinimu, sako Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius. „Turbūt dar baisesnis niuansas, apie kurį mažai šnekama, nes dabar daugiausiai kalbama apie ESO, bet žmonės liko be ryšio, ir čia klausimai yra pirmiausia ryšio operatoriams“, – trečiadienį Žinių radijui sakė politikas.
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Biržų ir Telšių rajonuose paskelbta ekstremali situacija
Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros Telšių rajono savivaldybė antradienį paskelbė ekstremalią situaciją. „Potvarkį (dėl ekstremalios situacijos – BNS) pasirašiau prieš kelias minutes, – BNS teigė rajono vadovas Tomas Katkus. – Iš esmės tokį sprendimą lėmė labai didelis kritulių kiekis, kuris patvindė laukus, patvindė melioracijos kanalus, gatves tam tikrose vietose.“ Pasak jo, ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą.
Nemokantys alimentų praras vairuotojo pažymėjimą? Ministerija pateikė savo poziciją
Teisingumo ministerija nepritaria socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus siūlymui atimti vairuotojo pažymėjimą iš tėvų, vengiančių mokėti alimentus, tačiau ji sutinka, kad tokie asmenys negautų leidimo turėti ginklą medžioklei. Tuo metu pats parlamentaras viliasi, kad Seimas neatsižvelgs į šią poziciją, nes, anot jo, problema dėl vaikų neišlaikymo yra didelė ir ją privalu spręsti.
Aktualijos 2026-08-22
Dėl Kasčiūno pasisakymo – etikos sargų žinia
Socialinio tinklo „Facebook“ įraše su kraštutine dešine siejamą frazę „Good night left side“ (liet. „Labanakt, kairioji puse“) panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas politikų elgesio kodekso nepažeidė. Už tokį sprendimą trečiadienį balsavo penki Seimo Etikos ir procedūrų komisijos nariai, prieš buvo du, susilaikė trys.
Aktualijos 2026-08-19
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Pirmadienį Vyriausybėje – pasitarimas dėl vaikų apsaugos sistemos veiksmingumo
Pastaruoju metu padaugėjus atvejų, kai nusikaltimų, smurto aukomis tampa nepilnamečiai, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį rengia pasitarimą dėl vaikų apsaugos sistemos efektyvumo. „Prokuratūrai perduotos bylos dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Neseniai matėme ir smurto tarp nepilnamečių atvejų.
Aušriečiai Žemaitaičio neišsižadės: nemato prasmės kažką keisti
Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas, Seimo narys Remigijus Žemaitaitis kurstė neapykantą prieš žydus ir šiurkščiai menkino Holokaustą, šios partijos atstovai nekelia klausimo dėl pokyčių frakcijos bei partijos vadovybėje. „Turbūt pokyčiai būna inicijuojami, kai nutinka kas nors netikėto. Nėra taip, kad mes nesitikėjome to dalyko.
Aktualijos 2026-07-23
Skelbia, kas varžysis dėl TS-LKD kandidato į Kauno merus vardo: paskelbti visi 21 siūlomi pretendentai
Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Kauno skyriai baigė kelti galimus kandidatus į Kauno miesto merus. Iš viso pasiūlytas 21 asmuo, antradienį BNS informavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Tarp jų yra ne tik partijos nariai. „Demokratijos šventė prasidėjo, skyriai tikrai turi įvairių idėjų ir pasiūlymų.
Aktualijos 2026-07-21
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Kultūros ministro Luko Alsio komandoje – buvę SAM, VRM politinio pasitikėjimo tarnautojai
Kultūros ministro Luko Alsio politinio pasitikėjimo komandoje dirbs buvęs Klaipėdos dramos teatro vadovas, buvęs Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris ir buvęs vidaus reikalų ministro patarėjas. Kaip matyti ministerijos interneto svetainėje, buvęs Klaipėdos dramos teatro vadovas Tomas Juočys tapo trečiuoju viceministru.
Aktualijos 2026-07-20
URM nebeliks Audros Plepytės, Kultūros ministerijoje – Viktoro Denisenko
Užsienio reikalų ministerijoje (URM) viceministrės pareigų nebeis Audra Plepytė, Kultūros ministerijoje – Viktoras Denisenko, antradienį patvirtino paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Abu šie viceministrai yra savo srities specialistai, nepriklauso valdančiajai Lietuvos socialdemokratų partijai. A. Plepytė užsienio reikalų viceministrės pareigas eina nuo praėjusių metų liepos mėnesio, kai baigė ambasadorės JAV kadenciją.
Dėl Sinkevičiaus Vyriausybės – opozicijos planai kreiptis į KT
Opoziciniai konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį Teismą (KT) dėl socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybės teisėtumo. Jų teigimu, pažeista Konstitucija, kai pirma registruota XXI Vyriausybės programa, o pats Ministrų kabinetas patvirtintas po kelių dienų.
Aktualijos 2026-07-13
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Seimas pritarė pokyčiams: melo detektoriumi galės tikrinti daugiau žmonių
Seimas išplėtė sąrašą asmenų, kuriuos bus galima tikrinti poligrafu – į jį įtraukti grėsmę nacionaliniam saugumui galintys kelti užsieniečiai, įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojai bei tiekėjai. Už tokių pataisų priėmimą šią savaitę balsavo 81 parlamentaras, prieš buvo keturi, susilaikė 14. Jas inicijavo Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas.
Aktualijos 2026-07-11
Po apykojės uždėjimo prabilo ir pats Skvernelis: kreipėsi į teismą
Kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas, šį sprendimą apskundė teismui. „Esu įsitikinęs, kad tai neatitinka Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų tikslų. Sprendimas yra apskųstas, nes tokiu būdu galimai daromas neteisėtas poveikis man ikiteisminio tyrimo byloje“, – penktadienį BNS sakė politikas. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo.
Aktualijos 2026-07-10
Seimo nariai nori įpareigoti Valstybės kontrolę iki spalio atlikti Registrų centro veiklos auditą
Parlamentarai antradienį pradėjo svarstyti siūlymą, kad Valstybės kontrolė iki spalio 10-osios atliktų Registrų centro (RC) veiklos valstybinį auditą. Po pateikimo už tokį siūlymą palaikė 85 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė šeši politikai. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. „Prokuratūroje tik pradėtas ikiteisminis tyrimas, kol bus kam nors pateikti įtarimai, kol bus apklausti liudytojai, tai gali užtrukti ir dvejus, ir trejus, ir ketverius metus.
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Seimas sumažino rinkimų užstatą, uždraudė agituoti neregistruotiems asmenims
Daliai kandidatų sumažinti rinkimų užstatai, privaloma registracija norintiesiems agituoti, griežtesnė stebėtojų priežiūra – šie ir kiti pakeitimai numatyti pataisytame Rinkimų kodekse. Seimas antradienį, 101 parlamentarui balsavus už, niekam nebuvus prieš ir vienam susilaikius, priėmė Rinkimų kodekso pakeitimus. Juos parengė specialiai sudaryta darbo grupė, vadovaujama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko socialdemokrato Juliaus Sabatausko.
Aktualijos 2026-07-07
Sugriežtino nuobaudas: įkalinimas grės už raginimą vaikui sukurti pornografinio turinio dalyką
Seimas sugriežtino atsakomybę už nusikaltimus prieš vaikus – įkalinimas grės už raginimą vaikui sukurti pornografinio turinio dalyką. Už atitinkamų Baudžiamojo kodekso pataisų priėmimą balsavo 77 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
Aktualijos 2026-07-06
Po sūnaus provokacijos JAV nepriklausomybės metinėse – Vinokuro reakcija: „Šiandien jaučiuosi itin skaudžiai“
Vilniuje minint 250-ąsias JAV nepriklausomybės metines jaunuolis trypė šios šalies vėliavą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis – disidento Arkadijaus Vinokuro jaunesnysis sūnus Saulius Vinokuras. S. Vinokuro tėvas, žinomas visuomenininkas, publicistas A. Vinokuras teigė, kad sūnaus „happeningas“ buvo ne laiku ir ne vietoje. Jis sakė, kad sūnaus poelgis – nepriimtinas, bet tai tebuvęs aklas protestas.
Aktualijos 2026-07-04
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Oficialu – Seimas palaimino dar vieną sveikatos sistemos pertvarką
Seimas antradienį patvirtino sveikatos paslaugų apmokėjimo pertvarką: sudarant sutartis dėl paslaugų teikimo prioritetas bus teikiamas valstybės ir savivaldybių įstaigoms, o dabar sutartis turinčioms privačioms įstaigoms bus garantuotas esamas finansavimas. Už atitinkamas Sveikatos draudimo įstatymo pataisas balsavo 77 Seimo nariai, prieš buvo trys, susilaikė šeši parlamentarai. Pakeitimus dar turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.
Aktualijos 2026-06-30
Seimas balsuos dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo premjeru
Seimas antradienį balsuos dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo XXI Vyriausybės vadovu. Dėl ministro pirmininko skyrimo parlamente sprendžiama atvirai, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. 42-ejų M. Sinkevičius vadovauti XXI Vyriausybei sutiko po to, kai pasikeitus valdančiajai koalicijai iš premjerės pareigų pasitraukė Inga Ruginienė.
Žurnalistų etikos inspektorius galės duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją
Žurnalistų etikos inspektorius bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija galės duoti privalomus nurodymus pašalinti kenksmingą informaciją iš socialinių tinklų ir kitų platformų. Ši teisė jiems suteikta papildžius Visuomenės informavimo įstatymą. Už atitinkamą įstatymo pataisą balsavo 62 Seimo nariai, prieš buvo 11, susilaikė aštuoni politikai. „Gyvename laikais, kai priešiškos valstybės ir organizuotos grupės karą vykdo ne tik raketomis ir tankais.
Aktualijos 2026-06-28
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Nausėda dalyvaus neformaliame susitikime Lenkijoje, aptars santykius su Ukraina
Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį vyksta į Lenkiją, kur dalyvaus šios šalies prezidento Karolio Nawrockio rengiamame neformaliame susitikime, ketina kelti klausimą dėl Lenkijos santykių su Ukraina. „(...) rytoj vykstu į Šiaurės Lenkiją, į prezidento Karolio Nawrockio vasarvietę kartu su kai kuriais kitais prezidentais. Ir ten neformalioje aplinkoje pasikalbėsime taip pat ir apie šitą klausimą, kuris yra man be galo svarbus“, – penktadienį LNK Žinioms sakė valstybės vadovas.
Aktualijos 2026-06-27
Nausėda skyrė pažymį Ruginienės darbui: „Tikrai daugiau negu penki“
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia geriau nei daugelis vertinantis premjerės Ingos Ruginienės darbą, jis sakė galintis jai parašyti septynetą. „Tikrai daugiau negu penki ir, ko gero, būtų ir visas septynetas“, – penktadienį LNK Žinioms sakė valstybės vadovas. Jis tvirtino, kad visuomenėje būta neadekvataus požiūrio į I. Ruginienės veiklą, pernelyg sureikšmintos jos klaidos.
Aktualijos 2026-06-26
Nausėda abejoja, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją: „Sveikatos apsaugos sistema yra be galo sudėtinga“
Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sistemoje. „Sveikatos apsaugos sistema yra be galo sudėtinga ir turinti daugybę iššūkių, daugybę įtampų, daugybę povandeninių srovių.
Aktualijos 2026-06-26
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Sinkevičius įvardijo, ką matytų savo įpėdiniu Jonavos rajono mero pareigose
Į premjero pareigas nominuotas Socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad geriausias kandidatas eiti Jonavos rajono mero pareigas būtų dabartinis administracijos direktorius Valdas Majauskas. „Jei mano kandidatūra į ministro pirmininko pareigas bus patvirtinta ir man reikės palikti mero pareigas, pagal nustatytą tvarką laikinąjį merą paskirs savivaldybės taryba. Kaip vieną realiausių kandidatūrų šioms pareigoms matyčiau administracijos direktorių Valdą Majauską.
Aktualijos 2026-06-25
Valentinavičius: žvalgyba turi vadovautis teisės viršenybe
Žvalgybos kontrolieriaus institutas nėra kliūtis žvalgybos institucijų darbui, sako kandidatas į žvalgybos kontrolierius Vytautas Valentinavičius. Jo teigimu, net ir ypatingomis geopolitinėmis sąlygomis, kai kyla daug iššūkių dėl šalies ir visuomenės saugumo, žvalgyba turi veikti vadovaudamasi teisės viršenybės principais.
Aktualijos 2026-06-25
Sinkevičius žada kandidatus į ministrus įvardyti kitą savaitę
Naują Vyriausybę formuojantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako kitą savaitę įvardysiantis kandidatus į ministrus. „Apie kandidatus (...) sužinosite kitą savaitę“, – trečiadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda žurnalistams sakė politikas. „Supraskite ir tai, kad tai nėra tik mano (sprendimas – BNS). Taip, ministras pirmininkas formuoja kabinetą, bet už ministro pirmininko dar yra politinė organizacija, partija.
Aktualijos 2026-06-24
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Lietuvą pasiekė beveik 1 mlrd. eurų: paaiškėjo, kur bus nukreiptos šios lėšos
Lietuvą pasiekė pirmoji 956 mln. eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės (SAFE) programą, trečiadienį pranešė Finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15 proc. visos šaliai skirtos 6,375 mlrd. eurų paskolos.SAFE lengvatinės paskolos skirtos šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai įgyvendinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių.
Aktualijos 2026-06-24
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 5 neteisėti migrantai
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti penki neteisėti migrantai, trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 96 migrantus, Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 829 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst.
Seimas ėmėsi perkelti ES Migracijos pakto reikalavimus: siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą
Seimas antradienį pradėjo ES Migracijos pakto reikalavimų perkėlimą į nacionalinius įstatymus – siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Už Užsieniečių teisinės padėties ir kitų įstatymų pataisas po pateikimo antradienį balsavo 65 Seimo nariai, prieš buvo šeši, susilaikė aštuoni parlamentarai.
Aktualijos 2026-06-23
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Prezidento patarėja apie Birželio sukilimą: negalima pamiršti nei šviesos, nei šešėlių
Artėjant Birželio sukilimo 85-osioms metinėms, prezidento vyriausioji patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad nepaisant tamsiosios sukilimo pusės, jo reikšmė yra didelė ir peržengia nacionalinės istorijos ribas. „Jis buvo vienas pirmųjų organizuotų ginkluotų antiokupacinių sukilimų Antrojo pasaulinio karo draskomoje Europoje, todėl jo reikšmė peržengia Lietuvos nacionalinės istorijos ribas“, – penktadienį 1941 metų birželio sukilimui skirtoje konferencijoje Seime sakė patarėja.
Seimo valdyba prašo STT patikslinti informaciją dėl įdarbinimo
Sulaukusi Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pranešimo apie galimas sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba nutarė prašyti konkretesnės informacijos. „Sprendimas yra kreiptis į STT valdybos vardu, kad patikslintų visgi tą informaciją, kad suteiktų konkretesnės informacijos, nes pagal tą informaciją, kuri yra pateikta – ji labai aptaki.
Sinkevičius apie partnerystės įstatymą: tai nėra darbų sąrašo viršuje
Premjero posto siekiantis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra jo darbų sąrašo viršuje. „Kol kas, žinokite, klausimas yra atviras, vienas iš, bet ne on the top of my list (ne mano sąrašo viršuje – BNS)“, – interviu BNS sakė politikas. Anot jo, LSDP frakcijos Seime laukia rimta diskusija šiuo klausimu, nes nuomonės skiriasi kardinaliai.
Aktualijos 2026-06-16
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VRM iš Registrų centro gavo 100 tūkst. eurų sąskaitą
Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš Registrų centro (RC), prie Vidaus reikalų ministerijos veikiantis Informatikos ir ryšių departamentas gavo 100 tūkst. eurų sąskaitą. „Balandžio viduryje departamentas gavo sąskaitą sumokėti apie 100 tūkst. eurų už atsiųstus duomenis“, – pirmadienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Dėl duomenų vagystės iš RC konservatoriai rengia nepasitikėjimą Inga Ruginiene
Dėl duomenų vagystės iš Registrų centro opoziciniai konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjere Inga Ruginiene. „Jau turime tekstą, pasižiūrėsime, kaip partneriai, opozicijoje esantys liberalai reaguos, nes reikia 29 parašų, mes turime 28. Kalbėsimės apie tai, su tekstu supažindinsime artimiausiu metu“, – pirmadienį po susitikimo su vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi žurnalistams Seime sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-06-15