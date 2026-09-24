Putino karo apetitas nemažėja: rusams teks dar plačiau atverti pinigines

Rusijos valdžia trečius metus iš eilės ketina didinti mokesčių naštą gyventojams ir verslui, siekdama papildyti federalinį biudžetą, iš kurio iki pusės visų lėšų skiriama karui finansuoti. Prognozuojama, kad šiemet biudžeto deficitas sieks beveik 7 trln. rublių (apie 72,4 mlrd. eurų).
Rengiant 2027–2029 metų biudžeto projektą, kurį ketvirtadienį svarstys Rusijos vyriausybė, parengtas Mokesčių kodekso pataisų paketas, pranešė Rusijos finansų ministerijos spaudos tarnyba, rašo „The Moscow Times“.
Ministerija, be kita ko, siūlo didinti gyventojų pajamų mokestį (GPM), taikomą pasyviosioms pajamoms, įskaitant palūkanas už bankų indėlius, dividendus, pajamas iš vertybinių popierių sandorių ir turto pardavimo.
Šiuo metu šioms pajamoms taikomi 13–15 proc. mokesčių tarifai, tačiau juos siūloma padidinti iki 13–22 proc.
Rusijos finansų ministerijos teigimu, mokesčio padidinimas paveiks apie 4 mln. Rusijos gyventojų. Nuo jo bus atleisti vadinamosios specialiosios karinės operacijos Ukrainoje dalyviai.
Mokesčiai Rusijoje
Didelėms įmonėms taip pat numatoma įvesti papildomą pelno mokestį, vadinamąjį viršpelnių mokestį, teigiama ministerijos pranešime.
Jį turės mokėti spalvotųjų metalų ir trąšų gamintojai, kuriems bus taikomas 30 proc. tarifas, bei aukso gavybos bendrovės, kurioms numatytas 20 proc. tarifas.
„2025 metais buvo stebimas staigus pasaulinių kainų augimas, dėl kurio įmonės gavo papildomų pajamų“, – aiškino Rusijos finansų ministerija.
Mokesčio tarifas bus taikomas pajamų daliai, kuria įmonių pajamos viršijo bazinį 2024 metų lygį.
Be to, Rusijos finansų ministerija numatė įvesti maksimalų 22 proc. pridėtinės vertės mokestį (PVM) pirkiniams iš užsienio internetinių parduotuvių.
Iš pradžių buvo planuojama mokestį įvesti palaipsniui: 2027 metais taikyti 7 proc., 2028 metais – 14 proc., o 2029 metais pereiti prie viso tarifo.
Tačiau dabar Rusijos finansų ministerija siūlo atsisakyti pereinamojo laikotarpio ir iš karto pradėti taikyti visą PVM tarifą.
Taip pat planuojama įvesti naują 100 rublių (apie 1 eurą) muitinės rinkliavą siuntoms, kuriose yra asmeniniam vartojimui skirtų prekių, kurių vertė neviršija 200 eurų.
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