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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis prabilo apie galimą susitikimą su Trumpu ir Putinu: įvardijo vietą ir datą

2026-09-24 08:33 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 08:33
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų Rusija ir JAV ir kuris galėtų duoti realių rezultatų, galėtų įvykti gruodžio mėnesį Majamyje, gruodžio 12 dieną vyksiančio G20 viršūnių susitikimo metu.

Volodymyras Zelenskis (Ukrainos prezidentūros skelbiama nuotrauka)
GALERIJA (23)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad trišalis susitikimas, kuriame dalyvautų Rusija ir JAV ir kuris galėtų duoti realių rezultatų, galėtų įvykti gruodžio mėnesį Majamyje, gruodžio 12 dieną vyksiančio G20 viršūnių susitikimo metu.

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Apie tai jis pareiškė bendraudamas su žurnalistais Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose, rašo UNIAN.

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Pasak V. Zelenskio, toks formatas yra viena geriausių Amerikos pusės pasiūlytų galimybių.

„Manau, kad tai yra reali galimybė surengti trišalį susitikimą, kuris duotų realių rezultatų“, – pareiškė V. Zelenskis.

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Prezidentas pažymėjo, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo, Europos, Kinijos, Indijos ir Artimųjų Rytų šalių atstovų dalyvavimas galėtų sukurti palankią atmosferą rezultatyviam susitikimui.

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„Be abejo, Ukraina palaikys tokį formatą, jei jis bus įgyvendintas ir bus pasiektas atitinkamas susitarimas“, – pareiškė V. Zelenskis.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Trišalių derybų perspektyvos

Rugsėjo 22 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė dvišalį susitikimą Niujorke, JT Generalinės Asamblėjos aukšto lygio sesijos metu. Abu lyderiai aptarė būdus, kaip užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.

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Po susitikimo D. Trumpo buvo paklausta, ar per artėjantį G20 viršūnių susitikimą Majamyje galėtų įvykti trišalis jo, V. Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimas.

D. Trumpas atsakė nežinantis, ar toks susitikimas įvyks, tačiau priminė, kad Aliaskoje jau buvo susitikęs su V. Putinu.

„Manau, kad jis sutiktų susitikti dar kartą. Dėl Majamio nežinau. Netrukus Majamyje vyks labai svarbus renginys... Jis pasirengęs susitikti. Jis pasirengęs. Jis norėtų, kad karas baigtųsi“, – sakė D. Trumpas.

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