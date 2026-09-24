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Xi Jinpingas nustebino pareiškimu apie JAV: užsiminė ir apie garsųjį Trumpo šūkį

2026-09-24 08:26 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 08:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, ketvirtadienį pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida.

Donaldas Trumpas, Xi Jinpingas (nuotr. stop kadras)
GALERIJA (18)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas paragino bendradarbiauti su Jungtinėmis Valstijomis, ketvirtadienį pranešė Pekino valstybinė žiniasklaida.

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Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Vašingtone Pekino šeimininką pasitiko JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

„Mūsų šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės“, – rašytiniuose komentaruose, kuriuos paskelbė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, nurodė Xi Jinpingas.

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Jis pridūrė, kad „Kinijos ir JAV tautas sieja ilgalaikiai draugiški mainai, o mūsų interesai yra glaudžiai susipynę“.

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Šie komentarai pasirodė prieš pat įtemptai stebimas D. Trumpo ir Xi Jinpingo derybas. Kinijos lyderiui atvykus į JAV sostinę, abu vadovai paspaudė vienas kitam rankas ant raudono kilimo.

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Tikimasi, kad tarp sudėtingų diskusijų temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui.

Kaip pranešė „Xinhua“, Xi Jinpingas teigė, kad „laukia išsamių diskusijų su prezidentu Trumpu svarbiais mūsų dvišalių santykių ir pasaulinės situacijos klausimais“.

Pasak Xi Jinpingo, šalys turėtų „dirbti viena kitos labui, kad sukurtų stabilius santykius, kuriems būdingas bendradarbiavimas kaip pagrindas, ribota konkurencija, valdomi skirtumai ir taikios perspektyvos“.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Užsiminė apie garsųjį Trumpo šūkį

Užsimindamas apie D. Trumpo žinomą politinį šūkį, jis pareiškė, kad „didysis kinų tautos atgimimas ir tikslas padaryti Ameriką vėl didžia gali puikiai derėti tarpusavyje“.

Xi Jinpingas pridūrė, kad abi pusės turėtų „nubrėžti teisingą kelią, kuriuo eidamos dvi didžiosios galios“ galėtų sutarti, pranešė „Xinhua“.

„Esu įsitikinęs, kad galime tai pasiekti“, – sakė X. Jinpingas.

„Tikiu, kad bendromis abiejų pusių pastangomis šis vizitas duos vaisingų rezultatų, pagerins mūsų tautų gerovę ir suteiks naujos vilties pasaulinei taikai“, – pridūrė jis.

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