Lenkija į orą pakėlė naikintuvus: gyventojai sulaukė perspėjimų

Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Dėl šios priežasties prieš pat 6 val. ryto Lenkijos Vyriausybės saugumo centras išplatino perspėjimą.
Jis buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų miestų bei rajonų gyventojams.
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/9D2gWKvIEcREKLAMAREKLAMA— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 24, 2026
Kariuomenė pranešė apie pakeltus naikintuvus
Po 6 val. ryto Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė taip pat pranešė, kad dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija.
„Oro pajėgų komponento vadovybė aktyvavo būtinas turimas pajėgas ir priemones. Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną“, – rašoma pranešime.
Kaip patikino kariuomenė, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir jais siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą bei apsaugą.
Ataka prieš Kyjivą
Ankstų rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Žuvo mažiausiai du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Raketų nuolaužos nukrito keliuose miesto rajonuose, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad tokios atakos kartojasi dėl nepakankamo spaudimo Maskvai.
„Kiekviena tokia ataka įvyksta todėl, kad spaudimas agresoriui netapo visapusiškas, o Rusija mano, jog gali ir toliau kliautis balistiniu teroru“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Zelenskis.
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