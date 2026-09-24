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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija į orą pakėlė naikintuvus: gyventojai sulaukė perspėjimų

2026-09-24 07:51 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 07:51
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Prieš pat 6 val. ryto Lenkijos Vyriausybės saugumo centras išsiuntė perspėjimą. „DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos Respublikos oro erdvėje veikia Lenkijos karinės oro pajėgos“, – rašoma pranešime. Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams.

NATO naikintuvai (BNS nuotr.)
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Prieš pat 6 val. ryto Lenkijos Vyriausybės saugumo centras išsiuntė perspėjimą. „DĖMESIO! Rusijos oro ataka Ukrainos teritorijoje. Situacija stebima. Lenkijos Respublikos oro erdvėje veikia Lenkijos karinės oro pajėgos“, – rašoma pranešime. Vyriausybės saugumo centro (RCB) perspėjimas buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų gyventojams.

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Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Dėl šios priežasties prieš pat 6 val. ryto Lenkijos Vyriausybės saugumo centras išplatino perspėjimą.

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Jis buvo išsiųstas Liublino ir Pakarpatės vaivadijų miestų bei rajonų gyventojams.

Kariuomenė pranešė apie pakeltus naikintuvus

Po 6 val. ryto Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadovybė taip pat pranešė, kad dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkijos oro erdvėje veikia karinė aviacija.

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„Oro pajėgų komponento vadovybė aktyvavo būtinas turimas pajėgas ir priemones. Antžeminės oro gynybos ir radiolokacinės žvalgybos sistemos pasiekė parengties būseną“, – rašoma pranešime.

Kaip patikino kariuomenė, šie veiksmai yra prevencinio pobūdžio ir jais siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą bei apsaugą.

Ataka prieš Kyjivą

Ankstų rytą Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Žuvo mažiausiai du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Raketų nuolaužos nukrito keliuose miesto rajonuose, pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad tokios atakos kartojasi dėl nepakankamo spaudimo Maskvai.

„Kiekviena tokia ataka įvyksta todėl, kad spaudimas agresoriui netapo visapusiškas, o Rusija mano, jog gali ir toliau kliautis balistiniu teroru“, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Zelenskis.

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