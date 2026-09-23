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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virš Palangos pastebėti naikintuvai: sureagavo kariuomenė

2026-09-23 12:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 12:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gyventojai ir vėl praneša apie dangų raižančius naikintuvus. Šįkart – Palangos mieste.

Gyventojai ir vėl praneša apie dangų raižančius naikintuvus. Šįkart – Palangos mieste.

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Skaitytoja naujienų portalui tv3.lt atsiuntė filmuotą medžiagą, kurioje girdimi naikintuvai.

Vaizdas užfiksuotas Palangoje, keliolika minučių po 11 val. Pranešėja sako pamačiusi du naikintuvus.

Lietuvos kariuomenė nurodo, kad šį kartą vyksta naikintuvų treniruotės.

„Informuojame, kad gyventojai galėjo matyti NATO oro gynybos misiją vykdančius naikintuvus, kurie vykdė treniruočių skrydį pagal iš anksto patvirtintą skrydžių planą.

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Naikintuvai pakelti ir antradienį

NATO naikintuvus gyventojai pastebėjo ir antradienį. Lietuvos kariuomenė patvirtino, kad jie iš tiesų buvo pakilę.

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„Taip, šiąnakt NATO oro gynybos misijos naikintuvai iš Šiaulių aviacijos bazės skrido vykdyti patruliavimą“, – nurodė kariuomenė.

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Visgi naikintuvai kilo ne dėl galimų balionų, o dėl Latvijoje paskelbto oro pavojaus. Mat Šiaulių aviacijos bazėje dislokuoti naikintuvai vykdo oro policijos misiją visoms Baltijos šalims.

„NATO naikintuvai pakelti dėl galimų oro erdvės pažeidimų Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, patruliavimas baigtas be incidentų“, – paaiškino kariuomenė.

Oro pavojus Latvijoje atšauktas kelios minutės po vidurnakčio.

Buvo sutrikusi Vilniaus oro uosto veikla

Pirmadienį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Anot Vilniaus oro uosto, rizikingose aviacijai teritorijose užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams.

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Skrydžių ribojimai įvesti nuo 23.25 valandos.

Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino rugsėjo 22 d. 02:40 panaikinus oro erdvės ribojimus.   

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis.

Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį.

Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie dešimt kartų.

Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridine Minsko režimo ataka.

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Bac
Bac
2026-09-23 12:53
Ko jie čia teršia orą kur zalieji
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Jokios pagarbos mulkiams
Jokios pagarbos mulkiams
2026-09-23 14:21
Durnių šaika pinigai paleisti vėjui kas nori ir dabar jau apkasuose arba po žeme guli jai proto nėra niekas nepridės tik atims
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Rinkimai dar toli
Rinkimai dar toli
2026-09-23 13:10
Todel ir ju nera
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