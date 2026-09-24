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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Smūgiai Rusijos naftos saugykloms: po dronų atakos kilo gaisras

2026-09-24 11:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 11:54
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Naktį į rugsėjo 24-ąją dronai puolė Rusijos pietinius regionus, apgadino naftos saugyklas Rostovo srityje ir Krasnodaro krašte, pranešė „The Moscow Times“.

Karas Ukrainoje (nuotr. Ukrinform)
GALERIJA (23)

Naktį į rugsėjo 24-ąją dronai puolė Rusijos pietinius regionus, apgadino naftos saugyklas Rostovo srityje ir Krasnodaro krašte, pranešė „The Moscow Times“.

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Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras sakė, kad nukritusios bepiločių orlaivių nuolaužos apgadino Kagalnickio rajone esančios naftos saugyklos administracijos pastatus.  

Jis taip pat pranešė, kad virš Taganrogo ir Neklinovo rajono buvo numušti dronai.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Dronų nuolaužos sukėlė gaisrą

Taip pat buvo puolamas Krasnodaro kraštas. Regiono operacijų štabas pranešė, kad nukritusios bepiločių orlaivių nuolaužos sukėlė gaisrą pramonės objekte Donskojaus rajone. Pasak „Telegram“ kanalų, šis objektas buvo naftos saugykla Novotitarovskajos gyvenvietėje.

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Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad 40 dronų buvo numušti virš šių regionų, taip pat virš Briansko, Belgorodo, Kursko ir Tverės sričių bei laikinai okupuoto Krymo.

Pranešta, kad rugsėjo 21 dieną ir naktį į rugsėjo 22-ąją Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Ufoje ir Samaroje.

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