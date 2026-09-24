Smūgiai Rusijos naftos saugykloms: po dronų atakos kilo gaisras

Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras sakė, kad nukritusios bepiločių orlaivių nuolaužos apgadino Kagalnickio rajone esančios naftos saugyklos administracijos pastatus.
Jis taip pat pranešė, kad virš Taganrogo ir Neklinovo rajono buvo numušti dronai.
Dronų nuolaužos sukėlė gaisrą
Taip pat buvo puolamas Krasnodaro kraštas. Regiono operacijų štabas pranešė, kad nukritusios bepiločių orlaivių nuolaužos sukėlė gaisrą pramonės objekte Donskojaus rajone. Pasak „Telegram“ kanalų, šis objektas buvo naftos saugykla Novotitarovskajos gyvenvietėje.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad 40 dronų buvo numušti virš šių regionų, taip pat virš Briansko, Belgorodo, Kursko ir Tverės sričių bei laikinai okupuoto Krymo.
Pranešta, kad rugsėjo 21 dieną ir naktį į rugsėjo 22-ąją Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Ufoje ir Samaroje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.