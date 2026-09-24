Nawrockis skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: priminė dviejų pasaulinių karų katastrofą

Jis taip pat paragino pertvarkyti JT, kad organizacija gebėtų reaguoti į šiuolaikines technologines grėsmes, pavyzdžiui, susijusias su dirbtiniu intelektu (DI).
Kreipdamasis į asamblėjos delegatus, K. Nawrockis paragino ryžtingai ir vieningai tarptautiniu mastu reaguoti į besitęsiančias Rusijos provokacijas. Jis pareiškė, kad nepaliaujami ir brutalūs Rusijos mėginimai užkariauti Ukrainą tiesiogiai prieštarauja pagrindiniams JT Chartijos principams, ypač turint omenyje tai, kad Maskva yra nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė.
„Rusija destabilizuoja padėtį Europoje vykdydama atvirą agresiją, hibridines operacijas, diversijas ir sabotažą. Ji demonstruoja tą pačią imperialistinę puikybę, kuri praeityje sukėlė neįsivaizduojamas kančias ir dviejų pasaulinių karų tragediją“, – sakė K. Nawrockis.
Jis teigė, kad dar ne per vėlu atkurti tarptautinės teisės viršenybę ir sustiprinti pasaulines institucijas. K. Nawrockis apkaltino Maskvą besivadovaujant imperialistine ir neokolonijine pasaulėžiūra, kuria siekiama atimti iš suverenių valstybių teisę į apsisprendimą.
Bandymai užkirsti kelią karui
Kalbėdamas apie istorinę Lenkijos patirtį, susijusią su Rusijos kolonializmu, K. Nawrockis pabrėžė, kad Varšuva konfrontacijos su rytine kaimyne nesiekia.
„Stipriname savo aljansus, didiname kariuomenę ir modernizuojame jos ginkluotę ne tam, kad kariautume, o tam, kad užkirstume kelią karui“, – sakė K. Nawrockis ir dar kartą pabrėžė, kad Lenkija NATO laiko pagrindine Europos saugumo garantija.
Baigdamas šią kalbos dalį K. Nawrockis aptarė Maskvos vykdomo hibridinio karo prieš Vakarus mastą ir paminėjo koordinuotas kibernetines atakas, sabotažą šalies viduje bei valstybės organizuojamą migracijos krizę prie Lenkijos sienų.
„Susiduriame ne su pavieniais incidentais, o su nuolatine, sąmoningai vykdoma strategija“, – sakė K. Nawrockis ir pridūrė, kad tarptautinės bendruomenės atsakas turi išlikti tvirtas ir vieningas.
Kalbėdamas apie pasaulinį saugumą, K. Nawrockis pareiškė, kad svarbiausias Lenkijos prioritetas tebėra tarptautine teise grindžiama teisinė tvarka. Pasak jo, JT turi iš paprasto diskusijų forumo tapti institucija, gebančia imtis realių ir ryžtingų veiksmų.
„Pasaulis pasikeitė – turi keistis ir JT. Mums reikia organizacijos, kuri galėtų reaguoti į teisės pažeidimus, užtikrinti taisyklių laikymąsi ir netoleruoti nebaudžiamumo. JT reforma negali apsiriboti vien deklaracijomis. Ji turi užtikrinti realų veiksmingumą“, – sakė jis.
K. Nawrockis perspėjo, kad tarptautinė bendruomenė atsidūrė itin svarbiame lūžio taške – jai gresia grįžimas prie brutalios jėgos logikos, kurią galėtų dar labiau įtvirtinti sparti technologijų raida.
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