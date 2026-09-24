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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys į Rusiją kreipėsi Baltijos šalių vardu: „Susiprotėkite pagaliau“

2026-09-24 07:35 / šaltinis: BNS
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2026-09-24 07:35
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Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Niujorke paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys priėmė Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministrą Tomą Berendseną | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (23)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Niujorke paragino Rusiją galop atsiliepti į kvietimus sėsti taikos derybų su Ukraina.

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„Baltijos valstybės sveikina prezidento (Volodymyro – BNS) Zelenskio pareikštą pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu ir raginame Rusiją pagaliau susiprotėti bei atsakyti tuo pačiu“, – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje trečiadienį sakė K. Budrys.

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„Taip pat remiame Jungtinių Valstijų pastangas užbaigti šį karą ir esame pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per Norinčiųjų koaliciją. Mūsų žmonės pernelyg gerai prisimena Rusijos okupaciją. Negalime likti tylūs stebėtojai“, – pridūrė jis.

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K. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę

Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą.

„Raginame visas valstybes prisijungti prie Specialiojo tribunolo arba kitaip prisidėti užtikrinant, kad atsakomybė neliktų vien tik tuščiais žodžiais“, – kalbėjo K. Budrys.

Rusijos invazija Ukrainoje tęsiasi puspenktų metų.

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Z1000
Z1000
2026-09-24 08:13
Ruskis laukia kadu tu susiprotesi bet matomai nesulauks
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