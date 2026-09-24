Budrys į Rusiją kreipėsi Baltijos šalių vardu: „Susiprotėkite pagaliau“

„Baltijos valstybės sveikina prezidento (Volodymyro – BNS) Zelenskio pareikštą pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu ir raginame Rusiją pagaliau susiprotėti bei atsakyti tuo pačiu“, – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje trečiadienį sakė K. Budrys.
„Taip pat remiame Jungtinių Valstijų pastangas užbaigti šį karą ir esame pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per Norinčiųjų koaliciją. Mūsų žmonės pernelyg gerai prisimena Rusijos okupaciją. Negalime likti tylūs stebėtojai“, – pridūrė jis.
K. Budrys pabrėžė, kad teisingos taikos galima pasiekti tik laikantis tarptautinės teisės, užtikrinant visų karo belaisvių, taip pat neteisėtai sulaikytų civilių sugrąžinimą.
Būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę
Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą.
„Raginame visas valstybes prisijungti prie Specialiojo tribunolo arba kitaip prisidėti užtikrinant, kad atsakomybė neliktų vien tik tuščiais žodžiais“, – kalbėjo K. Budrys.
Rusijos invazija Ukrainoje tęsiasi puspenktų metų.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.