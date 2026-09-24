Rusijos dronai įskrido į Moldovą: vienas jų sprogo

Kaip praneša „Jevropeiskaja pravda“, M. Sandu pareiškė socialiniame tinkle „X“, kad rugsėjo 24-osios rytą keturi Rusijos dronai pažeidė Moldovos oro erdvę, o mažiausiai vienas jų sprogo šiaurinėje šalies dalyje.
Grėsmė visai Europai
„Rusijos vykdomas karas kelia grėsmę visai Europai. Mes smerkiame šį karą ir solidarizuojamės su Ukraina“, – pabrėžė Moldovos prezidentė.
Naktį į rugsėjo 24-ąją Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Be kita ko, Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis smogė Kyjivui. Ryto duomenimis, žuvo du žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti.
Tą pačią naktį Rumunija dėl netoli Ukrainos ir Rumunijos sienos pastebėtų dronų į orą pakėlė naikintuvus. Vėliau pranešta, kad Rumunijos Sučavos apylinkėse sudužo dronas, todėl vietos valdžia sustabdė pamokas regiono mokyklose.
Dėl Rusijos atakos prieš Ukrainą kariniai orlaiviai į orą buvo pakelti ir Lenkijoje.
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