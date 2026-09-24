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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

ES pasiuntė žinią Rusijos gyventojams: patys galite nuversti Putiną ir užbaigti karą

2026-09-24 07:34 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-24 07:34
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Europos Komisijos atstovė Arianna Podesta pareiškė, kad Rusijos piliečiai gali nuversti Vladimiro Putino režimą, taip užbaigdami karą prieš Ukrainą ir pakeisdami padėtį savo šalyje, rašo „The Moscow Times“.

Europos Sąjungos vėliava Žygimantas Gedvila/ELTA
GALERIJA (23)

Europos Komisijos atstovė Arianna Podesta pareiškė, kad Rusijos piliečiai gali nuversti Vladimiro Putino režimą, taip užbaigdami karą prieš Ukrainą ir pakeisdami padėtį savo šalyje, rašo „The Moscow Times“.

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„Nuo pačių Rusijos piliečių priklauso, ar jie turės šį karą palaikančią vyriausybę, ar ne. Todėl, jei Rusijos piliečiai patiria šio karo padarinius, jie turi galimybę imtis veiksmų prieš jį savo šalies viduje“, – sakė A. Podesta.

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Taip ji atsakė į leidinio „Vot Tak“ klausimą apie Julijos Navalnajos komentarą. Ši sukritikavo ES sprendimą panaikinti sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, kartu atkreipdama dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria prieš karą pasisakantys rusai, siekdami įteisinti savo gyvenimą ES.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

ES sprendimas dėl Rusijos ologarchų

Diena anksčiau ES šalys išbraukė A. Usmanovą ir M. Fridmaną iš sankcijų sąrašo, kartu trejiems metams pratęsdamos ribojamąsias priemones beveik 3 tūkst. su Rusija susijusių fizinių ir juridinių asmenų.

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Agentūros „Reuters“ duomenimis, toks sprendimas priimtas dėl Prancūzijos ir Liuksemburgo spaudimo.

Savo ruožtu, kaip išsiaiškino „Bloomberg“, Vladimiras Putinas pastaraisiais metais ne kartą oligarchams sakė, kad jiems taikomos asmeninės sankcijos jo neliečia ir kad jie patys turėtų ieškoti išeities iš susidariusios padėties.

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