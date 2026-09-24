ES pasiuntė žinią Rusijos gyventojams: patys galite nuversti Putiną ir užbaigti karą

„Nuo pačių Rusijos piliečių priklauso, ar jie turės šį karą palaikančią vyriausybę, ar ne. Todėl, jei Rusijos piliečiai patiria šio karo padarinius, jie turi galimybę imtis veiksmų prieš jį savo šalies viduje“, – sakė A. Podesta.
Taip ji atsakė į leidinio „Vot Tak“ klausimą apie Julijos Navalnajos komentarą. Ši sukritikavo ES sprendimą panaikinti sankcijas Rusijos oligarchams Ališerui Usmanovui ir Michailui Fridmanui, kartu atkreipdama dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria prieš karą pasisakantys rusai, siekdami įteisinti savo gyvenimą ES.
ES sprendimas dėl Rusijos ologarchų
Diena anksčiau ES šalys išbraukė A. Usmanovą ir M. Fridmaną iš sankcijų sąrašo, kartu trejiems metams pratęsdamos ribojamąsias priemones beveik 3 tūkst. su Rusija susijusių fizinių ir juridinių asmenų.
Agentūros „Reuters“ duomenimis, toks sprendimas priimtas dėl Prancūzijos ir Liuksemburgo spaudimo.
Savo ruožtu, kaip išsiaiškino „Bloomberg“, Vladimiras Putinas pastaraisiais metais ne kartą oligarchams sakė, kad jiems taikomos asmeninės sankcijos jo neliečia ir kad jie patys turėtų ieškoti išeities iš susidariusios padėties.
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